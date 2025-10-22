С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Могли ли «Неуловимые мстители» на самом деле так лихо палить из наганов



Даже сегодня большинство соотечественников, в том числе достаточно молодых, должно помнить такой советский истерн, как «Неуловимые мстители». Сюжет цикла фильмов рассказывал о приключениях «красных» подростков в годы Гражданской войны в России. Все помнят, как лихо и быстро они палили из наганов? Возникает закономерный вопрос: а револьвер системы Нагана вообще способен на такие чудеса скорострельности?


Наганы были очень разные. |Фото: allzip.org.

Наганы были очень разные. |Фото: allzip.org.

 

Револьвер системы Нагана – это, пожалуй, самый известный европейский револьвер конца XIX - первой половины XX века. Сконструирован он был братьями-бельгийцами Эмилем и Леоном Наганами в 1878 году. В последствии револьвер неоднократно улучшался, после 1886 года над оружием работал только младший из братьев – Леон, так как Эмиль потерял зрение и больше не мог работать. Самая известная модель этого оружия была создана в 1895 году. В итоге револьвер Нагана разошелся по миру тиражом в 2 млн экземпляров.
Серийные модели выпускались в двух модификациях. |Фото: forum.guns.ru.

Серийные модели выпускались в двух модификациях. |Фото: forum.guns.ru.


 

Производился Наган не только в Бельгии, но и в ряде других стран по лицензии, в том числе в Российской империи и Советском Союзе. Собирали наганы сначала в Туле, а затем в Ижевске с 1898 года. Последний «русский» наган был собран на заводе в 1945 году. Револьверы использовали УСМ двойного действия и стреляли патронами калибра 7.62х38 мм Наган. Оптимальная дальность стрельбы составляла 50 метров. В поздних модификациях револьвера патронов в барабане было не 6, а 7.
Из Нагана можно было стрелять очень быстро. |Фото: fishki.net.

Из Нагана можно было стрелять очень быстро. |Фото: fishki.net.

 

Так что по поводу темпа огня? На самом деле из нагана действительно можно стрелять очень быстро для револьвера.
Более того, герои «Неуловимых мстителей» стреляют еще как лихо! Хотя бы потому, что опытный стрелок может метко выпустить в цель все 7 патронов буквально за 15 секунд. Правда, есть маленькое «но» в конструкции револьвера. Сделать подобное можно только из «офицерской» модификации легендарного оружия.

 
Помним, что есть что. |Фото: ya.ru.

Помним, что есть что. |Фото: ya.ru.


 

Дело в том, что еще до появления модели 1886 года бельгийская армия захотела две модификации револьвера: для высших чинов армии и для низших чинов армии. Револьвер для младшего командного и обслуживающего состава армии имел целенаправленно ухудшенные боевые характеристики за счет установки специальной детали, которая исключала возможность самостоятельного (автоматического) взведения курка после выстрела. Сделано это было для искусственного понижения скорострельности в целях экономии патронов. Из него так быстро стрелять не получалось.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх