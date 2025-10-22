Могли ли «Неуловимые мстители» на самом деле так лихо палить из наганов

Даже сегодня большинство соотечественников, в том числе достаточно молодых, должно помнить такой советский истерн, как «Неуловимые мстители». Сюжет цикла фильмов рассказывал о приключениях «красных» подростков в годы Гражданской войны в России. Все помнят, как лихо и быстро они палили из наганов? Возникает закономерный вопрос: а револьвер системы Нагана вообще способен на такие чудеса скорострельности?
Револьвер системы Нагана – это, пожалуй, самый известный европейский револьвер конца XIX - первой половины XX века. Сконструирован он был братьями-бельгийцами Эмилем и Леоном Наганами в 1878 году. В последствии револьвер неоднократно улучшался, после 1886 года над оружием работал только младший из братьев – Леон, так как Эмиль потерял зрение и больше не мог работать. Самая известная модель этого оружия была создана в 1895 году. В итоге револьвер Нагана разошелся по миру тиражом в 2 млн экземпляров.
Производился Наган не только в Бельгии, но и в ряде других стран по лицензии, в том числе в Российской империи и Советском Союзе. Собирали наганы сначала в Туле, а затем в Ижевске с 1898 года. Последний «русский» наган был собран на заводе в 1945 году. Револьверы использовали УСМ двойного действия и стреляли патронами калибра 7.62х38 мм Наган. Оптимальная дальность стрельбы составляла 50 метров. В поздних модификациях револьвера патронов в барабане было не 6, а 7.
Так что по поводу темпа огня? На самом деле из нагана действительно можно стрелять очень быстро для револьвера.но» в конструкции револьвера. Сделать подобное можно только из «офицерской» модификации легендарного оружия.
Дело в том, что еще до появления модели 1886 года бельгийская армия захотела две модификации револьвера: для высших чинов армии и для низших чинов армии. Револьвер для младшего командного и обслуживающего состава армии имел целенаправленно ухудшенные боевые характеристики за счет установки специальной детали, которая исключала возможность самостоятельного (автоматического) взведения курка после выстрела. Сделано это было для искусственного понижения скорострельности в целях экономии патронов. Из него так быстро стрелять не получалось.
