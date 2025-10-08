Что думают о России и русских индийцы

Журнал «Моя Планета» продолжает свою серию публикаций о том, что думают иностранцы о наших соотечественниках. На этот раз автор погуляла по джунглям в Индии (недалеко от города Арамболь в Гоа) и задала их жителям один и тот же вопрос: «Что вы думаете о России и русских?» Ответы читайте в подписях к фотографиям.



1. — Мне русские очень нравятся. Россия и Индия — давние друзья. Еще русские много пьют ром-колу. Весь день могут сидеть и пить. (Алок Гупта, Агра, продавец в магазине) 2. — Некоторые русские — сумасшедшие, некоторые — такие же, как индийцы, у них схожая натура. Жить в России, думаю, очень сложно. Обычно у русских нет денег, но, когда есть, они их тратят от души, и это очень хорошо для бизнеса. (Фрэнсис Фернандес, Арамболь, водитель такси) 3. — Первые ассоциации, которые приходят на ум, — красивые девушки, богатая культура, все эти круглые куклы, здания с куполами, Горбачев. Знаете, когда я была маленькой, отношения между Россией и Индией были очень хорошие, и мой папа поощрял наше увлечение русской литературой: Достоевский, Тургенев, «Анна Каренина» — все это мы читали.

(Бабита Наран Кочер, Найнитал, дизайнер ювелирных украшений) 4. — В Калькутте, откуда я родом, слишком жарко, поэтому когда я слышу «Россия», то представляю, что там отличная погода — холодно! Еще в Болливуде снимается много русских актрис, они очень красивые. (Олок Адак, Калькутта, ювелирный мастер) 5. — Русские слишком много думают, от этого возникают проблемы с алкоголем, наркотиками, психические расстройства. У них слишком много энергии, которая не направлена в нужное русло, поэтому болит печень, поджелудочная железа. Россия — прекрасная страна, я был там много раз. Но есть проблема в людях, которые мыслят негативно. (Ашок Кумар, Карнатака, потомственный аюрведический доктор) 6. — Первое, что приходит на ум, — красивые русские девушки. Второе — они не говорят по-английски. Третье — но они очень красивые. Что-то еще? Русские не тонут , в основном тонут индийцы. (Винсент Маскаренас, Гоа, спасатель на пляже)7. — У России долгая история отношений с Индией — со времен Ленина, Горбачева, Путина. Русские мужчины очень сильные, женщины — как бабочки. (Йоги Доктор Болинат, Лондон, отшельник) 8. — Русские только и покупают большую рыбу. Берут тигровые креветки, королевские креветки, скумбрию.Почти не торгуются. Хорошие люди, на них держится наш бизнес. (Дипали Говега, Гоа, торговка рыбой)9. — Я веду бизнес с русскими уже пять лет, если русские приезжают, значит прибыль будет. Немногие из них говорят по-английски, а из тех, кто говорит, мало кто понимает нашу культуру, как у нас принято себя вести. Большинство русских не создают проблем, но чувствуется, что у них совсем другая культура. (Вишну Шарма, Куллу, ресторатор) 10. — Русских сразу видно: русые волосы, большое и толстое тело, белое лицо. Россия, я думаю, хорошее и тихое место, там горы. (Виту Кумар, Манали, официант) 11. — Русские очень чистоплотные, очень тихие люди, миролюбивые, любят спокойствие. Еще у девушек очень светлая кожа, хотелось бы мне такую иметь. (Ридди Шарма, Дели, экономист) 12. — Русские — очень страстные люди, но слишком много торгуются. Когда покупают шаверму, то тоже торгуются! Во всей Индии бизнес зависит от русских. (Асаф Мухаммад, Керала, продавец шавермы)13. — Иногда русские создают проблемы и даже злят. Русские не учат английский, только говорят на своем языке, думают, что все должны учить русский. Часто им не хватает понимания, они какие-то другие, дружелюбные не ко всем. (Вики Канджиа, Гуджарат, тату- и дред-мастер) 14. — Русские часто просят очень низкие цены. Если я что-то купила за 300 рупий и продаю, они могут спросить это за 50 рупий. Часто после алкоголя неадекватно себя ведут. (Гита Канджиа, Гуджарат, продавщица вязаных изделий)15. — Я мало что знаю про Россию, знаю, что там холодно, это большая страна . Ну и конечно, русский салат! (Дипика Мина, Баханеджра, домохозяйка)16. — Я знаю, что в России сейчас проблемы, из-за этого отменили много рейсов и в Индии сейчас меньше русских. Мы хотим, чтобы русские приезжали. Россия очень чистое и милое место , девушки очень привлекательные, худые, не как индийские. Один минус — никто не говорит по-английски. (Амит Фарукх, Кашмир, мастер папье-маше)