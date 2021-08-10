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Зачем китайские пассажиры, рискуя жизнью, бросают монеты в турбины самолетов


Зачем китайские пассажиры, рискуя жизнью, бросают монеты в турбины самолетов

По крайней мере семь раз за последние пару лет авиакомпаниям пришлось столкнуться с необычной проблемой: некоторые из китайских пассажиров свято уверены, что бросить монеты в турбины самолета не нанесет вред, а только принесет удачу. Удача их заканчивается в ту же минуту - самолеты задерживают, а виновников штрафуют. Однако это совершенно не останавливает других пассажиров от таких же выходок.

Тщательный осмотр турбины самолета.

Тщательный осмотр турбины самолета.

 

В середине апреля 2019 года работники аэропорта заметили шесть монет у турбины одного из самолетов Tianjin Airlines, в который только что сели пассажиры. Сколько же всего было монет, попали ли какие-либо из них в турбину и главное, кто совершил это диверсию? В самолете сделали объявление, чтобы виновный признался и ответил на эти вопросы, но пассажиры молчали.
Китайские монетки на удачу.

Китайские монетки на удачу.

 

Авиакомпания приняла решение пересадить всех на другой самолет, что в итоге привело к двухчасовой задержке. И пока работники разбирали мотор, по камерам слежения служба безопасности выяснила, что монетки бросала 76-летняя китайская бабушка по фамилии Ванг, которая была среди пассажиров. Пресс-служба сообщила, что бабушка в тот день так никуда и не улетела — ее арестовали на 10 дней.

Монетки, прошенные в мотор самолета.

Монетки, прошенные в мотор самолета.

 

Всего месяц до этого подобный случай произошел с компанией Hainan Airlines. 31-летний парень также бросил в мотор самолета монеты «на удачу себе и своей семье». Его удача закончилась почти моментально — последующие 10 суток он провел за решеткой. Как объяснил парень, ему посоветовала так поступить его теща — чтобы полет для него, его жены и их четырехмесячной дочери прошел безопасно.
После каждого инцидента следует внимательно осмотреть мотор самолета.

После каждого инцидента следует внимательно осмотреть мотор самолета.

 

Первый такой случай, освященный в прессе, случился в 2017 году. Тогда авиакомпания отнеслась довольно снисходительно к поступку пассажира (им оказалась 80-летняя китайская бабушка). Тогда полет задержали на 5 часов, а дополнительная проверка турбины и расхды на обслуживание в аэропорту обошлось авиакомпании в 1 миллион аюней. Однако бабушку, в силу ее пожилого возраста, наказывать и штрафовать не стали.
Каждый подобный инцидент существенно задерживает рейс.

Каждый подобный инцидент существенно задерживает рейс.

 

Однако когда подобные случаи стали повторяться, авиакомпании забили тревогу. Турбины стоят несколько миллионов долларов. Безусловно, при их создании учитывали, что в них может попасть какие-либо инородные предметы — веревки, ленты, даже птицы. Но на попадание мелких прочных металлических предметов в воздухе никто не рассчитывает. В лучшем случае от такого винты просто остановятся. Но что можно будет сделать, если ситуация станет намного хуже в середине полета?

Так что уже в феврале этого года к подобным нарушителям, кидающим монетки «на удачу», стали относиться более серьезно. Так, например, кроме ареста, некоторые компании, в том числе китайская Lucky Air, стали штрафовать. Две 20-летние девушки, решившие забросить монетки в самолет в начале этого года, в итоге были вынуждены оплатить штраф, эквивалентный 20 000 долларов США.

Трудно сказать, почему именно сейчас подобное поведение внезапно стало столь популярным. Возможно, до 2017 пресса просто не освещала подобные случаи, а может быть, дело совсем в другом. Если изначально полагали, что к подобным суевериям склонны только люди пожилого возраста, последние события показали, что от возраста это не зависит — почти половина всех происшествий было совершено людьми, младше 35 лет.

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Зачем китайские пассажиры, рискуя жизнью, бросают монеты в турбины самолетов

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Зачем китайские пассажиры, рискуя жизнью, бросают монеты в турбины самолетовПодписаться на мой Instagram
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