6 малоизвестных отечественных храмов, которые сегодня пребывают в запустении

На огромных отечественных просторах и архитектуры с прошлых времен остались миллионы. Само собой, что сооружения сакрального назначения исключениями не являются. Однако, если некоторые из соборов считаются национальным достоянием и тщательно сохраняется, то другие не просто ушли на периферию истории, а и просто оказались заброшены.
1. Церковь Николая Чудотворца (Зубарево, Ярославская область)
Пустующая церковь, которая при этом является частью паломничества. /Фото: russian-church.ru
Церковь Николая Чудотворца в Зубарево была возведена в 1820 году и функционировала по назначению до прихода к власти большевиков. А вот в советский период на ее территории располагался склад, а после развала СССР помещение осталось в запустении.
Церковь Николая Чудотворца в Зубарево, 2005 год. /Фото: temples.ru
Однако, окончательно забытой зубаревскую церковь Николая Чудотворца назвать тоже нельзя: он является частью маршрута ежегодного Иринарховского крёстного хода из Борисоглебского монастыря до села Кондаково. Во время него паломники рядом с каждым храмом обязательно совершают панихиду и молебен. Именно поэтому территория вокруг церкви тщательно убирается - возможно, и сооружение однажды получит шанс на вторую жизнь.
2. Церковь Параскевы/Пятницы (г. Мосальск, Калужская область)
Еще одна церковь, которую не восстановили после советского атеизма. /Фото: sobory.ru
Пятиглавая церковь Параскеры (Пятницы) была построена на вершине Пятницкой горы.которых гласит, внутри нее находится целая система подземных коридоров и тоннелей.
Церковь стоит на вершине Пятницкой горы. /Фото: temples.ru
А вот непосредственно церковь была заложена в 1765 году по инициативе на средства знаменитого на то время помещика и мецената, купца 1-й гильдии, секунд-майора Антона Семеновича Хлюстина. Это сооружение стало первым храмом в центре тогдашнего города, которое располагалось на излучине реки Можайки. В отличие от большинства храмов, которые потеряли свою первоначальную функцию сразу после Октябрьской революции, эта церковь оставалась действующей вплоть до 1936 года: тогда были сняты купола, колокольня взорвана, а часть кирпичей - растащена на дороги.
Церковь Параскеры в 1900 году. /Фото: sobory.ru
Церковь была двухпридельной, что значит наличие у нее двух алтарей: первые придел Николая Чудотворца, второй — Божьей Матери. Интерес также представляют архитектурные решения, которые применялись во время строительства - здание выполнено в стиле провинциального барокко, в частности, это касается непосредственно пятиглавого трёхсветного четверики с трапезной. А вот трёхъярусную колокольню, не дошедшую до наших дней, определяли как пример елизаветинского барокко.
От внутреннего убранства церкви фактически ничего не осталось. /Фото: sobory.ru
После закрытия храма в 1936 году советское правительство отдало помещение под склады. На сегодняшний день состояние церкви весьма удручающее: в советский период никто не заботился о сохранении фресок, поэтому в подавляющем большинстве они не сохранились.
3. Церковь Рождества Богородицы (с. Николо-Царевна, Ярославская область)
Заброшенная церковь в исчезнувшей деревне. /Фото: blogspot.com, geocaching.su
Возведение храма в селе Николо-Царевна началось в 1810-х годах, однако точной даты у историков нет: обычно приводят две версии - 1811 или 1816 год. Кирпичное сооружение построили силами и средствами местных жителей на месте прежнего деревянного здания. В советский период село переименовали в Свободное, трапезная и колокольня были разобраны, а помещение храма отдали под зернохранилище.
Вероятное изображение алтаря церкви. /Фото: blogspot.com
Во времена СССР в селе Свободне проживало довольно много людей, однако уже к началу девяностых годов практически все местные жители разъехались, осталась лишь одна женщина. В 1996 году туда приехал бизнесмен, который хотел вернуть жизнь в это место, создав на территории умирающего села фермерское хозяйство. Однако, все, что он успел сделать - это вернуть селу его историческое название - Николо-Царевна.
