Как готовить разумно: 8 кулинарных лайфхаков, чтобы на еду не уходила половина зарплаты

В жизни каждой семьи наступает момент, когда следует потуже затянуть пояса и перейти в режим жесткой экономии до зарплаты. В этот момент возникает вопрос: какие блюда готовить, чтобы на продукты не уходила большая часть семейного бюджета? Novate.ru делится несколькими секретами, которые помогут питаться вкусно, но при этом не оставлять на рынках и в магазинах кучу денег.
Лайфхак 1: Планируйте меню
Распишите меню на неделю. / Фото: fb.ru
Это предложение кажется странным только на первый взгляд. На самом же деле оно не только сокращает ваши расходы, но и экономит время – вы не ломаете каждый вечер голову над тем, что приготовить на ужин и не летите в магазин, обнаружив, что для спонтанно придуманного харчо не хватает томатной пасты.
Проведите ревизию холодильника, кухонных шкафчиков и, исходя из результатов, распишите меню на неделю. Напротив каждого блюда в скобках укажите ингредиенты, необходимые для его приготовления, и подчеркните те, которые нужно купить в магазине. Например: понедельник – овощное рагу (картофель, морковь, лук перец, зелень, кабачки).
Чтобы не потратить лишнего, правильно составляйте список покупок. Он не должен содержать неопределенных покупок, вроде «овощи», «крупа», «сладкое к чаю». Только конкретика – 2 килограмма картофеля, 1 килограмм гречки, 3 банана. Особенно следует сдерживаться сладкоежкам, которые не могут устоять перед свежими круассанами и кусочком медовика. Определяться с пристрастиями следует еще дома – это убережет от покупки лишней шоколадки.
Обратите внимание: Продукты, которые вы употребляете регулярно, нет смысла покупать в крохотных упаковках.
Лайфхак 2: Скажите «нет» полуфабрикатам
Полуфабрикаты обходятся дороже, чем блюда, приготовленные самостоятельно. / Фото: pinterest.ru
Пельмени, вареники, котлеты, которые готовятся 10-15 минут – это очень удобно, так как процедура занимает минимум времени. Однако их цена оставляет желать лучшего. Если подсчитать себестоимость домашних пельменей, даже с учетом оплаты вашего труда выйдет намного меньше, чем стоимость полуфабриката. Кроме того, вы будете уверены в качестве используемых ингредиентов. То же самое можно сказать о замороженных блинчиках с мясом или голубцах, купленных в отделе кулинарии. Они, безусловно, выручают, когда нет ни времени, ни желания готовить, однако если ваша задача – сэкономить на питании, блины придется жарить самостоятельно.
Лайфхак 3: Покупайте сезонны и локальные продукты
Клубнику лучше покупать летом, когда она вкусная и недорогая. / Фото: progomel.by
По закону подлости, больше всего мы жаждем тех продуктов, которых на ранке днем с огнем не сыщешь. Или сыщешь, но по баснословной цене и не очень хорошего качества. Так, клубника зимой ароматна и привлекательна, арбуз весной необычен и интересен, а мандарины летом желанные и красивые. Но если их продают в не сезон, то надеяться на адекватную цену не приходится. Поэтому предлагаем фруктами и овощами питаться летом и осенью, а зимой и весной отдавай предпочтение рыбе, мясу и прочим продуктам, которые не сильно зависят от времени года.
Точно такой же совет можно дать относительно локальной еды. Если в вашем краю не растут помидоры, замените их другим овощем. И понятно, что в морском городке намного выгоднее покупать рыбу, чем мясо. Учитывайте эти факторы при выборе еды и составлении меню, чтобы подойти к питанию разумно и экономно. Возможно, подобные фокусы и не позволят приготовить божественные блюда, о которых вы мечтаете, но сократить расходы на продукты – вполне.
Лайфхак 4: Готовьте супы
Супы полезные и сытные. / Фото: sportschool-ulsk.ru
Наверное, самым бюджетным блюдом после картофельного пюре является суп. В его состав не входят редкие и дорогостоящие ингредиенты, он готовится полчаса и помогает быстро насытить всех членов семьи. Первые блюда всегда находятся в приоритете, за счет своей пользы и прекрасного вкуса, поэтому их обязательно нужно включать в меню. Кстати, если вы готовите блюда на мясном бульоне, не кладите курицу или свинину в суп после варки. Лучше достаньте мясо и перекрутите его в мясорубке – фарш понадобится для приготовления макарон по-флотски, тефтелей или фаршированных блинчиков.
Лайфхак 5: Используйте обрезки и остатки продуктов
Из обрезков овощей получается отличный бульон. / Фото: sportschool-ulsk.ru
Есть некоторые продукты, а точнее их остатки, которые мы привыкли выбрасывать в мусорное ведро. Однако это серьезная ошибка. Например, кусочек моркови, который не получилось натереть на терки, станет ингредиентом супа, чистая луковая шелуха даст прекрасный золотистый акцент в прозрачном бульоне, а стебельки от зелени передадут свой невероятный аромат любому жидкому блюду, например, борщу. Советуем собирать эти очистки в отдельный контейнер и отправлять в морозилку. Как только емкость заполнится, используйте остатки продуктов для приготовления ароматного овощного бульона, который станет прекрасной основой для борща.
Лайфхак 6: Увеличивайте объем фарша за счет других продуктов
Добавьте в фарш натертый картофель. / Фото: prostoi-recept.ru
Мясо в чистом виде – это невероятно вкусно, но и весьма дорого. Самым бюджетным компонентом является фарш, поэтому советуем дополнить свое меню несколькими блюдами с его участием. Главное преимущество заключается в том, что в перекрученную мясную массу можно добавить все, что угодно. В результате объем фарша увеличивается в несколько раз, что значительно удешевляет стоимость готовой еды. Дополнительными ингредиентами могут служить кабачки, овсяные хлопья, картофель, капуста, морковь. Их цена совсем небольшая, зато финальный вкус и количества порций блюда точно порадуют.
Лайфхак 7: Находите альтернативу свинине
В период экономии заменяйте свинину бобовыми
Конечно, полностью отказаться от мяса вряд ли получится, но если вы перешли в режим жесткой экономии, следует искать альтернативу. Самый безобидный способ – заменить свинину на курицу. Она не такая жирная, подходит для приготовления большинства блюд, среди компонентов которых значится «мясо». Не вариант? Тогда переходите на грибы, бобовые, субпродукты – они прекрасно выручают, когда нет возможности приобрести говяжью вырезку для медальонов.
Лайфхак 8: Включайте фантазию, когда готовите гарниры
Картофель можно презентовать по-разному
Мясо и рыба не входят в категорию дешевых блюд. Но если уменьшить их порцию и дополнить оригинальным гарниром, получится улучшить ситуацию. Как вы понимаете, речь не идет о бесцветной перловке или классическом картофельном пюре, которое уже порядком надоело. Включите фантазию и Ютьюб – фуд-блогеры точно подскажут, какой необычный гарнир можно приготовить на ужин.
И самое главное – экономия не должна становится синонимом нездоровой пищи. Сегодня сбережете 100 рублей на еде, а завтра потратите тысячу на врачей. Поэтому хорошо думайте, прежде чем покупать те или иные продукты по акции. Кулинария в условиях ограниченного количества средств – это своеобразный экзамен для каждой хозяйки. Надеемся, что наши советы помогут сдать его на «отлично».
