Как правильно хранить хлеб без использования морозильной камеры

Некоторые хозяева настоятельно рекомендуют использовать морозильную камеру холодильника в качестве места хранения холодильника. На самом деле лучше так не делать, а взять на вооружение любой из действительно правильных и проверенных годами практики способов держать хлеб в порядке. Как правильно хранить хлеб без использования морозильной камеры

1. Хранить в полотенце


Как правильно хранить хлеб без использования морозильной камеры Заворачиваем белый и черный.
/Фото: happy-giraffe.ru. Процессы высыхания хлеба и батона поможет замедлить обычное полотенце (вплоть до одной недели!). Благо, хлеб очень легко заворачивается в него. При желании можно использовать и любую другую ткань, а также обычную бумагу. Впрочем, в этих случаях, эффект уже далеко не так хорош.

2. Пакет


Как правильно хранить хлеб без использования морозильной камеры Отличная упаковка. /Фото: mirtesen.ru. Полиэтиленовый пакет с несколькими вентиляционными отверстиями – это еще один прекрасный способ защитить буханку хлеба от преждевременного высыхания. Сохраняться такой хлеб будет около 4-5 суток и только после этого начнет черстветь.

3. Закрытая емкость


Как правильно хранить хлеб без использования морозильной камеры Кто бы мог подумать. /Фото: e36club.com.ua. Это неожиданно, но хлебница – это действительно очень хороший способ продлить существование булки хлеба. Вместо нее можно вполне использовать и любую другую закрытую емкость, например коробку, банку или даже кастрюлю.

4. Разрезать булку с середины


Как правильно хранить хлеб без использования морозильной камеры Лучше чикнуть по центру. /Фото: domovoda.club. Для того, чтобы хлеб дольше не черствел, буханку нужно резать не с конца, а с середины. Иными словами, хлеб делится на две части. Как это не странно, но в таком состоянии булка медленнее сохнет и дольше хранится.

5. Черный от белого


Как правильно хранить хлеб без использования морозильной камеры Такая вот булочная сегрегация.
/Фото: regnum.ru. Ни в коем случае нельзя хранить вместе черный и белый хлеб. Продукты следует «расселять» по разным местам и ёмкостям. Все потому, что если буханки разного хлеба лежат рядом, то начинается смешивание дрожжей. Это в свою очередь неизменно приводит к появлению и распространению плесени.

6. Специальные добавки


Как правильно хранить хлеб без использования морозильной камеры Должно помочь. /Фото: vk.com. Добавить свежести хлебу еще на пару дней могут некоторые «специальные» продукты. Для этого их достаточно просто положить рядом с хлебом. К таким продуктам относятся соль, сахар, очищенный картофель, а также сырое яблоко.

7. Хлебный мешок


Как правильно хранить хлеб без использования морозильной камеры Полезная штука. /Фото: subscribe.ru. Наконец, сегодня можно приобрести в магазине специальный хлебный мешок, который является на сегодняшний день одним из лучших способов хранения данного продукта. Всегда можно подобрать подходящий мешок нужного размера и оформления.

