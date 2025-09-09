Китайская архитектурная студия превращает заброшенные карьеры в культурные пространства

Заброшенные карьеры не всегда превращаются в свалки или глубокие озера, иногда они становятся настоящим произведением искусства. Правда, для этого нужно несколько составляющих, главными их которых являются: вдохновение, творческий потенциал и тяжелый труд дизайнеров, архитекторов и мастеров-камнетесов. Именно так произошло в китайской провинции Чжэцзян, где 9 заброшенных карьеров решили превратить в многофункциональные культурные пространства. Три из них уже принимают гостей.
На протяжении сотен лет горнодобывающая деятельность людей превратила северную часть округа Цзиньюнь в крупномасштабные руины (Китай). | Фото: designandarchitecture.ne.
Пилотный проект по реконструкции заброшенных карьеров направлен на привлечение туристов в «Каменный город» («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: roadster.hu.
Природный ландшафт северной части округа Цзиньюнь (Jinyun), что в китайской провинции Чжэцзян, на протяжении не одной сотни лет формировался не только под воздействием климатических условий. В большей степени рельеф был изменен вследствие горнодобывающей деятельности людей. Как известно, Цзиньюнь богат ресурсами туфа, что закрепило за этой местностью еще одно название – Каменный город.
Теперь свое мастерство камнетесы могут показывать публике во время представлений («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: chinese-architects.com.
Жители этого района разрабатывали месторождения камня, создавая причудливые пещеры или глубокие карьеры. Несмотря на то, что все эти работы велись не в промышленных масштабах, а ради заработка или для строительства собственных жилищ, тем не менее в этом регионе насчитывается более 3 тыс. карьеров и гротов. Тысячелетняя добыча ископаемых превратила эту местность в крупномасштабные руины каменоломен, широко известные как «Яньдан».
Причудливые формы гротов и карьеров вдохновили на создание особенных культурных пространств («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: designandarchitecture.ne.
Большинство из них пришли в упадок, хотя нашлись предприимчивые местные жители, которые на свой лад используют масштабные пустоты, созданные тяжелым трудом предков. Некоторые гроты превратили в птицефермы, другие в склады, а глубокие карьеры – в пруды для разведения рыбы. Дошла очередь и у властей до карьеров и пещер, которые решили трансформировать так, чтобы дать возможность людям, живущим в этой местности (здесь издревле имеется огромный дефицит плодородных земель), самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, не покидая насиженные места.
Реконструкция заброшенных каменоломен призвана создать многофункциональные пространства для привлечения туристов («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: roadster.hu.
Стремясь создать новые возможности, которые могли бы противостоять забвению сельских районов, они предложили новые экономические перспективы, направленные на организацию и развитие туристической инфраструктуры. Тем более, что все предпосылки для этого создала сама матушка-природа. Впечатляющий природный ландшафт, наличие вулканических горных пород необычной формы, испещренных входами в каменоломни или глубокими карьерами, превратившихся в глубокие озера – все это само по себе является достопримечательностью, которой нужна лишь огранка.
Каждый карьер имеет свое предназначение и неповторимый вид («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: designboom.com.
Примечательно: В 2021 году местная администрация поручила архитектору Сюй Тяньтяну (Xu Tiantian) и его студии DnA_Design and Architecture превратить 9 заброшенных карьеров в долине Сянду в необычные культурные пространства. Щадящая реновация предполагает не только привлечение туристов, но и направлена на улучшение нарушенного вмешательством не одного поколения людей природного равновесия.
Благодаря начавшейся реновации заброшенные объекты будут трансформированы в туристические достопримечательности («Карьеры Цзиньюнь», Китай).
В этом контексте и идет реализация пилотного проекта, который в первую очередь направлен на примирение с природой. Вторым пунктом задач, поставленных перед специалистами студии DnA_Design and Architecture, стало «оживление уникального ландшафта с помощью небольших вмешательств, призванных улучшить карьеры с экологической точки зрения, превращая их в социальную и культурную инфраструктуру, чтобы принести пользу как местному населению, так и посетителям».
Зона релакса у бассейна в многофункциональном карьере под названием «Сценическое пространство» («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: chinese-architects.com.
Для того чтобы передать всю красоту природного начала и подчеркнуть историческое наследие, каким бы пагубным оно не оказалось, дизайнерам и мастерам-камнетесам пришлось вручную создавать особенный мир, чтобы дать возможность публике испытать пространственное ощущение пребывания в каменоломнях Jinyun.
