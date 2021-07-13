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Романтика парижских улиц на чёрно-белых снимках фотографа, влюблённого в этот город


Романтика парижских улиц на чёрно-белых снимках фотографа, влюблённого в этот город

Витрины магазинов, набережная, простыни на бельевых верёвках, скрытые лица, карусели, уснувшие на улицах люди – в объективе фотографа целая жизнь. О Париже на своих фотографиях Изис Бидерманас говорил: «Это не современный Париж и не старый, а просто мой». Город, который смог в себя влюбить.

1. Уличная торговля


Торговля цветами под дождём. Париж, 1950-е годы.

Торговля цветами под дождём. Париж, 1950-е годы.

 

2. Чувственная фотография


Влюблённая пара. Франция, Париж, Сена, 1976 год.

Влюблённая пара. Франция, Париж, Сена, 1976 год.

Изис Бидерманас – один из ведущих представителей гуманистической фотографии прошлого века. Его произведения ставят в ряд с такими прославленными французскими мастерами, как Брассаи, Анри Картье-Брессон, Робер Дуано и Вилли Ронни.

3. Девушка с каре


Кафе на бульваре Сен-Жермен, 1969 год.

Кафе на бульваре Сен-Жермен, 1969 год.

Израэлис Бидерманас родился в 1911 году в еврейской семье в городе Мариамполь, Литва. Школьные товарищи называли его мечтателем. Отец хотел, чтобы Изис работал плотником, но мальчик был увлечён живописью. В 13 лет он бросил школу и начал изучать фотоискусство. Позже уехал из родного города, чтобы путешествовать и фотографировать.

4. Продавщица цветов


Продавщица цветов. Франция, 1950 год.

Продавщица цветов. Франция, 1950 год.

Бидерманас решил следовать своей мечте и переселился в Париж, город художников и столицу культурной жизни.
Он прибыл во Францию без документов, не зная языка, но вскоре нашёл работу ассистента в фотостудии. С началом нацистской оккупации во время Второй мировой войны Бидерманас временно покинул столицу и с семьёй переехал на юг Франции. Там продолжил фотографировать и взял псевдоним Изис.

5. Сквер Верт-Галан


Вид на Мост Искусств, 1972 год.

Вид на Мост Искусств, 1972 год.

Меры безопасности не уберегли фотографа, и он попал в плен к нацистам. Освободили его участники французского сопротивления – маки. Бидерманас присоединился к подпольным бойцам и посвятил им серию портретов, занявших видное место в его творчестве.

6. Станция линии 10 Парижского метрополитена


Станция метро Мирабо в шесть утра, 1949 год.

Станция метро Мирабо в шесть утра, 1949 год.

Вернувшись в Париж, фотограф начал работать портретистом. Перед его объективом побывали многие известные личности, в том числе Альбер Камю, Андре Бретон, Поль Элюар, Луи Арагон, Эльза Триоле, Марк Шагал. В 1946 году состоялась его первая выставка в Париже. Вскоре Изис получил французское гражданство, и стал фотографом журнала «Paris Match». С этим изданием он сотрудничал около двадцати лет.

7. Дора Маар


Французская художница и фотограф, 1940 год.

Французская художница и фотограф, 1940 год.

Наиболее значимыми работами Бидерманаса стали чёрно-белые уличные снимки, сделанные в Париже и Лондоне. Довоенный стиль фотографа обрёл поэтичные черты. Его прекраснейшие кадры вошли в книги «Париж из снов» (1949) и «Большой весенний бал» (1951). Многие работы фотографа известны широкой публике по чёрно-белым открыткам Парижа, которые распространялись в киосках. Но не все знают, что их автор – поэт французских улиц, Изис Бидерманас.

8. Общественный парк в центре Парижа


Детский аттракцион. Франция, Сад Тюильри, 1950 год.

Детский аттракцион. Франция, Сад Тюильри, 1950 год.

 

9. Набережная Монтебелло


Франция, Париж, набережная Монтебелло, 1951 год.

Франция, Париж, набережная Монтебелло, 1951 год.

 

10. Сквер Верт-Галан


Сквер Верт-Галан с видом на Пон-Нёф, 1958 год.

Сквер Верт-Галан с видом на Пон-Нёф, 1958 год.

 

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Романтика парижских улиц на чёрно-белых снимках фотографа, влюблённого в этот город

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Романтика парижских улиц на чёрно-белых снимках фотографа, влюблённого в этот городПодписаться на мой Instagram
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