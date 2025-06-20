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Всё своё ношу с собой


Всё своё ношу с собой Насекомые, Гусеница, Дом, Необычное, Длиннопост







Мешочницы - это семейство бабочек, которое умеет возводить на своей спине целые дома - избушки, удивительный архитектурный и художественный хаос.Так и хочется сказать - а они знают толк в искусстве.



Всё своё ношу с собой Насекомые, Гусеница, Дом, Необычное, Длиннопост





Всё своё ношу с собой Насекомые, Гусеница, Дом, Необычное, Длиннопост





Всё своё ношу с собой Насекомые, Гусеница, Дом, Необычное, Длиннопост





Когда вы мечтаете о своём жилье, эти крохи строят его сами.Правда строят они его исключительно будучи гусеницами.
Как можно заметить, материалом служит, абсолютно всё, что может находится рядом с будущим коконом.




Всё своё ношу с собой Насекомые, Гусеница, Дом, Необычное, Длиннопост





Всё своё ношу с собой Насекомые, Гусеница, Дом, Необычное, Длиннопост





Всё своё ношу с собой Насекомые, Гусеница, Дом, Необычное, Длиннопост





Впечатляет, не правда ли?

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