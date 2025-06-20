Всё своё ношу с собой
Мешочницы - это семейство бабочек, которое умеет возводить на своей спине целые дома - избушки,
удивительный архитектурный и художественный хаос.Так и хочется сказать - а они знают толк в искусстве.
Когда вы мечтаете о своём жилье
, эти крохи строят его сами.Правда строят они его исключительно будучи гусеницами.
Как можно заметить, материалом служит, абсолютно всё, что может находится рядом с будущим коконом.
Впечатляет,
не правда ли?источник
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