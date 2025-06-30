Хранение чеснока холодным и теплым способом

Сбережение выращенного на приусадебном делянке чеснока на протяжении всей зимы и весны – задача, к выполнению которой требуется особый подход. Луковицы озимых сортов чеснока, собранные в июле, остаются свежими и сочными до января – февраля.

А вот яровой чеснок, выкопанный в конце лета – начале осени, обладает более высокими показателями лежкости, и при грамотном хранении не прорастает и не усыхает вплоть до следующего лета.

Холодный и теплый метод хранения урожая

Использование золы для хранения урожая

Подготовка чеснока к закладке на хранение

Чеснок в трехлитровых банках (теплый способ)

Чеснок в ящиках (холодный способ)

Максимально долго чеснок хранится в специально оборудованных системами вентиляции овощехранилищах при температуре от +1 до +3°C и влажности воздуха около 70%. Подобные условия можно создать и в небольших погребах или подполах.Если же в летнем дачном домике отсутствует погреб, то небольшое количество чеснока, предназначенного для кулинарных целей, можно сохранить теплым способом в условиях городской квартиры (температура от +16 до +20°C, влажность от 70 до 75%).А для того, чтобы чесночные головки как можно дольше оставались свежими, не засыхали, не проклевывались и не поражались грибковыми заболеваниями, опытные огородники используют при закладке на длительное сбережение обычный растительный пепел, оставшийся после сгорания дров, ботвы, соломы или травы.Данный продукт обладает мощными гигроскопическими свойствами, поглощая из окружающей среды избыток влаги. К тому же зола, имеющая щелочную реакцию, предупреждает размножение фитопатогенов, возможно присутствующих на покровных чешуйках чесночных луковиц.Пересыпанные золой головки чеснока можно хранить и в холодном погребе, и в теплой кладовке или кухне, например, на стеллажах.Многие хозяйки закладывают предварительно подготовленные луковицы в трехлитровые банки, пересыпая их золой, а затем сберегают урожай в течение всей зимы, используя по мере кулинарной необходимости.От того, насколько тщательного вы просушите собранный чесночный урожай, а также правильно его отсортируете, напрямую зависит то время, которое вы будете употреблять в пищу собственноручно выращенный овощ.Выкопанные саженцы чеснока раскладывают под навесом для просушки на две недели. За это время пластические вещества из усыхающих листьев и центрального стебля перетекают в головки. Одновременно из луковиц испаряется лишняя влага, негативно влияющая на лежкость урожая.После того, как ботва полностью усохнет, ее обрезают, оставляя пеньки от 2 до 5 см. Затем с головок аккуратно снимают грязные покровные чешуи – они очень хорошо облущиваются, начиная со стеблевого пенька. В итоге чеснок становится чистым и имеет цвет, характерный для сорта, например, белый, фиолетовый или с сиреневыми прожилками.Сухие корешки («бородку») также срезают (до 1-3 мм), одновременно удаляя остатки песка и земли, прилипшие к корневому донцу. Для дополнительной защиты луковиц от фитопатогенов, проникающих в них через корневое ложе, корешки опаливают над открытым пламенем костра, газовой горелки или парафиновой свечи.Далее чесночные луковицы сортируют. Все экземпляры с распавшимися зубчиками и растрескавшейся покровной оболочкой оставляют для применения в пищу в ближайшее время. Для кулинарных целей и консервации оставляют и головки с изъянами, то есть, имеющие пятна, вмятины, трещины, потемневшие участки на шелухе и пр.А для закладки на хранение отбирают исключительно самые крупные, плотные и здоровые головки с неповрежденными оболочками и хорошо сформированными (проступающими) зубками. Именно такой чеснок обладает повышенными показателями лежкости.Луковицы закладывают в сухие и чистые трехлитровые банки, дно которых покрыто сантиметровым слоем пепла, а затем пересыпают слои просеянной растительной золой.Верхним слоем в банке должна быть зола. Накрывать полиэтиленовой крышкой горловину не требуется. Гигроскопический материал полностью защищает луковицы, препятствуя распространению болезнетворной микрофлоры, но не мешает циркуляции воздуха.При наличии погреба подготовленные луковицы сберегают в картонных коробках или деревянных ящиках. Дно выбранной тары засыпают пеплом (1-2 см), укладывают на него головки донцем вниз (чеснок должен плотно прилегать друг к другу), засыпают пеплом и приступают к размещению следующего слоя. Последним слоем всегда делают зольный.После окончания срока хранения растительную золу не выбрасывают, а оставляют для применения в саду и на огороде. Ее используют для повышения плодородия почвы на дачном участке (под весеннюю перекопку) или приготовления водных вытяжек (зольный отвар и настой), обладающих мощными питательными, инсектицидными и фунгицидными свойствами.