Романтика парижских улиц на чёрно-белых снимках фотографа, влюблённого в этот город

1. Уличная торговля

Торговля цветами под дождём. Париж, 1950-е годы.

2. Чувственная фотография

Влюблённая пара. Франция, Париж, Сена, 1976 год.

3. Девушка с каре

Кафе на бульваре Сен-Жермен, 1969 год.

4. Продавщица цветов

Продавщица цветов. Франция, 1950 год.

5. Сквер Верт-Галан

Вид на Мост Искусств, 1972 год.

6. Станция линии 10 Парижского метрополитена

Станция метро Мирабо в шесть утра, 1949 год.

7. Дора Маар

Французская художница и фотограф, 1940 год.

8. Общественный парк в центре Парижа

Детский аттракцион. Франция, Сад Тюильри, 1950 год.

9. Набережная Монтебелло

Франция, Париж, набережная Монтебелло, 1951 год.

10. Сквер Верт-Галан

Сквер Верт-Галан с видом на Пон-Нёф, 1958 год.