Как тренируются самые крутые спецназовцы мира

Войска специального назначения предназначены для решения самых сложных проблем, с которыми только может столкнуться страна. Само собой, попасть в ряды любого подразделения спецназа — задача очень и очень не простая. Стать же представителем внутренней элиты, войти в ряды особого корпуса, способны лишь единицы бойцов, даже после прохождения серьезной подготовки. Вот, как проходит тренировка и прием в пять самых мощных отрядов спецназа в мире — от Северной Кореи, до России.
Шайетет 13
Израиль
Все спецподразделения маленького, но очень гордого и независимого Израиля проходят испытание боем. Впрочем, испытанием это назвать нельзя: солдаты воспринимают военные действия как само собой разумеющийся этап подготовки. Деятельность отряда «Шайетет 13» засекречена на самом высоком уровне — учитывая то, что бойцы специализируются на точечной ликвидации врагов Израиля, это совершенно понятно. Учебный период рекрута «Шайетет 13» длится целых два года: уже прошедшие армию парни осваивают необходимые диверсанту навыки. Каждый, кто выдержал эту мясорубку, становится настоящей машиной смерти.
707-й батальон особого назначения
Южная Корея
В 707-ой батальон может попытаться пробиться любой солдат южнокорейской армии. После первоначальных тестов (лучшие из лучших из лучших, сэр!) прошедшие рекруты отправляются в десятидневный поход — своеобразный тест на выносливость и умение быстро соображать в постоянно меняющихся условиях дикой местности. К последнему дню в строю остается менее 10% рекрутов. Они будут допущены к следующему этапу тренировок: подводный бой, прыжки с парашютом, диверсионная подготовка. Большой скандал вызывали фотографии Boing-747, установленного там же, на тренировочном полигоне: выяснилось, что в 707-ом есть особая группа узких специалистов, способных захватить авиалайнер даже с завязанными руками.
Морские котики
США
Америка поддерживает существование целого ряда спецподразделений, на все случаи жизни. Зеленые береты, USASF, Дельта — уровень их подготовки очень высок, что было не раз подтверждено в реальной боевой обстановке. Сложнее всего новобранцу будет попасть в «Морские котики». Эти ребята специализируются на борьбе с терроризмом, причем в глобальном масштабе. Нет, конечно, каждый из «котиков» способен отстреливать противника точечно, как микроскоп способен забивать гвозди. Прямое же назначение этих элитных воинов — сеять смуту в тылу врага и подготавливать партизанские отряды. Тренировки длятся почти полтора года, а проходят они в самой настоящей искусственной стране, созданной правительством США в Северной Каролине. Жители республики Пинленд (сменяющие друг друга бойцы регулярной армии) не просто имитируют повседневную деятельность — они действительно вынуждены жить в постоянно функционирующем тренажере революции.
Краповый берет
Россия
В конце 70-х годов среди бойцов Российского спецназа появилась новая традиция — отмечать лучших краповыми беретами. Среди тридцати тысяч бойцов отрядов спецзназначения на сегодняшний день насчитывается всего шесть сотен обладателей крапового берета. Каждый год устраивается своеобразный кастинг: 500 отчаянных смельчаков выходят сражаться за право стать обладателем берета нужного цвета. Стартовой площадкой испытания становится для них кросс по пересеченной местности: 12 километров, где встречаются и островки минных полей, и овраги, заполненные ядовитым газом. На финише — никакого отдыха. Соискатели отправляются штурмовать высотные здания-тренажеры, затем проходят очередную полосу препятствий и, полуживые от усталости, добираются до последнего испытания. Учебные поединки проходят единицы. Раунд финального боя длится 12 минут, а сражаться приходится сразу с тремя противниками, двое из которых — действующие краповые береты.
Штормовой корпус
Северная Корея
Северная Корея имеет, само собой, свой собственный отряд специального назначения. О нем ходят лишь слухи — да и как может быть иначе, когда дело касается одной из самых закрытых стран мира. Бойцы «Штурмового корпуса» посвящают всю жизнь только одной цели — угадайте, какой. Срок службы этих бравых борцов с империализмом составляет десять лет, но выходить на пенсию считается здесь позорным. Изо дня в день человек превращает себя в идеальную машину убийства, готовую действовать по мановению руки Великого Чучхе. Поговаривают, что финальное испытание рекрута — испытание кровью.
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