Так выглядит интерьер исчезнувшей церкви. /Фото: blogspot.com
На сегодняшний день село даже очень трудно найти на картах, а маленькую церковь среди высоких деревьев практически не видно. Не только фасад сооружения медленно разрушается - от внутреннего убранства храма также практически ничего не сохранилось. Сегодня, тем, кому удастся туда добраться, получат возможность увидеть лишь элементы нескольких фресок.
4. Затопленная часовня (урочище Архангельское-Чашниково, близ Гнездилово, Тверская область)
Оставшийся след от старого храмового комплекса. /Фото: vk.com
Руины этого сооружения являются ярким примером того, как ради построения водохранилищ в советский период жертвовали как отдельными зданиями, так и целыми селениями. Однако конкретно об этой часовне достоверной информации осталось довольно мало. Так, доподлинно известно, что окончание строительства сооружения пришлось на 1795 год. А вот история создания здания точно так и не определили.
Воды разрушили и все внутреннее убранство сооружения. /Фото: wikimapia.org
По одной из версий, руины, выступающие над водами Вазуского водохранилища, являются остатками родовой часовни-усыпальницы местного купеческого рода, а по другой - часовня была построена помещиком села Александровское в конце XIX века на месте гибели сына, который утонул в омуте реки Вазузы. Некоторые источники называют даже фамилию этого человека - Лихачев. Существует и третья версия, которая называет руины сохранившейся частью трапезной при церкви, однако она кажется маловероятной.
Когда вода отступает, до часовни можно дойти пешком. /Фото: livejournal.com
Большую часть года руины часовни остаются частично или полностью затопленными в водохранилище, поэтому добраться до нее возможно только на лодке. Но если подгадать момент, в зимнее время года, когда вода отступает, до развалин можно дойти пешком.
5. Церковь-усыпальница Рождества Богородицы (с. Салтыково Тверская область)
Церковь-усыпальница - единственное упоминание о бывших владельцах этих мест. /Фото: wikiрedia.org
В селе Салтыково, что в Тверской области в дореволюционные времена являлись вотчиной дворян Дурново, а к середине позапрошлого столетия считалось крупнейшим в округе. А вот церковь Рождества Богородицы, была возведена на берегу реки около конца 18 века в качестве усадебного храма-усыпальницы. Доказательством подобного назначения сооружения являются погребения представителей рода Дурновых - братьев Николая и Сергея - на его территории.
Интерьеры заброшенной церкви. /Фото: urban3p.ru
До сегодняшнего дня усадьба Дурновых не сохранилась, как. впрочем, и каменное заграждение вокруг храма. Также были утрачены две двухъярусные колокольни с обеих сторон от западных ворот. А вот непосредственно церковь-усыпальница дошла до наших дней в более-менее пригодном виде. Кроме того, на ней постелена крыша современного образца, которая свидетельствует, что, все-таки, это место окончательно не было забыто.
6. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (с. Бережай, Тверская область)
Еще одна заброшенная церковь Тверской области. /Фото: sobory.ru
Об этом храме информации осталось крайне мало. Так, доподлинно известно, что он был возведен в 1799 году по инициативе и на деньги местного помещика Исаия Лукина. Также достоверно доказанным является тот факт, что святили церковь дважды: первое освящение произошло непосредственно после завершения строительства - в 1799 году, а второе - в 1814 году.
Некоторые фрески и элементы интерьера храма более-менее сохранились. /Фото: nataturka.ru
Несмотря на то, что и село, и церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бережай медленно гибнут, то местное кладбище продолжают посещать родные и близкие погребенных там, ухаживая за из могилами. Именно поэтому территорию вокруг храма также стараются держать в пригодном состоянии - к примеру, вокруг выкашивают траву. Однако и добраться туда сейчас очень трудно, дороги и мосты. которые туда ведут, находятся далеко не в надлежащем состоянии.
