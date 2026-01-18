Современные виды смертной казни

1. Расстрел.

Вид смертной казни, при котором умерщвление достигается с помощью огнестрельного оружия. На данный момент самый распространённый из всех остальных методов.Расстрел производится, как правило, из ружей или винтовок, реже из другого ручного огнестрельного оружия. Количество стрелков обычно от 4 до 12, но может быть разным, по ситуации. Иногда для облегчения совести смешивают боевые патроны с холостыми.Таким образом никто из стрелков не знает, был ли именно он тем, кто произвёл смертельный выстрел.Согласно законодательству Российской Федерации расстрел является единственной формой смертной казни. Хотя законодательно смертная казнь у нас в стране не отменена, соблюдается лишь мораторий на неё, вызванный международными обязательствами, связанными со вступлением России в ПАСЕ. Реального приведения смертного приговора в исполнения не было с 1996 года.