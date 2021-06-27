12 продуктов родом из 90-х, о которых вспоминается с улыбкой

90-е годы прошлого столетия у многих людей ассоциируются не только с лихими временами, а и с беззаботным детством, новоявленными импортными игрушками и, конечно же, со странными продуктами, которые подкупали своей новизной, яркой упаковкой и необычными названиями. А вы помните, как это было? Когда практически каждый второй ребёнок во дворе собирал вкладыши с машинками «Турбо» и изучал любовь по фантикам жвачек «Love is…»
1.Бульонные кубики
Золотой бульон. \ корзинка10.рф.
Кнорр, Галина Бланка, Магги – эти слова буквально заполонили мир, став неотъемлемой частью готовки практически у каждой хозяйки. Борщи, супы, картошка, жаркое – лишь малая часть того, куда их щедро добавляли, приправляя блюда, стараясь получить более яркий и насыщенный куриный, грибной и даже говяжий вкус.
Галина Бланка, буль-буль! \ Фото: wellhead.ru.
Кубики Кнорр. \ Фото: irecommend.ru.
2. Маргарин «Рама»
Просто намажь на хлеб. \ Фото: bit.ua.
Исключением не стал и маргарин под названием «Рама». Большинство семей принимало его за сливочное масло, щедро намазывая обычный маргарин на ломоть хлеба. А уж какой популярностью пользовались пустые баночки, в которых наши мамы, бабушки, а вместе с ними и мы хранили всякую дребедень.
Хит девяностых. \ Фото: musthaveforyou.mediasole.ru.
3. Вермишель «Мивина»
Просто залей кипятком. \ Фото: brandpit.com.ua.
Стоит ли говорить о том, что в девяностые годы «Мивина» пользовалась особой популярностью не только у детей дошкольного возраста, а и у подростков, которые на большой перемене или после школы покупали сухую вермишель в привычном для них киоске, и, не доходя до дома, съедали её вместе с приправой в первозданном виде, даже не заливая кипятком. Интересно, а есть в современном мире те, кто готов проделать подобный трюк, не опасаясь за свой желудок?
А вы тоже ели Мивину в сухом виде? \ Фото: golos.io.
4. Сухарики «Три корочки»
А вам какие больше нравились? \ Фото: vgorode.ua.
Несмотря на то, что эти сухарики появились в конце девяностых, они стали настоящим хитом того времени. Наверное, большинство до сих пор помнит вкус хрена, ставший на тот момент культовым среди всех остальных, предложенных в линейке данного продукта.
Сухарики Три корочки. \ Фото: irecommend.ru.
5. Жвачка «Love is»
Признавайтесь, собирали вкладыши? \ Фото: interesno.cc.
Культом лихих 90-х стали любимые многими жвачки «Love is», фантики которых во всех красках рассказывали и показывали то, что же это такое любовь и как она выглядит. Признавайтесь, кому из вас удалось собрать полную коллекцию вкладышей, дабы прочесть историю любви в картинках?
Жевательная резинка «Love is» \ Фото: google.ru.
6. Жевательные конфеты «Mamba»
И Серёжа тоже любит Мамбу! \ Фото: irecommend.ru.
Наверняка многие помнят рекламу жевательных конфет «Mamba», где чётко говорилось о том, что и Серёжа тоже любит «Мамбу». И несмотря на то, что фруктовые ириски продают и по сей день, но именно в девяностые они произвели настоящий фурор, став чуть ли не одной из самых любимых сладостей детишек.
Мамбу любят все. \ Фото: destcirpekam.gq.
7. Сушёные бананы
Родом из детства. \ Фото: google.ru.
Ещё один хит девяностых – сушёные бананы. Пожалуй, на тот момент не было ни одного человека, который бы не попробовал эту дивную штуку, продающуюся в пакетиках.
Сушёные бананы. \ Фото: irecommend.ru.
8. Батончик «Wispa»
Сладкий шёпот прошлого. \ Фото: drive2.ru.
Многие наверняка помнят первый пористый батончик «Wispa», название которого в рекламе произносилось томным шёпотом, обещающим исполнить все ваши желания.
Всё дело в воздушных пузырьках. \ Фото: google.ru.
9. Чай «Пиквик»
Чай в пакетиках. \ Фото: joinus.pro.
Вряд ли кто-то может забыть красочную и весьма аппетитную рекламу чая «Пиквик». Да и сам напиток несказанно радовал божественным ароматом и ярким, насыщенным вкусом.
Ароматный чай Пиквик. \ Фото: youtube.com.
10. Шоколад «Гейша»
Искушение и соблазн в каждом кусочке. \ Фото: google.com.
Как оказалось, ещё одной весьма популярной сладостью того времени был молочный шоколад «Гейша», который буквально таял на языке. Истинное удовольствие и искушение в элегантной упаковке, способное вскружить голову любой девушке.
Просто тает во рту. \ Фото: e-finland.ru.
11. Соус «Анкл Бенс»
А вы помните эту рекламу? \ Фото: какэтосделали.рф.
Помимо разнообразных иностранных сладостей, огромной популярностью пользовался и соус Анкл Бенс, который многие застали по тем временам. А вы помните легендарного дядюшку, ставшего частью вашей семьи?
Соусы Анкл Бенс. \ Фото: hodor.lol.
12. Клим
Помните? \ Фото: livejournal.com.
Те, кто жил в 90-е, наверняка помнят «Клим» - сухое цельное молоко, которое прочно и на долгие годы заменило обычное.
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