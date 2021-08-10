Зачем китайские пассажиры, рискуя жизнью, бросают монеты в турбины самолетов

По крайней мере семь раз за последние пару лет авиакомпаниям пришлось столкнуться с необычной проблемой: некоторые из китайских пассажиров свято уверены, что бросить монеты в турбины самолета не нанесет вред, а только принесет удачу. Удача их заканчивается в ту же минуту - самолеты задерживают, а виновников штрафуют. Однако это совершенно не останавливает других пассажиров от таких же выходок.
Тщательный осмотр турбины самолета.
В середине апреля 2019 года работники аэропорта заметили шесть монет у турбины одного из самолетов Tianjin Airlines, в который только что сели пассажиры. Сколько же всего было монет, попали ли какие-либо из них в турбину и главное, кто совершил это диверсию? В самолете сделали объявление, чтобы виновный признался и ответил на эти вопросы, но пассажиры молчали.
Китайские монетки на удачу.
Авиакомпания приняла решение пересадить всех на другой самолет, что в итоге привело к двухчасовой задержке. И пока работники разбирали мотор, по камерам слежения служба безопасности выяснила, что монетки бросала 76-летняя китайская бабушка по фамилии Ванг, которая была среди пассажиров. Пресс-служба сообщила, что бабушка в тот день так никуда и не улетела — ее арестовали на 10 дней.
Монетки, прошенные в мотор самолета.
Всего месяц до этого подобный случай произошел с компанией Hainan Airlines. 31-летний парень также бросил в мотор самолета монеты «на удачу себе и своей семье». Его удача закончилась почти моментально — последующие 10 суток он провел за решеткой. Как объяснил парень, ему посоветовала так поступить его теща — чтобы полет для него, его жены и их четырехмесячной дочери прошел безопасно.
После каждого инцидента следует внимательно осмотреть мотор самолета.
Первый такой случай, освященный в прессе, случился в 2017 году. Тогда авиакомпания отнеслась довольно снисходительно к поступку пассажира (им оказалась 80-летняя китайская бабушка). Тогда полет задержали на 5 часов, а дополнительная проверка турбины и расхды на обслуживание в аэропорту обошлось авиакомпании в 1 миллион аюней. Однако бабушку, в силу ее пожилого возраста, наказывать и штрафовать не стали.
Каждый подобный инцидент существенно задерживает рейс.
Однако когда подобные случаи стали повторяться, авиакомпании забили тревогу. Турбины стоят несколько миллионов долларов. Безусловно, при их создании учитывали, что в них может попасть какие-либо инородные предметы — веревки, ленты, даже птицы. Но на попадание мелких прочных металлических предметов в воздухе никто не рассчитывает. В лучшем случае от такого винты просто остановятся. Но что можно будет сделать, если ситуация станет намного хуже в середине полета?
Так что уже в феврале этого года к подобным нарушителям, кидающим монетки «на удачу», стали относиться более серьезно. Так, например, кроме ареста, некоторые компании, в том числе китайская Lucky Air, стали штрафовать. Две 20-летние девушки, решившие забросить монетки в самолет в начале этого года, в итоге были вынуждены оплатить штраф, эквивалентный 20 000 долларов США.
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