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12 правил здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), учрежденная в 1948 году ООН, – организация, в состав которой входят 194 государства, главная задача которой заключается в разрешении международных проблем, связанных со здоровьем населения Земли.

12 правил здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения

В Уставе ВОЗ четко говорится о том, что именно здоровье – одно из основных прав каждого человека вне зависимости от расовой, религиозной принадлежности, политических взглядов, его экономического или социального положения. Исходя из цели организации, которая заключается в создании здорового будущего для людей во всем мире, ВОЗ представила 12 правил здорового питания

12 правил здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения

В своем отчете представители ВОЗ подчеркивают, что потребление излишне калорийной, жирной, слоеной и сладкой пищи населением планеты с каждым днем стремительно увеличивается, и вопрос о здоровом питании становится все более острым. Здоровое полноценное питание – гарантия безопасности человечества, именно оно помогает защитить себя от множества заболеваний неинфекционного происхождения, например, сердечно-сосудистых заболеваний, которые наравне с диабетом и онкологическими заболеваниями признаются наиболее опасными для человечества.

12 правил здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения

Итак, основные принципы здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения:

1. Пища должна быть разнообразной, а вовсе не суперкалорийной, и предпочтение стоит отдавать прежде всего продуктам растительного происхождения (а в жаркую летнюю погоду вообще стоит отдавать предпочтение вегетарианскому типу питания, ибо белок увеличивает обмен веществ на 40 процентов, а это сильно разогревает организм, который в жару и без этого нуждается в охлаждении. Если уж организм очень нуждается в белке, можно включить в рацион яйца.

12 правил здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения

2. Сложные углеводы крайне полезны и необходимы, поэтому ежедневно следует употреблять в пищу цельнозерновой хлеб, каши из цельных круп, бобовые.

12 правил здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения

3. Ежедневный рацион непременно должен включать в себя 400 и более граммов свежих, или термически обработанных, соответствующих сезону и желательно местного происхождения фруктов.

12 правил здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения

4. Индекс массы тела необходимо поддерживать в пределах ИМТ*18,5 – 25 (индекс массы тела – это показатель соответствия массы человека и его роста, позволяющий оценить нормальна ли масса тела). Поддерживать ИМТ на должном уровне поможет ежедневные физические упражнения и нагрузка.

12 правил здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения

5. Жизненно важен и необходим контроль, употребляемых в пищу жиров. Для здорового питания показаны ненасыщенные жиры, которые должны составлять менее 30% от дневного рациона, употребляемого в пищу.

12 правил здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения

6. Эксперты ВОЗ рекомендуют значительно уменьшить употребление мясных продуктов с высоким процентным содержанием жира, заменив их нежирным мясом, рыбой, бобовыми.

12 правил здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения

7. Если вы предпочитаете молочные продукты, то следует выбирать молоко, кефир, йогурт, сыр с низким содержанием жиров.

12 правил здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения

8. Необходимо значительно уменьшить потребление сахара, поэтому продукты с низким его содержанием более предпочтительны и безопасны для вашего здоровья. Особенно рекомендуется ограничить употребление сладостей и сладких газированных напитков.

12 правил здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения

9. Количество соли, употребляемой вами в течение дня, не должно превышать 5 граммов, что примерно составляет одну чайную ложку.

12 правил здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения

10. Алкоголь – неполезный для здоровья человека продукт. Поэтому в идеале его не употреблять вообще, ну или, по возможности, значительно уменьшить его количество.

12 правил здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения

11. Для того чтобы уменьшить содержание жиров в пище, эксперты советуют готовить ее безопасно, то есть пищу следует запекать, проваривать и готовить на пару, а не жарить.

12 правил здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения

12. И еще, грудное вскармливание детей до 6 месяцев, а в возрасте от 6 месяцев до 2 лет – грудное вскармливание в сочетании с правильным дополнительным питанием, обезопасит вашего ребенка от ожирения и развития неинфекционных заболеваний у него в будущем (детское ожирение считается одной из самых серьезных проблем в сфере здравоохранения в XXI веке).

12 правил здорового питания по версии Всемирной Организации Здравоохранения

Как видите, советы просты и абсолютно выполнимы. Поэтому не стоит гробить свой организм вредными продуктами, достаточно просто перейти на правильное питание, и тогда вы не только избавитесь от лишних килограмм, но и приведете свой организм в норму.

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