12 продуктов родом из 90-х, о которых вспоминается с улыбкой

1.Бульонные кубики

Золотой бульон. \ корзинка10.рф.

Галина Бланка, буль-буль! \ Фото: wellhead.ru.

Кубики Кнорр. \ Фото: irecommend.ru.

2. Маргарин «Рама»

Просто намажь на хлеб. \ Фото: bit.ua.

Хит девяностых. \ Фото: musthaveforyou.mediasole.ru.

3. Вермишель «Мивина»

Просто залей кипятком. \ Фото: brandpit.com.ua.

А вы тоже ели Мивину в сухом виде? \ Фото: golos.io.

4. Сухарики «Три корочки»

А вам какие больше нравились? \ Фото: vgorode.ua.

Сухарики Три корочки. \ Фото: irecommend.ru.

5. Жвачка «Love is»

Признавайтесь, собирали вкладыши? \ Фото: interesno.cc.

Жевательная резинка «Love is» \ Фото: google.ru.

6. Жевательные конфеты «Mamba»

И Серёжа тоже любит Мамбу! \ Фото: irecommend.ru.

Мамбу любят все. \ Фото: destcirpekam.gq.

7. Сушёные бананы

Родом из детства. \ Фото: google.ru.

Сушёные бананы. \ Фото: irecommend.ru.

8. Батончик «Wispa»

Сладкий шёпот прошлого. \ Фото: drive2.ru.

Всё дело в воздушных пузырьках. \ Фото: google.ru.

9. Чай «Пиквик»

Чай в пакетиках. \ Фото: joinus.pro.

Ароматный чай Пиквик. \ Фото: youtube.com.

10. Шоколад «Гейша»

Искушение и соблазн в каждом кусочке. \ Фото: google.com.

Просто тает во рту. \ Фото: e-finland.ru.

11. Соус «Анкл Бенс»

А вы помните эту рекламу? \ Фото: какэтосделали.рф.

Соусы Анкл Бенс. \ Фото: hodor.lol.

12. Клим

Помните? \ Фото: livejournal.com.