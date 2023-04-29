Кто и зачем отбил носы египетским статуям

Долгие годы учёные всего мира бились над неразрешимой загадкой, которую подкинула исследователям одна из древнейших и наиболее долговечных цивилизаций в мире. Дело в том, что у многих египетских статуй нет носов. Тщательное изучение этого вопроса экспертами показало, что это отнюдь не случайное явление. Так что же стало тому причиной: просто естественный процесс разрушения или чей-то злонамеренный умысел?
Естественное разрушение или намеренный вандализм?
В принципе, в отбитых носах древних статуй нет ничего удивительного: ведь их почтенный возраст измеряется тысячелетиями. Разрушение — это совершенно естественный процесс. Но как оказалось, всё не так просто. Открытым остаётся вопрос о том, почему же тогда полно экземпляров, которые в остальном просто прекрасно сохранились, за исключением носа?
Почему в целом статуи хорошо сохранились, а нет лишь носа?
Конечно, нос — это самая выдающаяся деталь на лице, он, теоретически наиболее уязвим. Если и суждено чему-либо сломаться, то он будет первым. Пусть это так. Но ведь носы удалены и с таких художественных работ, как картины и барельефы. Чем же тогда объяснить столь варварское обращение с этой частью тела по отношению к ним?
Эта загадка породила множество гипотез. В их числе даже то, что это делали европейские колонизаторы, чтобы уничтожить даже намёки на африканские корни древних египтян. По мнению учёных, эта теория не имеет под собой никакого основания, просто хотя бы потому, что не едиными носами можно доказать наличие родства. Так что несмотря на все ужасы империализма, разбитые носы у статуй — это слишком. Так что же тогда могло с ними произойти?
Это однозначно не происки империалистов.
Лишить божественной мощи
Существует такое понятие как «иконоклазм». Это слово происходит из греческого языка от слов «изображение» и «разбивать». Буквально это слово значит иконоборчество.
И здесь речь идёт не о религиозном христианский феномене, который возник во времена Византии и протестантской Реформации. Тогда шла активная борьба с культом поклонения священным изображениям. В те времена иконы уничтожали, а тех, кто им молился, подвергали жестоким преследованиям.
Одинаково подверглись вандализму и картины, и барельефы.
В случае с древнеегипетскими скульптурами речь идёт об иконоборчестве в его более широком смысле. Те, кто это делал, верили, что они очень важны. Мотивы подобного отношения могут быть как политическими, так и религиозными, и даже эстетическими. Всё это приобретает более глубокий смысл, если учесть факт специфики верований древних египтян. Они считали, что статуи и изображения – это проводники божественной сущности в мир обычных смертных. Соответственно этому, они верили, что когда боги снисходили с небес в посвящённые им храмы, они вселялись в свои изваяния. Другими словами, объектом поклонения была не сама скульптура или картина, а воплощение в ней доселе невидимого бога.
Сама статуя не была объектом поклонения.
И у рисунков, и у барельефов – один и тот же тип повреждения. Это свидетельствует о том, что против носов велась целенаправленная кампания. Этим вопросом вплотную решил заняться Эдвард Блайберг. Он старший куратор экспозиции египетского, классического и древнего ближневосточного искусства в Бруклинском музее (США). Посетители его слишком часто спрашивали о том, почему у многих статуй отбиты носы. Специалист считает, что эти статуи и изображения могут служить местом «вселения» божества. Благодаря этому они могут действовать в материальном мире.
Именно так написано о древнеегипетской богине любви и плодородия Хатхор. В городе Дендер есть великолепнейший храм, который был возведён примерно в 2310-2260 гг. до нашей эры. На его стенах начертано: «Она сходит с небес, чтобы войти в земное своё тело и воплотиться в нём». То есть богиня входит в статую. В том же храме есть письмена о боге Осирисе, который входит в своё изображение на барельефе. В Древнем Египте верили, что статуя или изображение, после вселения в него бога, не только оживают, но и обладают божественным могуществом. Им можно воспользоваться, разбудив с помощью определённых ритуалов. Можно же лишить их мощи — нанеся им физический вред. Например, отбить нос.
Скульптура фараона Тутанхамона.
С какой целью?
Причин этому может быть много. Например, те, кто расхищал гробницы, очень боялись мести тех, чей покой они осмелились потревожить. Кроме того, всегда есть те, кто желает переписать историю, а то и полностью изменить всё значение культурного наследия.
Когда-то отец Тутанхамона Эхнатон, правивший между 1353 и 1336 до нашей эры, захотел, чтобы в центре египетской религии был бог Атон. Это божество олицетворяло собой солнечный диск и противостояло Амону, богу чёрного небесного пространства, воздуха. Для достижения этой цели Эхнатон решил полностью уничтожить изображения Амона. Когда он умер, всё опять поменялось, вернулось на круги своя. Все храмы Атона были разрушены, а египтяне стали снова поклоняться Амону.
Поклонение Атону.
В связи с этим важно упомянуть о том, что не только богам под силу вселяться в изображения. Такую способность могли обретать и некоторые умершие люди. Те, кто прошёл все испытания на пути в Зал двойной истины. Там, на суде бога Осириса они были духовно оправданы и заслужили право стать божествами. Подобное может послужить потомкам как утешением, так и стать проклятием.
Поклонение Амону.
Кроме того, всегда и везде, во все времена присутствует такое понятие, как борьба за власть. Она оставила на теле истории человечества множество шрамов. Например, фараон Тутмос III. Он правил в 15 веке до нашей эры и очень боялся, что его сына могут лишить трона. Фараон хотел быть полностью уверенным в том, что именно его наследник будет править Египтом. С этой целью Тутмос приказал уничтожить все свидетельства о своём царственном предшественнике и своей мачехе и тёте Хатшепсут. Последняя в течение первых двух десятков лет правления Тутмоса III была его соправительницей. Он постарался стереть с лица земли все доказательства этого, все возможные упоминания. В первую очередь изображения и скульптуры. И у Тутмоса получилось. Почти.
Пришлось пострадать даже красавице Клеопатре.
Среди различных древнеегипетских текстов, часто встречаются упоминания о том, что в отношении вандализма виновнику будет грозить суровое наказание. Это говорит о том, что подобное было в Египте обычным делом. Несмотря на то, что разграбление гробниц и порча любого имущества в храмах была очень серьёзным преступлением и тяжким грехом, некоторых это всё же не останавливало.
Почему именно нос?
Целью порчи изображения было полностью лишить или хотя бы уменьшить силу божества, которая представлена в виде скульптуры или барельефа. Сделать это можно было разными способами. Если было нужно, чтобы человек больше не мог делать подношения богам, статуе отбивали руку. Если нужно было лишить божество возможности слышать — удаляли уши. Если нужно было сделать статую полностью бесполезной — ей нужно было убрать голову. Самым эффективным и быстрым способом добиться желаемого — было удаление носа. «Ведь нос – это орган с помощью которого мы дышим, само дыхание жизни. Самый простой способ убить внутренний дух статуи – отобрать способность дышать, отбив нос», - объясняет Блайберг. Всего лишь пара ударов молотком по долоту - и проблема решена.
Можно было лишить статую руки.
Проблему проще всего решало отбитие носа.
Парадокс всего этого заключается в том, что это навязчивое желание уничтожать изображения лишь доказывает то, насколько важными они были для этой великой древней цивилизации.
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