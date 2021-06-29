8 вещей в доме, которые могут стоить целое состояние

Даже ненужные на первый взгляд предметы иногда стоят крупные суммы денег. /Фото: images.saatchiart.com

1. Книги

Несмотря на мнение многих, что книги обесценились, на них можно получить состояние. /Фото: kyky.org

2. Старомодная мебель

На старой мебели можно получить дополнительных денег. /Фото: i.pinimg.com

3. Старые журналы

Пачка старых журналов на чердаке может обеспечить хорошие деньги на покупку чего-то желанного. /Фото: cdn.net

4. Марки

Еще 10-20 лет назад было очень популярно собирать марки. /Фото: hajunga.de

5. Старые камеры

Современные фотокамеры не придают фотографиям того самого особого шарма. /Фото: technews.bg

6. Кассеты и плееры

Среди обилия разных кассет обязательно найдется ценный экземпляр. /Фото: i.pinimg.com

7. Ювелирные изделия

Пришло время разобраться со всеми шкатулками в доме. /Фото: diena.lt

8. Игрушки

Игрушки — это не просто предметы забавы, а ценные объекты продажи. /Фото: pbs.twimg.com