7 автомобилей, конструкторы которых пытались выйти за грани обыденности

Что будет с человечеством без попыток создать что-то действительно новое и интересное? Именно инновации стимулируют прогресс. И автомобильно-дизайнерские инновации в том числе. Посмотрим же на самые необычные авто XX века и последнего десятилетия.
1. Firebird III
Автомобиль и ракета в одном флаконе.
Этот автомобиль был впервые показан еще в 1939 году. Можно заметить, что транспортное средство является смесью реактивного самолета и автомобиля. У машины был очень необычный кузов с двумя раздельными кабинами, управлялось транспортное средство не привычным рулем, а манипулятором, как в самолетах.
2. Holden Hurricane
Роскошный и быстрый Holden Hurricane.
Яркое купе с таким же ярким названием «Ураган» было представлено еще в 1969 году. Посадка в машину осуществлялась очень необычным способом: водитель и пассажир садились на свои места, после чего их накрывала крыша. Оба при этом должны были находиться фактически в лежачем положении.
3. Cadillac Cyclone
Легенда среди инноваций Cadillac Cyclone.
Данный автомобиль был показан в 1959 году и стал примечателен уже только тем, что в нем была реализована первая в истории система предупреждения столкновений. Радиолокационное оборудование было встроено в передний бампер. Оно занималась сканированием дорожного полотна на предмет выявления потенциальных угроз.
4. Toyota fun-vii
Машина 22-го века Toyota fun-vii.
Данный концепт назвали автомобилем 22 столетия. Машина примечательна тем, что ее кузов полностью покрыт специальным материалом, который превращает транспортное средство в экран на колесах, позволяя выводить на поверхность кузова разные изображения, в том числе видео.
5. BMW Jina
Автомобиль BMW Jina с гибким кузовом.
Необычная конструкция и использование передовых материалов сделали этот автомобиль таким необычным. Дело в том, что BMW Jina может менять внешний облик. Основу кузова составляет алюминиевый каркас, который покрыт невероятно пластичным спандеком.
6. Hydra Spyder
Отличный гибрид суперкара и лодки Hydra Spyder.
Любопытный гибрид гоночного автомобиля и моторной лодки. Приводится в движение мощным 400-сильным мотором. Весит Hydra Spyder всего 3.3 тысяч кг. Для перехода в режим амфибии водителю достаточно нажать одну кнопку. На шоссе авто разгоняется до 201 км/ч, а на воде может ускорится до всех 85 км/ч.
7. Kiravan
Автопоезд Kiravan - идеальный дом на колесах.
Можно смело сказать, что этот автомобиль – идеальный дом на колесах. Главное достоинство Kiravan заключается в возможности управлять абсолютно всеми системами авто прямиком из кабины.
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