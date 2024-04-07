Кто придумал мини-юбки и виниловые дождевики: Модная революция Мэри Куант

Модели в платьях и шортах от Мэри Куант.

Beauty Bus - передвижной магазин Мэри Куант, появившийся в 70-е.

Короткие платья и костюмы, разработанные Куант.

Эскиз платья и фотография модели в платье от Мэри Куант.

Твигги в платьях от Мэри Куант.

Комплекты с шортиками.

Впрочем, чулки с необычной текстурой и принтами Мэри Куант тоже придумывала.

Обувь и осенние комплекты.

Дождевики из ПВХ.

Обложка биографии и реклама косметики Мэри Куант.

Мэри Куант в молодые годы.