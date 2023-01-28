Как сложилась судьба 4 дочерей и сына «величайшего британца» Уинстона Черчилля

Брак Уинстона и Клементины Черчилль был на редкость удачным. Супруги были счастливы вместе 57 лет, несмотря на множество испытаний, через которые им довелось пройти. Об Уинстоне Черчилле много говорят, как о политике, называя его то «величайшим британцем», то жестоким тираном. А вот его роль главы семьи и отца освещается гораздо реже. У супругов Черчилль было пятеро детей, но Маригольд, одна из дочерей, скончалась, не дожив до трёх лет. И лишь самая младшая, Мэри, стала утешением для родителей в старости. Ещё две дочери и сын были для них постоянным источником беспокойства, и у каждого из них была своя трагедия.
Диана Черчилль
Уинстон Черчилль с дочерью Дианой. / Фото: www.gettyimages.com
Старшая дочь супругов появилась на свет в 1909 году. Родители восторгались красотой своей крошки и прочили ей счастливое будущее. Малышка с детства мечтала стать актрисой, и родители сделали всё, чтобы её мечта исполнилась. В школьные годы она училась в лучших учебных заведениях Англии и Франции, а после стала студенткой Королевской академии драматического искусства. Уинстон Черчилль уже предвкушал успех своей старшей дочери, а до исполнения её мечты оставалось всего несколько шагов.
Роман с Джоном Бейли заставил Диану забыть о своих амбициозных целях. Учёба была заброшена и по исполнении 23 лет девушка вступила в брак. Родители не чинили преград дочери, но мать неоднократно проявляла своё недовольство избранником Дианы. К сожалению, она оказалась права, и уже спустя три года старшая дочь Черчилля подала на развод.
Диана Черчилль и Джон Бейли. / Фото: www.gettyimages.com
Вскоре в её жизни появился Дункан Сэндис, за которого она и вышла замуж в 1935 году. Перспективный политик-консерватор казался прекрасной кандидатурой на роль главы семьи и отца детей Дианы. Она родила двоих детей, её супруг активно строил карьеру, однако всё в их жизни изменила Вторая мировая война.
Диана Черчилль и Дункан Сэндис. / Фото: www.gettyimages.com
Сэндис возглавил расследование по обнаружению германского секретного оружия, а его супруга отправилась служить в Женскую вспомогательную службу ВМС. Правда, уже в 1941 году она была вынуждена вернуться в Лондон, так как муж попал в автокатастрофу, а сын и дочь требовали её присутствия дома. В 1943 году Диана родила ещё одного ребёнка. Постоянное беспокойство о судьбе мужа и детей сказались на психическом состоянии Дианы. Нервные срывы следовали один за другим, а после войны они стали более продолжительными и тяжелыми.
Диана Черчилль с братом. / Фото: www.gettyimages.com
В конце 1950 года Диана развелась с мужем и стала добровольцем в Обществе самаритян, помогавшем людям бороться с депрессией и суицидальными мыслями. Помогая другим, Диана так и не смогла помочь себе самой. В октябре 1963 года она приняла смертельную дозу успокоительного.
Рэндольф Черчилль
Рэндольф Черчилль с отцом Уинстоном Черчиллем. / Фото: www.pinimg.com
Единственный сын Уинстона и Клементины Черчилль с детства доставлял родителям немало хлопот. Мальчик был весьма одарён и собирался стать политиком, как и отец. Но к своему ораторскому таланту он так и не смог приложить ещё и капельку труда, чтобы добиться успеха. Рэндольф окончил Итонский колледж, затем Крайст-Чёрч в Оксфорде.
В 18 лет Рэндольф уже шокировал родителей употреблением неразбавленного двойного бренди, а после добавил им беспокойства, когда им пришлось постоянно расплачиваться с его долгами. Он любил жить на широкую ногу, с лёгкостью одалживал деньги у друзей и ещё в 1932 году впервые заявил о том, что непременно станет премьер-министром, как отец. Клементина пыталась влиять на сына, но он был любимцем Уинстона Черчилля, который часто потакал капризам и слабостям отпрыска.
Рэндольф Черчилль. / Фото: www.pinimg.com
Во время Второй мировой войны Рэндольф служил в гусарском полку, затем в воздушной службе, неоднократно бывал в Ливийской пустыне и участвовал в специальной миссии в Югославии, за что получил правительственную награду. А вот политическая карьера его так и не сложилась. Ему не хватило усердия и трудолюбия, чтобы достичь поставленных целей.
