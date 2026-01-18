Современные виды смертной казни

Главной новостью сегодняшнего дня несомненно стал расстрел министра обороны КНДР по обвинению в государственной измене. Министра расстреляли в военном училище из зенитного орудия. В этой связи хотелось бы вспомнить о том, какие виды смертной казни существуют на сегодняшний день в мире.
Смертная казнь — высшая мера наказания, которая на сегодняшний день является запрещённой во многих странах мира.
В российской и советской юридической практике для обозначения смертной казни в разное время использовались эвфемизмы «высшая мера социальной защиты», «высшая мера наказания», а в более поздние времена «исключительная мера наказания», так как официально считалось, что смертная казнь в СССР как мера наказания не практикуется, но применяется в виде исключения как наказание за особо тяжкие общеуголовные и государственные преступления.
На сегодняшний день в мире наиболее распространены 6 различных видов смертной казни.
1. Расстрел.
Вид смертной казни, при котором умерщвление достигается с помощью огнестрельного оружия. На данный момент самый распространённый из всех остальных методов.
Расстрел производится, как правило, из ружей или винтовок, реже из другого ручного огнестрельного оружия. Количество стрелков обычно от 4 до 12, но может быть разным, по ситуации. Иногда для облегчения совести смешивают боевые патроны с холостыми.
Согласно законодательству Российской Федерации расстрел является единственной формой смертной казни. Хотя законодательно смертная казнь у нас в стране не отменена, соблюдается лишь мораторий на неё, вызванный международными обязательствами, связанными со вступлением России в ПАСЕ. Реального приведения смертного приговора в исполнения не было с 1996 года.
В Белоруссии расстрел является также единственным методом исполнения смертной казни.
До 1987 года расстрел был официальным методом исполнения смертной казни в ГДР.
В США расстрел сохраняется в качестве запасного метода казни в одном штате — Оклахоме; кроме того, теоретически могут быть расстреляны 3 человека, приговорённые к смертной казни в штате Юта до законодательной отмены здесь расстрела, так как данный закон не имеет обратной силы.
В Китае, где на сегодняшний день приводится в исполнение наибольшее число смертных приговоров, стреляют в затылок из автомата стоящему на коленях осуждённому. Власти периодически устраивают публичные показательные расстрелы осуждённых государственных чиновников-взяточников.
Сегодня повешение в качестве единственного или одного из нескольких видов казни используют 18 стран.
2. Повешение.
Вид смертной казни, заключающийся в удушении петлёй под воздействием тяжести тела.
Впервые убийство через повешение использовали древние кельты, принося человеческие жертвоприношения воздушному богу Езусу. О казни через повешение упоминает Сервантес в XVII веке.
В России повешение практиковалось в имперский период (например казнь декабристов, «столыпинские галстуки» и т. д.) и противоборствующими сторонами в годы гражданской войны.
Позднее повешение практиковалось в короткий период военного времени и первых послевоенных годов в отношении военных преступников и сотрудничавших с нацистами лиц. На Нюрнбергском процессе к смертной казни через повешение были приговорены 12 высших руководителей Третьего Рейха.
Сегодня повешение в качестве единственного или одного из нескольких видов казни используют 19 стран.
3. Смертельная инъекция.
Способ осуществления смертной казни, заключающийся в введении в организм приговорённого раствора ядов.
Применяемый в конце XX — начале XXI века способ был разработан в 1977 году судмедэкспертом Джеем Чапмэном и одобрен Стенли Дойчем. Приговорённый фиксируется на специальном кресле, ему вводятся в вены две трубки. Сначала приговорённому вводится препарат тиопентал натрия — обычно он используется (в меньшей дозе) для анестезии при операциях. Затем через трубки вводятся павулон, который парализует дыхательную мускулатуру, и хлорид калия, который приводит к остановке сердца. Техас и Оклахома вскоре приняли законы, разрешающие применение такой комбинации; первое применение произошло в Техасе в конце 1982 года. Вслед за ними сходные законы были приняты еще в 34 штатах США.
Смерть наступает в период от 5 до 18 минут после начала казни. Существует специальная машина для ввода препаратов, но в большинстве штатов предпочитают вводить растворы вручную, полагая это более надёжным.
Сегодня смертельная инъекция в качестве единственного или одного из нескольких видов казни используют 4 страны.
4. Электрический стул.
Приспособление, с помощью которого в некоторых штатах США приводятся в исполнение смертные приговоры.
Электрический стул представляет собой кресло из диэлектрического материала с подлокотниками и высокой спинкой, оборудованное ремнями для жёсткой фиксации приговорённого. Руки крепятся на подлокотниках, ноги — в специальных зажимах ножек кресла. Также к стулу прилагается специальный шлем. Электрические контакты подведены к местам крепления лодыжек и к шлему. В состав технического обеспечения входит повышающий трансформатор. Во время исполнения казни на контакты подаётся переменный ток с напряжением порядка 2700 В, система ограничения тока поддерживает ток через тело осуждённого порядка 5 А.
Электрический стул был впервые использован в США 6 августа 1890 года в Обернской тюрьме штата Нью-Йорк. Уильям Кеммлер, убийца, стал первым человеком, казнённым таким образом. В настоящее время может быть применен в семи штатах — в Алабаме, Флориде, Южной Каролине, Кентукки, Теннесси и Виргинии по выбору осуждённого наряду со смертельной инъекцией, причём в Кентукки и Теннесси право выбрать использование электрического стула имеют лишь совершившие преступление ранее определённой даты.
Сегодня электрический стул в качестве единственного или одного из нескольких видов казни используют только в США.
5. Обезглавливание.
Физическое отделение головы от тела, совершается при помощи специального инструмента — гильотины или рубяще-режущих орудий — топора, меча, ножа.
Обезглавливание безусловно приводит к смерти мозга в результате резко прогрессирующей ишемии. Смерть мозга наступает в течение нескольких минут после отделения головы от тела. Рассказы о том, что голова смотрела на палача, узнавала своё имя и даже пыталась говорить, являются, с точки зрения нейрофизиологии, сильно преувеличенными. Голова теряет сознание через 300 миллисекунд после отсечения и необратимо останавливается почти вся высшая нервная деятельность, в том числе способность чувствовать боль. Некоторые рефлексы и судороги мышц лица могут продолжаться ещё несколько минут.
На сегодняшний день 10 стран в мире имеют законы, разрешающие обезглавливание в качестве смертной казни, однако, достоверные сведения об их применении существуют только в отношении Саудовской Аравии. Большинство обезглавливаний в наши дни совершались в юрисдикциях, подчинённых исламскому шариату, воинствующими исламистами в горячих точках, а также военизированными организациями и наркокартелями в Колумбии и Мексике.
6. Побиение камнями.
Вид смертной казни, знакомый ещё древним иудеям.
В настоящее время побиение камнями применяется в некоторых мусульманских странах. На 1 января 1989 года побивание камнями сохранялось в законодательстве шести стран мира. В ряде СМИ сообщалось о казни в Сомали 27 октября 2008 года девочки-подростка по решению исламистского суда после того, как по дороге из родного города Кисмайо к родственникам в Могадишо её предположительно изнасиловали трое мужчин. Согласно Amnesty International, осуждённой было всего тринадцать лет. В то же время канал BBC отмечал, что присутствовавшие при исполнении приговора журналисты оценили её возраст в 23 года, а осуждение 13-летней девочки за прелюбодеяние противоречило бы нормам исламского права.
16 января 2015 года было сообщено о побиении камнями боевиками организации Исламское государство Ирака и Леванта в захваченном ими иракском городе Мосул женщины, обвинёной в прелюбодеянии.
