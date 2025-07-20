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Дар стихии, или как ураган помог создать грифельные карандаши


Дар стихии, или как ураган помог создать грифельные карандаши




 



Нередко случается так, что история даже самого привычного предмета может оказаться интересной и познавательной. И такой предмет, как обыкновенный карандаш, исключением тоже не является: мало того, что он достаточно древний, а его появление уходит в глубокую старость, так еще и способствовало данному процессу, ни много, ни мало, буйство стихии.
Кроме того, его путь к современному варианту также достоин внимания, ведь столь простая канцелярская безделица ранее была совсем не такой, а пережила множество трансформаций, причем иногда - довольно неожиданных.

У карандашей удивительная история. /Фото: wikipedia.org

У карандашей удивительная история. /Фото: wikipedia.org

 

В первую очередь, об истории карандаша стоит сказать, что их протопип можно найти уже у древних греков. Впрочем, на привычные современному человеку канцелярский предмет те приспособления для рисования были абсолютно непохожими. А всё потому, что греческие художники тогда пользовались небольшими оловянными дисками, которые оставляли после себя серый след. С их помощью рисовали линиями на пергаментах и папирусах.
Античные художники пользовались не карандашами, а дисками. /Фото: blogproart.ru

Античные художники пользовались не карандашами, а дисками. /Фото: blogproart.ru


 

Следующим этапом в истории художественной канцелярии стали металлические стержни с заостренным кончиком, которые оставляли следы на поверхностях. Они были непременным инструментом художников эпохи Возрождения, вместе с пером, иголкой и углями. В те времена карандаши, которые назывались «серебряные палочки», куда сильнее походили на современные аналоги. Впрочем, серебряными они были разве что из-за оттенка цвета, а производили их из сплава двух частей олова и одной части цинка либо вовсе из чистого свинца.
Правда, их приходилось обматывали тряпками, чтобы не пачкать руки во время рисования.
Фактически речь идёт о металлических стилосах. /Фото: syl.ru

Фактически речь идёт о металлических стилосах. /Фото: syl.ru

 

Революция в создании современных карандашей произошла в середине XVI столетия, в английском графстве Камберленд. Причём произошло это благодаря сильной буре, которая повалила множество вековых деревьев, вырвав их из земли с корнями. В образовавшихся на этих местах глубоких ямах местные пастухи обнаружили нечто похожее на уголь. Рудознатцы тогда решили, что нашли некую разновидность олова. А вот выплавить металл из найденного ископаемого не удалось, зато было замечено, что им отлично можно рисовать. Вот поэтому их назвали «рисовальным оловом» и быстро стали делать из них карандаши, одновременно с этим начали разрабатывать залежи графита в Камберленде.

 
Графит совершил революцию в создании инструмента для рисования. /Фото: wikipedia.org

Графит совершил революцию в создании инструмента для рисования. /Фото: wikipedia.org


 

По тем временам больше нигде на планете графитовых карандашей не делали, поэтому стоили они дорого и быстро стали предметом контрабанды, а сам графит - объектом нелегальной добычи. И хотя постепенно власти взяли под контроль все копи, английская монополия на производство карандашей закончилась тогда, когда нашли залежи графита на континенте - таким образом, начиная с XVII столетия «рисовальное олово» начали добывать в Богемии, Моравии, Испании и Штирии.
Карандаш в футляре, 19 век. /Фото: scientificrussia.ru

Карандаш в футляре, 19 век. /Фото: scientificrussia.ru

 

Новой вехой в истории уже графитовых карандашей стали разработки карандашных фабрикантов из баварского города Штайн, что под Нюрнбергом - они пытались изменить технологию производства так, чтобы заменить дорогой графит на его композитный материал. Однако такие карандаши с композитными грифелями хоть и стоили дешевле, но качеством у них откровенно хромало. Пока за дело не взялся работавший в Вене чешский изобретатель Йозеф Гардмут: именно он в 1790 году получил материал высокого качества, что позволило изготовлять стержни разной степени твердости - просто сокровище для художников.
Сегодня без карандашей представить жизнь нереально. /Фото: kit-color.ru

Сегодня без карандашей представить жизнь нереально. /Фото: kit-color.ru

 

К слову, компания Йозефа Гардмута, которую он основал, именуется не иначе как Koh-i-Noor Hardtmuth, и работает до сих пор, хотя принадлежала только двум поколениям его потомков, а потом популярный бренд перешёл в другие руки, но название на мировом рынке не изменил. В результате всей этой долгой истории трансформаций и экспериментов современные художники и любители имеют возможность рисовать самыми разными карандашами, которые появились во многом благодаря буйству стихии.

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