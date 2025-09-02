С нами не соску...
Самые неоднозначные фотографы в истории искусства

В 1971 году Норман Мейлер сказал, что «дать камеру Диане Арбус — это все равно что сунуть гранату в руки ребенка». Ее тянуло к извращенцам, маргиналам, трансвеститам, проблемным детям, циркачам и уродцам. Сегодня Арбус было бы 92 года. В память о ней и ее работах мы составили список самых неоднозначных фотографов в истории.

Самые неоднозначные фотографы в истории искусства 1. Диана Арбус. Диана была странным персонажем. Она получила известность, фотографируя разных фриков и уродов. Фото: Twitter Самые неоднозначные фотографы в истории искусства 2. Джоель-Питер Уиткин. Бруклинский фотограф Уиткин любил снимать в Мексике. Иногда использовал в своих работах трупы и части их тел. Фото: Tumblr Самые неоднозначные фотографы в истории искусства 3. Ирина Ионеско. Французский фотограф Ирина Ионеско подвергалась критике за то, что снимала своего собственного ребенка. Она превратила свою пятилетнюю дочь Еву в свою музу и модель. Фото получались красивые — но крайне крипотные. Ева судилась с Ириной трижды. Фото: Mirtesen Самые неоднозначные фотографы в истории искусства 4. Ян Саудек. Чешский фотохудожник эксплуатировал в своих снимках символизм, политические метафоры и секс. В его работах было очень много секса. Фото: Tumblr Самые неоднозначные фотографы в истории искусства 5. Роберт Мэпплторп. Фотографировал таких легендарных личностей, как Энди Уорхол, Дебора Харри, и свою подругу Патти Смит. Отличался любовью к гомоэротической и садомазохистской эстетике. Есть фотография, к примеру, где Мэпплторп засовывает себе в зад кнут. Фото: ЖЖ Самые неоднозначные фотографы в истории искусства 6. Андрес Серрано. Американский фотограф Андрес Серрано много экспериментировал с трупами и фекалиями. Этот снимок из морга — не самый яркий пример его скандальных работ. Фото: Pinterest Самые неоднозначные фотографы в истории искусства 7. Готфрид Хельнвайн. Его называют другом Мэрилина Мэнсона.
Если вам не нравится театральное насилие, смешение невинности с кровью, а также налет фашизма и консьюмеризма, этот фотограф вам может прийтись не по душе. Фото: Blogspot Самые неоднозначные фотографы в истории искусства 8. Стивен Мейзел. Один из самых известных фешен-фотографов, регулярно работает с американским и итальянским изданиями Vogue. Снимал Мадонну для ее книги «Секс». Фото: Pinterest Самые неоднозначные фотографы в истории искусства 9. Билл Хенсон. Австралиец Хенсон интересуется темой подросткового возраста. Подвергался критике за юный возраст обнаженных моделей, что однажды привело к закрытию выставки в Сиднее. Фото: ЖЖ Самые неоднозначные фотографы в истории искусства 10. Терри Ричардсон. Любите вы его или нет, но он явно должен быть в этом списке. Его откровенные работы зачастую вызывают тошноту у представителей традиционной голливудской культуры.

источник

Ссылка на первоисточник
