8 вещей в доме, которые могут стоить целое состояние

Даже ненужные на первый взгляд предметы иногда стоят крупные суммы денег. /Фото: images.saatchiart.com
Складирование вещей в целом не особо хорошая привычка. Однако в некоторых случаях горы старых предметов могут принести не только пользу, но и приличные деньги. Множество вещей двадцатилетней или даже десятилетней давности, которые сейчас, казалось бы, никому не нужны, при разумной продаже будут стоить целое состояние. Редакция novate.ru предлагает проверить свои гаражи, балконы, чердаки и подвалы, предварительно взяв на вооружение список этих вещей.
1. Книги
Несмотря на мнение многих, что книги обесценились, на них можно получить состояние. /Фото: kyky.org
Если дома хранятся книги, которые читали еще бабушки и дедушки, то стоит их проверить на ценность продажи. Некоторые оригинальные книжные издания, особенно те, которые были первыми экземплярами, могут помочь получить довольно крупную сумму денег. Один из самых впечатляющих примеров — самое первое издание «Приключения Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла, которое было выпущено в 1865 году, в настоящее время оценивается в сумму около двух миллионов долларов. Конечно, такое издание вряд ли можно найти у себя на чердаке, но там могут храниться другие классические или детские книги, которые сейчас стоят довольно много.
2. Старомодная мебель
На старой мебели можно получить дополнительных денег. /Фото: i.pinimg.com
Винтажная мебель сейчас набирает все большую популярность. Причем ее состояние совершенно не помеха — даже бывшие в использовании диваны, столы и стулья могут стоить немалых денег. Мебель двадцатилетней давности, особенно необычного оформления, довольно быстро расходится на различных сайтах с продажей б/у вещей, а также аукционах. Она пользуется огромным спросом у коллекционеров и дизайнеров интерьера.
3. Старые журналы
Пачка старых журналов на чердаке может обеспечить хорошие деньги на покупку чего-то желанного. /Фото: cdn.net
Многим людям трудно выбрасывать журналы, все кажется, что они могут пригодиться позже или захочется что-то перечитать. Поэтому нет ничего странного в том, что в кладовках и на чердаках хранятся целые стопки любимых журналов. Особенно этой привычке подвержены старшие поколения, которые ценили любые печатные издания очень высоко. В настоящее время их мнение могут разделить даже представители молодежи, поскольку отдельные журналы продаются за баснословные суммы на аукционах. Журналы, которым уже несколько десятков лет, или которые уже вышли из печати, можно считать настоящими коллекционными вещами. Стоит проверить свои запасы.
4. Марки
Еще 10-20 лет назад было очень популярно собирать марки. /Фото: hajunga.de
Многие дети советского союза собирали марки, да и некоторые взрослые были увлечены этим процессом. Коллекционеры марок все еще существуют и готовы платить огромную сумму за редкие экземпляры. Поэтому если дома сохранились старые коллекции марок, стоит просмотреть их и сравнить с теми, которые актуальны на Ebay. Есть редкие марки, которые стоят больших денег, есть экземпляры средней цены, даже за распространенные виды можно получить небольшое приятное вознаграждение.
5. Старые камеры
Современные фотокамеры не придают фотографиям того самого особого шарма. /Фото: technews.bg
Сейчас почти все снимают памятные моменты с помощью смартфонов. Качество довольно хорошее, а иногда и замечательное, так зачем платить за дополнительную вещь? Однако, чтобы получить уникальные снимки, что называется с душой, многие истинные фотографы предпочитают пользоваться старыми камерами. Поэтому они готовы отдать приличные деньги, чтобы завладеть достойным аппаратом для фотосъемки. Винтажные модели всегда будут оставаться в цене.
6. Кассеты и плееры
Среди обилия разных кассет обязательно найдется ценный экземпляр. /Фото: i.pinimg.com
Стерео снова в моде. Даже старые проигрыватели возвращаются в дома, причем устанавливаются на почетное место и слушаются с особым удовольствием. Старая пластинка Beatles или кассеты популярных групп могут стоить ценителям баснословных денег. Например, в 2016 году кассета с альбомом The Artist by Prince была продана за 4117 долларов. В музыке нет плохих и хороших исполнителей, всегда находятся те, кто предпочитает свою музыку. Поэтому чтобы не хранилось на чердаке, продать можно любые винтажные вещи.
7. Ювелирные изделия
Пришло время разобраться со всеми шкатулками в доме. /Фото: diena.lt
Ювелирные изделия всегда ценились очень высоко и служили признаком благосостояния. Поэтому в любой бабушкиной шкатулке может залежаться массивное кольцо с красивым камнем или цепочка со стандартным плетением. Некоторые украшения настолько стары, что их уже не хочется носить, поэтому стоит задуматься о продаже. Даже если не найдется ценителей старинных ювелирных изделий, то драгоценные металлы и камни тоже стоят денег.
8. Игрушки
Игрушки — это не просто предметы забавы, а ценные объекты продажи. /Фото: pbs.twimg.com
Старые игрушки могут стоить много денег. Однако не только они обладают материальной ценностью. У себя дома можно найти более менее современные игрушки, которые тоже можно очень выгодно продать. Наборы Polly Pocket и редкие карты покемонов продаются даже не за рубли, а за доллары. Например, специальная карта Чаризарда, 1999 года выпуска на английском языке, оценивается примерно в 20 тысяч долларов. Другие аналоги не настолько ценны, но тоже способны принести немалый доход.
Интересная информация: Полный набор карточек покемонов первого выпуска 1999 года, в котором содержится 103 экземпляра, был продан на аукционе за 107 тысяч долларов.
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