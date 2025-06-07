Вместо того, чтобы снести старый сарай, его превратили в идиллический гостевой дом

Старый сарай 1800-х гг. постройки, превратили в гостевой дом с неожиданной планировкой и обстановкой (The Barn, Вайоминг). | Фото: idesignarch.com.

Потрепанные временем и погодными условиями амбары также имеют свое очарование (The Barn, Вайоминг). | Фото: theenglishroom.biz.

Сохранилась деревенская эстетика во всем, даже в цветочках перед входом и благоухающих клумбах (The Barn, Вайоминг). | Фото: idesignarch.com.

Размеры и конструкция старого амбара были сохранены, добавились лишь мансардные окна-кукушки (The Barn, Вайоминг). | Фото: vnexplorer.net.

Торцевая стена мансардной части заменена стеклом (The Barn, Вайоминг). | Фото: countryliving.com.

«Амбар» признан самым идиллическим гостевым домом в Вайоминге.

Деревянная лестница приведет на второй уровень, где обустроена жилая зона и тренажерный зал (The Barn, Вайоминг). | Фото: theenglishroom.biz.

Пространство у панорамного окна занимает тренажерный зал (The Barn, Вайоминг). | Фото: onekindesign.com.

Рядом с тренажерным залом находится кухня (The Barn, Вайоминг). | Фото: countryliving.com.

Скромная обеденная зона расположена прямо у лестницы (The Barn, Вайоминг). | Фото: vnexplorer.net.

Уютная спальня позволит максимально расслабиться (The Barn, Вайоминг). | Фото: onekindesign.com.

Укромный уголок для отдыха (The Barn, Вайоминг). | Фото: countryliving.com.

На втором уровне имеется благоустроенная ванная комната (The Barn, Вайоминг).

Нижний уровень занимает гараж, который стал выставочной площадкой раритетных автомобилей (The Barn, Вайоминг).

В гараже нашлось место и для велосипедного парка (The Barn, Вайоминг). | Фото: onekindesign.com.