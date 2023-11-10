Что делать если дует из окна

Если из окна стало дуть, а на раме в морозы образуется наледь, значит, пришло время менять резину. Однако не спешите вызывать мастера: со всей работой вы без труда справитесь самостоятельно.

Замените оконную резину, не снимая при этом створку! Пошаговая информация — кратко и по делу.







Оценка состояния окон

Замена резины

Прежде чем решиться на замену резины, нужно наверняка убедиться, что в этом есть необходимость. Для этого следует проверить примыкание на окнах. Возьмите обычный тонкий лист бумаги А4. Зажмите лист, закройте окно и потяните. Если лист без труда вытаскивается, значит, примыкание плохое. Оно хорошее тогда, когда зажатый лист практически невозможно вытащить.Уточнение Не берите альбомный лист — он слишком плотный, и оценка будет не объективной.На окне установлены две резины. Одна располагается на створке, вторая — на раме. Производитель делит резину на два вида — створочную, или камерную резину и рамную. Однако, несмотря на логику, рамная резина используется именно под стеклопакетом (статичное место). А вот створочной или камерной резиной обрезинивают открывающиеся части.Соответственно, для ремонта и замены приобретите именно камерную резину.Итак, снимите старую резину. Скорее всего, она уже потеряла эластичность и высохла.Откройте окно на проветривание и вставьте кончик новой резины в самое проблематичное место створки — наверх. Здесь придётся действовать наощупь, потому что только в приоткрытом виде на форточку можно зафиксировать здесь новую резинку.После того как вставили резинку наверх и обрезинили угол, закройте окно и откройте нараспашку. Дальше уже не составит труда вставить резинку в пазы створки по всему периметру.Наконец, обрежьте резинку с запасом 1 см. Вставьте кончик, вдавите и распределите. Створка готова!Осталось проделать всё то же самое с рамой. Вставляйте резину правильно: край должен полностью закрывать выступающий сбоку пластик.Замена оконной резинки завершена! Можете провести тест с листом бумаги ещё раз, чтобы убедиться в качестве проделанной работы.