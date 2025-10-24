6 малоизвестных отечественных храмов, которые сегодня пребывают в запустении

1. Церковь Николая Чудотворца (Зубарево, Ярославская область)

Пустующая церковь, которая при этом является частью паломничества. /Фото: russian-church.ru

Церковь Николая Чудотворца в Зубарево, 2005 год. /Фото: temples.ru

2. Церковь Параскевы/Пятницы (г. Мосальск, Калужская область)

Еще одна церковь, которую не восстановили после советского атеизма. /Фото: sobory.ru

Церковь стоит на вершине Пятницкой горы. /Фото: temples.ru

Церковь Параскеры в 1900 году. /Фото: sobory.ru

От внутреннего убранства церкви фактически ничего не осталось. /Фото: sobory.ru

3. Церковь Рождества Богородицы (с. Николо-Царевна, Ярославская область)

Заброшенная церковь в исчезнувшей деревне. /Фото: blogspot.com, geocaching.su

Вероятное изображение алтаря церкви. /Фото: blogspot.com

Так выглядит интерьер исчезнувшей церкви. /Фото: blogspot.com

4. Затопленная часовня (урочище Архангельское-Чашниково, близ Гнездилово, Тверская область)

Оставшийся след от старого храмового комплекса. /Фото: vk.com

Воды разрушили и все внутреннее убранство сооружения. /Фото: wikimapia.org

Когда вода отступает, до часовни можно дойти пешком. /Фото: livejournal.com

5. Церковь-усыпальница Рождества Богородицы (с. Салтыково Тверская область)

Церковь-усыпальница - единственное упоминание о бывших владельцах этих мест. /Фото: wikiрedia.org

Интерьеры заброшенной церкви. /Фото: urban3p.ru

6. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (с. Бережай, Тверская область)

Еще одна заброшенная церковь Тверской области. /Фото: sobory.ru

Некоторые фрески и элементы интерьера храма более-менее сохранились. /Фото: nataturka.ru