Рэндольф дважды был женат, имел двоих детей от разных жён, и продолжительный роман с замужней женщиной.
Рэндольф Черчилль. / Фото: www.wikimedia.org
В воспоминаниях современников Рэндольф остался избалованным, вспыльчивым, очень раздражительным и эмоциональным человеком с чрезмерными амбициями и неуёмной тягой к алкоголю. Он в полной мере унаследовал писательский дар отца, стал автором нескольких книг. Спустя год после смерти отца он взялся за написание официальной биографии Уинстона Черчилля, но успел написать всего два тома. Скончался в 1968 году от сердечного приступа.
Сара Черчилль
Сара Черчилль с отцом Уинстоном Черчиллем. / Фото: www.pinimg.com
Сара, появившаяся на свет в 1914 году, как и её старшая сестра Диана, мечтала стать актрисой. Но в отличие от Дианы Сара была готова на всё ради карьеры. Уже в 21 год она впервые вышла на сцену и навсегда уверилась в правильности избранного пути. В 1936 году она вышла замуж за австралийского комика Вика Оливера, не посчитавшись с мнением родителей об этом браке. Она вообще привыкла добиваться желаемого, несмотря ни на что.
Сара Черчилль. / Фото: www.thefamouspeople.com
С началом Второй мировой войны Сара, успевшая к тому времени сыграть роли в нескольких спектаклях и фильмах, уговорила отца отправить её служить в Женскую вспомогательную службу ВМС. При этом она отказалась от административной должности, зато гордилась своей работой в авиации, где анализировала данные о расположениях и перемещениях вражеских войск, полученные в результате аэросъёмки, определяя цели для бомбардировки.
А вот супружеская жизнь Сары не сложилась. После того, как муж узнал о романе жены с американским послом, он подал на развод, а сам посол свёл счёты с жизнью. Сара после трагедии уехала в Америку, вышла замуж за фотографа Энтони Бошана, в браке с которым стала всё чаще злоупотреблять спиртными напитками. Энтони, страдавший от депрессии, скончался от передозировки снотворного, а Сара Вернулась в Великобританию и вышла замуж за лорда Ордли.
Сара Черчилль. / Фото: www.pinimg.com
Этот брак мог бы быть весьма счастливым, но спустя год после бракосочетания супруг дочери Уинстона Черчилля скончался. В четвёртый раз Сара собиралась выйти замуж за джазмена-афроамериканца, но отец использовал всё своё влияние, чтобы свадьба не состоялась. После этого депрессия и алкоголизм Сары только усилились. Остаток жизни она провела в обнимку с бутылкой и скончалась в 1982 году.
Мэри Черчилль
Клементина Черчилль с дочерью Маригольд. / Фото: www.pinterest.ru
После Сары в семье Клементины и Уинстона Черчилль в 1918 году родилась дочь Маригольд, которая скончалась от сепсиса, не успев отпраздновать свой третий день рождения. А спустя год, в 1922 на свет появилась младшая дочь – Мэри Черчилль. Именно у неё сложились самые теплые отношения с родителями, и она стала их утешением и опорой.
Мэри Черчилль с отцом. / Фото: www.dailymail.co.uk
Мэри, едва окончив среднюю школу, стала волонтёром в Красном Кресте, а затем поступила на службу в Женский вспомогательный территориальный корпус. Она служила в зенитных батареях и в ПВО, носила звание, соответствующее званию капитана, была награждена Орденом Британской Империи. Во время войны Мэри часто сопровождала отца в зарубежных поездках.
Кристофер Соумс и Мэри Черчилль. / Фото: www.gettyimages.com
Позже родители хотели было устроить брак младшей дочери с бельгийским принцем Карлом, и вряд ли Мэри ослушалась бы их. Но в то время, когда она вместе с отцом направлялась в Бельгию, во время остановки в Париже состоялось её знакомство с капитаном Кристофером Соумсом. Она могла бы справиться со своими чувствами к этому молодому человеку, но, к счастью, бельгийский принц передумал жениться, и Мэри зимой 1947 года стала супругой Кристофера Соумса.
Мэри Соумс в своем доме в западном Лондоне у портрета отца. / Фото: www.dailymail.co.uk
Они прожили вместе 33 года, стали родителями пятерых детей, и разлучить их смогла только смерть Кристофера. Мэри прожила долгую и счастливую жизнь, стала автором множества книг о семье Черчилль. Она пережила своих сестёр и брата, скончалась в 2014 году.
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