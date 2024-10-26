17 повседневных «трагедий», от которых никто не застрахован

Мелкие неприятности, которые могут случиться с каждым.
Каждый день большинство людей попадает просто в неимоверное количество приятных и не очень ситуаций. В новом обзоре были собраны те ситуации, которые сложно назвать приятными и вместе с тем от которых никто не застрахован. Приятного просмотра и радуйтесь, что все это сегодня не произошло с вами!
1. Не смертельно, но неприятно!
Утонувшая ложка.
2. «Лишний болтик? Это чревато проблемами...»
Ремонт своими руками.
3. «Я был уверен, что взял яблоко!»
Перепутал картошку с яблоком.
4. «Сейчас подкручу ресницы и готово!»
Лишилась ресниц.
5. «Да уж, и попил, и поел!»
Коварный автомат.
6. «Сейчас сок польется рекой!»
Толстокожий лимон.
7. Когда поселился в доме, построенным «гениальными» архитекторами
Замечательный водоотвод.
8. Еще одно разочарование лета
«Прекрасный» арбуз.
9. «Стоит признать, в битве с гвоздем, победил гвоздь...»
Сломанный инструмент.
10. Завал на работе, с кем не бывает!?
Неприятности на работе.
11. «Ну почему бутафорские фрукты всегда такие красивые и аппетитные...»
Бутафорский фрукт.
12. Эскалаторы бывают очень коварны!
Заложник эскалатора.
13. Решилась на кардинальную смену имиджа и лишилась волос
Неудачная покраска.
14. «Каждый раз, проходя мимо этой решетки, я знал, что когда-нибудь это произойдет»
Потерянный телефон.
15. От крутого парня до неудачника один шаг...
Собачий сюрприз.
16. «Что-то пить совсем расхотелось!»
Паук на трубочке.
17. «А тортик ничего, вкусный... Был...»
Неприятность с тортом.
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