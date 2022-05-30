Femme Fatales: известные женщины ХХ века, которые смело шли против навязанных стереотипов

Актриса Мэй Уэст и танцовщица Айседора Дункан.

Мэй Уэст

Мэй Уэст - актриса «золотого века» Голливуда. | Фото: thevintagenews.com.

Мэй Уэст - американская актриса, одна из самых скандальных звезд своего времени. | Фото: fashionlikbez.com.

Айседора Дункан

Айседора Дункан в греческой тунике. | Фото: b1.m24.ru.

Айседора Дункан - танцовщица-новатор. | Фото: kulturologia.ru.

Луиза Казати

Маркиза Луиза Казати со своей борзой. Джованни Болдини, 1908 год. | Фото: ru.wikipedia.org.

Лежащая обнаженная. Джованни Болдини. | Фото: ru.wikipedia.org.

Марлен Дитрих

Марлен Дитрих - немецкая и американская актриса.

Бетти Пейдж

Бетти Пейдж - королева пин-апа 1950-х годов. | Фото: cn13.nevsedoma.com.ua.

Бетти Пейдж снималась не только в пин-ап-фотосессиях, но и в садомазохистских фильмах. | Фото: colors.life.