Романтика парижских улиц на чёрно-белых снимках фотографа, влюблённого в этот город

Витрины магазинов, набережная, простыни на бельевых верёвках, скрытые лица, карусели, уснувшие на улицах люди – в объективе фотографа целая жизнь. О Париже на своих фотографиях Изис Бидерманас говорил: «Это не современный Париж и не старый, а просто мой». Город, который смог в себя влюбить.
1. Уличная торговля
Торговля цветами под дождём. Париж, 1950-е годы.
2. Чувственная фотография
Влюблённая пара. Франция, Париж, Сена, 1976 год.
Изис Бидерманас – один из ведущих представителей гуманистической фотографии прошлого века. Его произведения ставят в ряд с такими прославленными французскими мастерами, как Брассаи, Анри Картье-Брессон, Робер Дуано и Вилли Ронни.
3. Девушка с каре
Кафе на бульваре Сен-Жермен, 1969 год.
Израэлис Бидерманас родился в 1911 году в еврейской семье в городе Мариамполь, Литва. Школьные товарищи называли его мечтателем. Отец хотел, чтобы Изис работал плотником, но мальчик был увлечён живописью. В 13 лет он бросил школу и начал изучать фотоискусство. Позже уехал из родного города, чтобы путешествовать и фотографировать.
4. Продавщица цветов
Продавщица цветов. Франция, 1950 год.
Бидерманас решил следовать своей мечте и переселился в Париж, город художников и столицу культурной жизни. Он прибыл во Францию без документов, не зная языка, но вскоре нашёл работу ассистента в фотостудии. С началом нацистской оккупации во время Второй мировой войны Бидерманас временно покинул столицу и с семьёй переехал на юг Франции. Там продолжил фотографировать и взял псевдоним Изис.
5. Сквер Верт-Галан
Вид на Мост Искусств, 1972 год.
Меры безопасности не уберегли фотографа, и он попал в плен к нацистам. Освободили его участники французского сопротивления – маки. Бидерманас присоединился к подпольным бойцам и посвятил им серию портретов, занявших видное место в его творчестве.
6. Станция линии 10 Парижского метрополитена
Станция метро Мирабо в шесть утра, 1949 год.
Вернувшись в Париж, фотограф начал работать портретистом. Перед его объективом побывали многие известные личности, в том числе Альбер Камю, Андре Бретон, Поль Элюар, Луи Арагон, Эльза Триоле, Марк Шагал. В 1946 году состоялась его первая выставка в Париже. Вскоре Изис получил французское гражданство, и стал фотографом журнала «Paris Match». С этим изданием он сотрудничал около двадцати лет.
7. Дора Маар
Французская художница и фотограф, 1940 год.
Наиболее значимыми работами Бидерманаса стали чёрно-белые уличные снимки, сделанные в Париже и Лондоне. Довоенный стиль фотографа обрёл поэтичные черты. Его прекраснейшие кадры вошли в книги «Париж из снов» (1949) и «Большой весенний бал» (1951). Многие работы фотографа известны широкой публике по чёрно-белым открыткам Парижа, которые распространялись в киосках. Но не все знают, что их автор – поэт французских улиц, Изис Бидерманас.
8. Общественный парк в центре Парижа
Детский аттракцион. Франция, Сад Тюильри, 1950 год.
9. Набережная Монтебелло
Франция, Париж, набережная Монтебелло, 1951 год.
10. Сквер Верт-Галан
Сквер Верт-Галан с видом на Пон-Нёф, 1958 год.
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