Кто и зачем отбил носы египетским статуям

Естественное разрушение или намеренный вандализм?

Почему в целом статуи хорошо сохранились, а нет лишь носа?

Это однозначно не происки империалистов.

Лишить божественной мощи

Одинаково подверглись вандализму и картины, и барельефы.

Сама статуя не была объектом поклонения.

Скульптура фараона Тутанхамона.

С какой целью?

Поклонение Атону.

Поклонение Амону.

Пришлось пострадать даже красавице Клеопатре.

Почему именно нос?

Можно было лишить статую руки.

Проблему проще всего решало отбитие носа.