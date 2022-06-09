Пьяный и трезвый: разница между двумя состояниями одной личности

Если вы проводите достаточно времени в интернете, то, вероятно, видели тесты, обещающие рассказать вам, в кого вы превращаетесь пьяным. Любите поскандалить? Ведёте себя тише воды, ниже травы, а потом бежите обниматься с белым другом? Или, может быть, вам нравится помахать кулаками? Или вы тот, кто постоянно настаивает, что все вокруг недостаточно пьяны и пытается заставить окружающих пить больше?







Десять лет назад, в колледже, я имела несчастье наблюдать много различных версий пьяного поведения, не исключая и себя. Я никогда никого не заставляла выпить ещё, но после двух бутылок винного коктейля меня можно было заметить карабкающейся на соседскую овчарку в попытке прокатиться на ней вокруг дома, кричащей песню «Дорогая Каролина» в караоке, или же рыдающей над душещипательными сценами из фильма «Цветы лиловые полей».



По утрам после этих пьяных вечеринок мы с друзьями неизбежно встречались и, восстанавливая в памяти наши выходки, стонали от того, какие сумасшедшие вещи творили вчерашним вечером. Но, как оказалось, такие пьяные и сумасшедшие, мы, тем не менее, не сильно отличались, по сути, от себя трезвых.



По крайней мере, так утверждают последние изыскания. В исследовании, недавно опубликованном в журнале «Клиническая психология», группа психологов рассматривала влияние алкоголя на личность. Действительно ли, выпив, мы становимся другими людьми? Действительно ли мы ведём себя безобразно по сравнению с обычной жизнью?

И так ли безобразно, как нам кажется?В начале эксперимента 156 участников попросили описать типичное для них поведение в трезвом и в пьяном состоянии. Затем каждый из них выпил по нескольку смешанных алкогольных напитков в течение 15 минут и после этого участники решали головоломки и играли в различные игры с тремя-четырьмя такими же выпившими товарищами. Члены контрольной группы делали всё то же самое, выпив только содовую. Волонтёры сами оценивали черты своего характера в двух разных ситуациях, наблюдатели следили за их поведением по камерам и делали свои выводы.Исследователь из Университета Миссури и автор проекта Рэйчел Вайноград сказала, что она была очень удивлена различием между тем, что о себе думают участники и тем, что думают об их поведении наблюдатели. Участники эксперимента уверяли, что после выпивки их поведение радикально меняется. Они становятся менее приятными, менее сознательными, не такими открытыми новому, при этом менее нервными и более экстравертивными. В то же время наблюдатели заметили лишь небольшой всплеск экстраверсии и ничего более.Что же в итоге? Получается, что, немного выпив, мы не превращаемся в абсолютно других людей. И, хотя мы можем вести себя несколько иначе, вероятно, всё не столь критично, как нам кажется. В воспоминаниях мои пьяные выходки во времена колледжа просто дикие. Но на самом деле, может, это лишь более громкая версия нашего обычного поведения? Кроме катания на собаке. Я всё ещё уверена, что это было глупо . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)