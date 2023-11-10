С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 390 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Папе римскому Книга Левит (20:13) в которой написано: «Если кто возляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сдела...Тёмные страницы «...
  • Сергей Иовенко
    Ну вот, очередная геббельсовщина продвигаемая ярыми апологетами Советского строя типа Ланской и иже с нею.Преступление прот...
  • А Кудасов
    Да, возраст никого не красит, кроме пугачихи.Почему враждовали...

Что делать если дует из окна

Если из окна стало дуть, а на раме в морозы образуется наледь, значит, пришло время менять резину. Однако не спешите вызывать мастера: со всей работой вы без труда справитесь самостоятельно.
Замените оконную резину, не снимая при этом створку! Пошаговая информация — кратко и по делу.


Оценка состояния окон



Прежде чем решиться на замену резины, нужно наверняка убедиться, что в этом есть необходимость. Для этого следует проверить примыкание на окнах. Возьмите обычный тонкий лист бумаги А4. Зажмите лист, закройте окно и потяните. Если лист без труда вытаскивается, значит, примыкание плохое. Оно хорошее тогда, когда зажатый лист практически невозможно вытащить.

Уточнение Не берите альбомный лист — он слишком плотный, и оценка будет не объективной.


Замена резины



На окне установлены две резины. Одна располагается на створке, вторая — на раме. Производитель делит резину на два вида — створочную, или камерную резину и рамную. Однако, несмотря на логику, рамная резина используется именно под стеклопакетом (статичное место). А вот створочной или камерной резиной обрезинивают открывающиеся части.
Соответственно, для ремонта и замены приобретите именно камерную резину.Итак, снимите старую резину. Скорее всего, она уже потеряла эластичность и высохла.



Откройте окно на проветривание и вставьте кончик новой резины в самое проблематичное место створки — наверх. Здесь придётся действовать наощупь, потому что только в приоткрытом виде на форточку можно зафиксировать здесь новую резинку.



После того как вставили резинку наверх и обрезинили угол, закройте окно и откройте нараспашку. Дальше уже не составит труда вставить резинку в пазы створки по всему периметру.



Наконец, обрежьте резинку с запасом 1 см. Вставьте кончик, вдавите и распределите. Створка готова!



Осталось проделать всё то же самое с рамой. Вставляйте резину правильно: край должен полностью закрывать выступающий сбоку пластик.



Замена оконной резинки завершена! Можете провести тест с листом бумаги ещё раз, чтобы убедиться в качестве проделанной работы.


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Окноул. Березина

Картина дня

наверх