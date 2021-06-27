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12 продуктов родом из 90-х, о которых вспоминается с улыбкой


12 продуктов родом из 90-х, о которых вспоминается с улыбкой

90-е годы прошлого столетия у многих людей ассоциируются не только с лихими временами, а и с беззаботным детством, новоявленными импортными игрушками и, конечно же, со странными продуктами, которые подкупали своей новизной, яркой упаковкой и необычными названиями. А вы помните, как это было? Когда практически каждый второй ребёнок во дворе собирал вкладыши с машинками «Турбо» и изучал любовь по фантикам жвачек «Love is…»

1.Бульонные кубики


Золотой бульон. \ корзинка10.рф.

Золотой бульон. \ корзинка10.рф.

 

Кнорр, Галина Бланка, Магги – эти слова буквально заполонили мир, став неотъемлемой частью готовки практически у каждой хозяйки. Борщи, супы, картошка, жаркое – лишь малая часть того, куда их щедро добавляли, приправляя блюда, стараясь получить более яркий и насыщенный куриный, грибной и даже говяжий вкус.
Галина Бланка, буль-буль! \ Фото: wellhead.ru.

Галина Бланка, буль-буль! \ Фото: wellhead.ru.

 
Кубики Кнорр. \ Фото: irecommend.ru.

Кубики Кнорр. \ Фото: irecommend.ru.

 

2. Маргарин «Рама»


Просто намажь на хлеб. \ Фото: bit.ua.

Просто намажь на хлеб. \ Фото: bit.ua.

 

Исключением не стал и маргарин под названием «Рама». Большинство семей принимало его за сливочное масло, щедро намазывая обычный маргарин на ломоть хлеба. А уж какой популярностью пользовались пустые баночки, в которых наши мамы, бабушки, а вместе с ними и мы хранили всякую дребедень.

Хит девяностых. \ Фото: musthaveforyou.mediasole.ru.

Хит девяностых. \ Фото: musthaveforyou.mediasole.ru.

 

3. Вермишель «Мивина»


Просто залей кипятком. \ Фото: brandpit.com.ua.

Просто залей кипятком. \ Фото: brandpit.com.ua.

 

Стоит ли говорить о том, что в девяностые годы «Мивина» пользовалась особой популярностью не только у детей дошкольного возраста, а и у подростков, которые на большой перемене или после школы покупали сухую вермишель в привычном для них киоске, и, не доходя до дома, съедали её вместе с приправой в первозданном виде, даже не заливая кипятком. Интересно, а есть в современном мире те, кто готов проделать подобный трюк, не опасаясь за свой желудок?
А вы тоже ели Мивину в сухом виде? \ Фото: golos.io.

А вы тоже ели Мивину в сухом виде? \ Фото: golos.io.

 

4. Сухарики «Три корочки»


А вам какие больше нравились? \ Фото: vgorode.ua.

А вам какие больше нравились? \ Фото: vgorode.ua.

 

Несмотря на то, что эти сухарики появились в конце девяностых, они стали настоящим хитом того времени. Наверное, большинство до сих пор помнит вкус хрена, ставший на тот момент культовым среди всех остальных, предложенных в линейке данного продукта.
Сухарики Три корочки. \ Фото: irecommend.ru.

Сухарики Три корочки. \ Фото: irecommend.ru.

 

5. Жвачка «Love is»


Признавайтесь, собирали вкладыши? \ Фото: interesno.cc.

Признавайтесь, собирали вкладыши? \ Фото: interesno.cc.

 

Культом лихих 90-х стали любимые многими жвачки «Love is», фантики которых во всех красках рассказывали и показывали то, что же это такое любовь и как она выглядит. Признавайтесь, кому из вас удалось собрать полную коллекцию вкладышей, дабы прочесть историю любви в картинках?
Жевательная резинка «Love is» \ Фото: google.ru.

Жевательная резинка «Love is» \ Фото: google.ru.

 

6. Жевательные конфеты «Mamba»


И Серёжа тоже любит Мамбу! \ Фото: irecommend.ru.

И Серёжа тоже любит Мамбу! \ Фото: irecommend.ru.

 

Наверняка многие помнят рекламу жевательных конфет «Mamba», где чётко говорилось о том, что и Серёжа тоже любит «Мамбу». И несмотря на то, что фруктовые ириски продают и по сей день, но именно в девяностые они произвели настоящий фурор, став чуть ли не одной из самых любимых сладостей детишек.
Мамбу любят все. \ Фото: destcirpekam.gq.

Мамбу любят все. \ Фото: destcirpekam.gq.

 

7. Сушёные бананы


Родом из детства. \ Фото: google.ru.

Родом из детства. \ Фото: google.ru.

 

Ещё один хит девяностых – сушёные бананы. Пожалуй, на тот момент не было ни одного человека, который бы не попробовал эту дивную штуку, продающуюся в пакетиках.
Сушёные бананы. \ Фото: irecommend.ru.

Сушёные бананы. \ Фото: irecommend.ru.

 

8. Батончик «Wispa»


Сладкий шёпот прошлого. \ Фото: drive2.ru.

Сладкий шёпот прошлого. \ Фото: drive2.ru.

 

Многие наверняка помнят первый пористый батончик «Wispa», название которого в рекламе произносилось томным шёпотом, обещающим исполнить все ваши желания.
Всё дело в воздушных пузырьках. \ Фото: google.ru.

Всё дело в воздушных пузырьках. \ Фото: google.ru.

 

9. Чай «Пиквик»


Чай в пакетиках. \ Фото: joinus.pro.

Чай в пакетиках. \ Фото: joinus.pro.

 

Вряд ли кто-то может забыть красочную и весьма аппетитную рекламу чая «Пиквик». Да и сам напиток несказанно радовал божественным ароматом и ярким, насыщенным вкусом.
Ароматный чай Пиквик. \ Фото: youtube.com.

Ароматный чай Пиквик. \ Фото: youtube.com.

 

10. Шоколад «Гейша»


Искушение и соблазн в каждом кусочке. \ Фото: google.com.

Искушение и соблазн в каждом кусочке. \ Фото: google.com.

 

Как оказалось, ещё одной весьма популярной сладостью того времени был молочный шоколад «Гейша», который буквально таял на языке. Истинное удовольствие и искушение в элегантной упаковке, способное вскружить голову любой девушке.
Просто тает во рту. \ Фото: e-finland.ru.

Просто тает во рту. \ Фото: e-finland.ru.

 

11. Соус «Анкл Бенс»


А вы помните эту рекламу? \ Фото: какэтосделали.рф.

А вы помните эту рекламу? \ Фото: какэтосделали.рф.

 

Помимо разнообразных иностранных сладостей, огромной популярностью пользовался и соус Анкл Бенс, который многие застали по тем временам. А вы помните легендарного дядюшку, ставшего частью вашей семьи?
Соусы Анкл Бенс. \ Фото: hodor.lol.

Соусы Анкл Бенс. \ Фото: hodor.lol.

 

12. Клим


Помните? \ Фото: livejournal.com.

Помните? \ Фото: livejournal.com.

 

Те, кто жил в 90-е, наверняка помнят «Клим» - сухое цельное молоко, которое прочно и на долгие годы заменило обычное.

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12 продуктов родом из 90-х, о которых вспоминается с улыбкой

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12 продуктов родом из 90-х, о которых вспоминается с улыбкойПодписаться на мой Instagram
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