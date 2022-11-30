Почему люди не могут самостоятельно выбраться с тонущего корабля, если они умеют плавать

Мало кто понимает, однако при уходе корабля на дно умение плавать человеку способно помочь меньше всего. Иногда не способны помочь даже спасательные жилеты и шлюпки. Все потому, что уходящий в морскую пучину корабль становится источником серьезной угрозы для всех окружающих. Что же именно происходит с судном, и почему люди часто не могут выплыть с него самостоятельно?
На самом деле воронка достаточной силы образуется крайне редко. |Фото: esys.org.
На самом деле люди полностью лишаются возможности выплыть с тонущего корабля достаточно редко. Так как происходит такое лишь в случае возникновения в месте погружения воронки, водоворота, который затягивает все на дно. Явление это достаточно редкое, однако оттого не менее интересное. Кстати, вопреки отдельным фантазиям воронка не возникла даже во время катастрофы печально известного «Титаника». Так что чаще всего шлюпка остается самым действенным и надежным средством спасения своей жизни.
Зависит все от размеров судна и скорости погружения. |Фото: mfame.guru.
Итак, появление воронки вокруг тонущего корабля достаточно маловероятно, но не невозможно. Правда зависит факт появления воронки от достаточно большого числа факторов, важнейшим среди которых является степень заполненности внутреннего пространства корабля воздухом. Чем больше в корабле отсеков и помещений, тем дольше он будет тонуть и тем дольше из него будет выходить весь имеющийся воздух. А так как судно в этом случае движется очень медленно, то оно не позволяет потокам воды вокруг себя ускориться и создать водоворот.
Наличие такой воронки вокруг Титаника - миф. |Фото: telegra.ph.
Чаще всего воронка появляется в тех случаях, когда судно стремительно погружается под воду. Создать такую не смог даже уже упомянутый «Титаник» несмотря на то, что по свидетельствам очевидцев, в самом конце погружался под воду он крайне быстро. По всей видимости образованию водоворота мешал воздух продолжающий выходить из отсеков корабля. Чаще всего воронка появляется при затоплении небольших судов. В этом случае действительно может возникнуть водоворот, а факт схлопывания водяных потоков приведет к тому, что все что окажется вокруг будет затянуто глубже. Вот только в таких случаях скорость потопления обычно такая, что даже шлюпками воспользоваться не успевают.
В большинстве случаев жилеты и шлюпки действительно помогут. ¦Фото: beyazperde.com.
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