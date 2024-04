Кто придумал мини-юбки и виниловые дождевики: Модная революция Мэри Куант

Модели в платьях и шортах от Мэри Куант.

Beauty Bus - передвижной магазин Мэри Куант, появившийся в 70-е.

Короткие платья и костюмы, разработанные Куант.

Эскиз платья и фотография модели в платье от Мэри Куант.

Твигги в платьях от Мэри Куант.

Комплекты с шортиками.

Впрочем, чулки с необычной текстурой и принтами Мэри Куант тоже придумывала.

Обувь и осенние комплекты.

Дождевики из ПВХ.

Обложка биографии и реклама косметики Мэри Куант.

Мэри Куант в молодые годы.

Мэри Куант знают и помнят как изобретательницу мини-юбок. Однако она же в 50-е годы ввела в моду короткие шорты , яркие колготки, виниловые дождевики, создала первую авторскую палетку теней, сделала Твигги эталоном и полностью изменила вектор развития женской моды. Сегодня ее достижения оцениваются по-разному, но тогда она преследовала только одну цель – дать женщинам удобную одежду и подарить им свободу.Родители Мэри были первыми представителями своих семей, получившими высшее образование, и очень этим гордились. Оба они преподавали в школе, не мыслили своей жизни без книг и профессиональные стремления Мэри считали несерьезными. Но она заявила: «Буду или дизайнером, или чечеточницей !». Первый вариант все-таки звучал более респектабельно, хотя танцевать Мэри и правда обожала. К тому же было совершенно очевидно, что девушку интересует только и исключительно мода. Она шила себе платья из простыней, а на уроке истории высказала свои симпатии роялистам только потому, что они элегантнее одевались.Мэри поступила в Goldsmiths College of Art, где выучилась на иллюстратора. Уже в то время она шокировала окружающих своим экстравагантным видом – крупные принты, неприлично (по тем временам) короткие юбки, бурлескные колготки в сетку… Довольно быстро оказалось, что учеба нравится ей меньше, чем клубы и кафе в модном лондонском районе Челси. Там, наблюдая за посетительницами, Мэри придумывала и зарисовывала новые образы. Какое-то время она работала у дизайнера шляп Эрика в престижном районе Мэйфэйр, где завела множество полезных знакомств. Тогда же она встретила и своего будущего мужа и верного соратника на всю жизнь – Александра Планкетта-Грина. В 1955 году они вместе открыли свой первый модный магазин. Сперва Мэри продавала там то, что находила на блошиных рынках, но вскоре начала перешивать готовые вещи, а затем и шить.Создавая свою первую коллекцию, Мэри мечтала ни много ни мало изменить мир. В послевоенные 50-е годы молодое поколение особенно сильно жаждало перемен, любви и радости жизни, красоты, музыки и танцев… И Куант решила, что даст женщинам одежду, воплощающую свободу.И она всегда отказывалась от авторства, когда речь шла о мини-юбках – «первыми так стали одеваться девчонки на улицах». Однажды, зайдя в гости к подруге, Мэри увидела, что та прибирается в грубо обкромсанной юбке – мол, так удобнее. Это решение показалось Куант очень оригинальным, и она тут же обрезала несколько юбок в своем магазине. А супруг, увидев ее в мини, сделал несколько фото, которые повесил в качестве рекламных плакатов на фасаде магазина. Это произвело фурор. Первая коллекция была не просто полностью распродана за несколько дней – Мэри неоднократно пытались обокрасть девочки-подростки, нападавшие на нее прямо на улице. Они буквально вырывали у нее из рук пакеты с вещами, которые она несла в магазин. В то же время возмущенное старшее поколение не оставляло попыток прикрыть магазин, в окна кидали камни, стучали зонтами и тростями, Мэри всячески оскорбляли и обзывали… но это ее не останавливало.К тому же на британскую бунтарку обратили внимание звезды первой величины - Одри Хепберн, Бриджит Бардо, Лесли Карон, Джин Шримптон… Каноничный образ Твигги – плод стараний в том числе и Мэри Куант. А накануне очередного показа Кристиана Диора на улицах появились толпы людей с плакатами «Мини-юбки – навсегда!». Куант одевала и рок-музыкантов, кумиров молодежи, выстроив тем самым мостик между модой и субкультурами. Ее считают создательницей имиджа The Rolling Stones, контрастировавший с лощеным стилем The Beatles, хотя «битлы» тоже были не против заглянуть в магазинчик Мэри Куант.Некоторые юбки, сшитые Мэри, были столь короткими, что она стала подшивать к ним короткие шортики в цвет. Через некоторое время в ассортименте магазина появились и настоящие укороченные шорты. Куант любила андрогинность в образе, ей нравилось удобство и функциональность мужской одежды. А шорты, с одной стороны , выглядели по-мальчишески беспечно и были удобны, а с другой – подчеркивали ноги. Шорты продавались быстрее, чем их успевали отшивать: «Отличная одежда, чтобы догнать автобус и никуда не опоздать!».Поскольку к женским ногам теперь было привлечено всеобщее внимание, Куант поспешила ввести моду на яркие необычные колготки, принты для которых придумывала сама. До того женщины довольствовались преимущественно чулками, но с очень короткими юбками и шортами чулки выглядели неприемлемо.Разрабатывала Куант и обувь – часто без каблука, но на высокой платформе, яркую, прорезиненную. Английский климат требовал красивой одежды на непогоду, а Куант не могла оставить женщин без жизнерадостных вещичек для дождливых дней! Так появились яркие дождевики из ПВХ, которые обожала Одри Хепберн.Будучи женщиной миниатюрной, однажды она купила мальчишеский детский свитер в рубчик – и сочла его достаточно стильным. Так что, помимо мини-юбки, Мэри Куант изобрела еще и водолазку-«лапшу»!В 70-е и 80-е в моду вошел стиль хиппи, романтические платья в цветочек, просторные блузки и многоярусные юбки. Свингующий стиль Куант перестал быть актуальным, и она смирилась, но не сдалась.Последующие годы Мэри занималась разработкой принтов, проектировала текстиль для дома, первой из дизайнеров создала авторскую линию косметики, которая продается до сих пор, выпустила британский эквивалент Барби по имени Дэйзи (в 80-е эта кукла все же не выдержала конкуренции со своей американской подругой ). Куант стала идеальным воплощением собственной модной концепции. Сейчас ей восемьдесят шесть, и она не против надеть короткую юбку или брюки-сигаретки. Всю жизнь сохраняет пристрастие к геометрической стрижке – так когда-то постриг ее сам Видал Сассун. Сегодня ее можно встретить и на модных показах , и в магазине Zara – вот так запросто ходит по улицам Лондона живая легенда, обладательница Ордена Британской империи, женщина, изменившая моду навсегда.