Вместо того, чтобы снести старый сарай, его превратили в идиллический гостевой дом

Подъезжая к домовладению, расположенному в небольшом горном городке Уилсон (США), путники даже представить себе не могут, что за стенами обветшалого сарая прячется потрясающая современная обстановка самого «идиллического гостевого дома в Вайоминге». Это сейчас его снимки можно увидеть в Сети, во всех профильных изданиях и даже среди лауреатов первой премии «Дом года 2016», присуждаемой региональным журналом Mountain Living, WRJ Design.
Старый сарай 1800-х гг. постройки, превратили в гостевой дом с неожиданной планировкой и обстановкой (The Barn, Вайоминг). | Фото: idesignarch.com.
Даже старые амбары, имеющие откровенно обветшалый вид, могут вдохновить на создание поистине уникального проекта, который оценят как владельцы и близкие, так и заинтересуют миллионы пользователей Сети, причем не только специалистов. Молодая семья, увлеченная восстановлением горного поместья, когда очередь дошла до ветхого сарая, построенного еще в восемнадцатом веке, призадумалась, восстановить старинный объект или заняться демонтажем, ведь такого рода структуры очень быстро теряют презентабельный вид, да и строился он когда-то не для удовлетворения изысканного вкуса горцев, а для выполнения конкретных функций.
Потрепанные временем и погодными условиями амбары также имеют свое очарование (The Barn, Вайоминг). | Фото: theenglishroom.biz.
По сведениям редакции Novate.ru, молодые супруги всегда восхищались эстетикой амбарных структур и, когда на глаза попались образцы работ архитектурной студии Carney Logan Burke Architects & WRJ Design Associates они решили, что дадут вторую жизнь своему амбару, и именно эти специалисты будут заниматься его трансформацией.тренажерным залом и гаражом для коллекции раритетных автомобилей, как задумывалось ранее, было решено обустроить еще и жилое пространство.
Сохранилась деревенская эстетика во всем, даже в цветочках перед входом и благоухающих клумбах (The Barn, Вайоминг). | Фото: idesignarch.com.
Когда обговаривались нюансы преобразования, владельцы высказали главное условие – максимальное сохранение структуры амбара с его потрепанной временем деревенской эстетикой, которая отражает колоритную красоту Запада с его историей и ремесленными традициями. По этой причине старую постройку все-таки разобрали, чтобы провести реставрацию древесины, восстановительные мероприятия для всей конструкции и без изменения размеров построить амбар заново.
Размеры и конструкция старого амбара были сохранены, добавились лишь мансардные окна-кукушки (The Barn, Вайоминг). | Фото: vnexplorer.net.
Когда дело дошло до установки ломаной крыши, венчающей второй уровень, который, как правило, служил сеновалом, на нижнем ярусе кровли (с двух сторон) предусмотрели ряд мансардных окон типа «кукушка», что позволило разделить часть внутреннего объема на два уровня, обеспечив при этом достаточным освещением все уголки помещения. Стоит отметить, что один торец мансарды также был полностью заменен на стекло, чтобы открыть обзор на горную гряду Титон-Рейндж и прекрасный пейзаж, окружающий поместье. С другой стороны крыши установили стандартное по современным меркам окно, а вот на нижнем уровне сохранили скромные окошки, созданные изначально.
Торцевая стена мансардной части заменена стеклом (The Barn, Вайоминг). | Фото: countryliving.com.
Стоит отметить, что после трансформации интерьеры и архитектура гостевого амбара создают элемент неожиданности. Поскольку авторы проекта под говорящим названием «Амбар» позиционируют выбранный жанр, как «амбарный шик», неудивительно, что за неприглядными стенами прячется поистине удивительное пространство.
«Амбар» признан самым идиллическим гостевым домом в Вайоминге.
Деревянная лестница приведет на второй уровень, где обустроена жилая зона и тренажерный зал (The Barn, Вайоминг). | Фото: theenglishroom.biz.
Сохранив классический размер и деревянную обшивку, поменявшую цвет от времени и неблагоприятных условий, новая структура может похвастаться как деревенским колоритом (массивные поддерживающие балки, обилие деревянных элементов), так и ультрасовременным наполнением (тренажеры, бытовая техника, сантехническое оборудование, дизайнерские светильники и оригинальные аксессуары). За неожиданное сочетание старого и нового, за оригинальность и цепляющую эстетику в профильных журналах специалисты называли «Амбар» (The Barn) самым «идиллическим гостевым домом в Вайоминге».
Пространство у панорамного окна занимает тренажерный зал (The Barn, Вайоминг). | Фото: onekindesign.com.
Рядом с тренажерным залом находится кухня (The Barn, Вайоминг). | Фото: countryliving.com.
Скромная обеденная зона расположена прямо у лестницы (The Barn, Вайоминг). | Фото: vnexplorer.net.
Оригинальная планировка: Неожиданным стало и распределение образовавшего пространства. Разработчики совместно с владельцами решили, что кухню лучше расположить на втором этаже, рядом тренажерами, которые точно покорят любителей активного отдыха и почитателей здорового образа жизни. А вот безудержных гурманов, скорее всего, остановит такое странное соседство и заставит призадуматься о своем образе жизни.
Уютная спальня позволит максимально расслабиться (The Barn, Вайоминг). | Фото: onekindesign.com.
Укромный уголок для отдыха (The Barn, Вайоминг). | Фото: countryliving.com.
На втором уровне имеется благоустроенная ванная комната (The Barn, Вайоминг).
Но н только тренажерный зал с кухней-столовой находится в мансардной зоне, там обустроена уютная спальня с небольшой гостиной и гардеробной. Ванная комната при этом является своеобразным разделительным звеном между общим пространством и более интимной зоной. При этом в нее есть доступ с двух сторон, так что удобствами может пользоваться и спящий гость, и тот, кто решил держать свое тело в тонусе, активно занимаясь на тренажерах. Хотя не исключен и вариант организации пира, ведь полностью оборудованная кухня также находится рядом.
Нижний уровень занимает гараж, который стал выставочной площадкой раритетных автомобилей (The Barn, Вайоминг).
В гараже нашлось место и для велосипедного парка (The Barn, Вайоминг). | Фото: onekindesign.com.
На первом этаже все-таки организовали выставочное пространство для раритетных автомобилей и мотоциклов, которые многие десятилетия собирали вот уже три поколения семейства владельцев. Здесь же предусмотрено хранение велосипедов, которыми пользуются как сами хозяева, так и гости, прибывающие на отдых, и желающие отправиться на велопрогулки по живописным окрестностям и сложным горным тропам.
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