В каждом уголке карьеров и гротов авторы проекта старались подчеркнуть природную красоту камня («Карьеры Цзиньюнь», Китай).
«Повторное использование заброшенных карьеров призвано воссоединить местное сообщество с его тысячелетней историей и наследием. Сам проект предусматривает минимальное вмешательство, такой себе микроремонт и модернизацию, пространственной трансформации различных образований в округе», – делится своими мыслями создатель и идейный вдохновитель студии Сюй Тяньтянь.
Между карьерами созданы пешеходные дорожки и переходы со смотровыми площадками («Карьеры Цзиньюнь», Китай).
Как стало известно редакции Novate.ru, всего лишь за 1 год специалистам студии DnA_Design and Architecture вручную удалось трансформировать сразу 3 карьера, облагородив площадь в пределах 1 км. Помимо того, что были созданы поистине уникальные объекты, их соединили между собой пешеходными дорожками, переходами и лестницами, которые повышают потенциал местности, давая возможность посетителям увидеть весь масштаб и красоту живописного окружения.
Авторы проекта использовали подсветку, чтобы добиться более впечатляющего эффекта («Карьеры Цзиньюнь», Китай).
Красный цвет природного камня преобладает в карьере под номером 10 («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: designandarchitecture.ne.
Горная порода у каждого карьера имеет свои физические характеристики, поэтому неудивительно, что структура камня, его фактура и цвет кардинально отличается друг от друга даже внутри одного объекта, что привносит особую атмосферу. Так, например, в карьере под номером 9 преобладает легкая, сцементированная, пористая вулканическая горная порода под названием туф красного цвета, что кардинально отличает ее от соседних гротов.
Смешанная добыча камня поспособствовала созданию особенной формы карьера, в котором получилась превосходная акустика («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: designandarchitecture.ne.
Еще одной отличительной чертой Карьера №9 (Quarry 9) является его форма. Внутреннее пространство на дне карьера имеет форму конуса, восходящего вверх, как крутая наклонная «крыша», сквозь которую настойчиво пробивается солнечный свет. Этот каменный мешок является типичным примером нисходящей добычи полезных ископаемых, при которой в самой нижней части карьера использовались машины. Это позволило изначально создать почти вертикальные стены, в то время как добыча вручную, производимая в верхней части, привела к образованию конической формы.
«Сценическое пространство» карьера №9 – идеальное место для проведения концертов и театральных представлений («Карьеры Цзиньюнь», Китай).
Благодаря смешению технологий образовалась структура похожая на церковь, где всегда присутствуют впечатляющие акустические эффекты. После различных испытаний и доработок акустическая среда была усилена с помощью напольного покрытия, боковых перил, а также управляемыми звукопоглощающими технологиями, чтобы это пространство можно было использовать для различных целей. Несмотря на многофункциональность этого карьера, получившего название «Сценическое пространство», его планируют использовать для проведения концертов, театральных представлений или лекций.
Карьер №8 превратили в библиотеку под открытым небом («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: designboom.com.
Лестницы, площадки и переходы можно использовать в качестве дополнительных мест для чтения («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: designboom.com.
А вот Quarry 8 (Карьер №8), получивший название Space, был превращен в библиотеку под открытым небом. Существующие каменные платформы и углубления были полностью сохранены. Некоторые части карьера адаптированы под установку стеллажей с книгами. Другие же превращены в ступени, правда, пришлось использовать бетон и стальные конструкции, которые укрепили структуру и помогли создать эффектные площадки, переходы и перила для безопасности. Также была установлена соответствующая мебель, позволяющая присесть в укромном уголке или за большой общий стол и полистать/почитать понравившуюся книгу. В качестве стульев можно использовать и ступени лестницы, покрытые прессованным бамбуком.
Группа камнетесов будет демонстрировать процесс рубки камня, который использовали предки не одну сотню лет («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: designandarchitecture.ne.
В карьере под №10, расположенном на западной стороне дороги, который на данный момент является отправной точкой путешествия по реконструированным гротам, посетители смогут собственными глазами увидеть, как происходила добыча камня. Местные каменотесы ежедневно будут демонстрировать зрителям в природной мастерской настоящую работу с вулканической породой.
Смотровая и демонстрационная площадки Карьера №10 («Карьеры Цзиньюнь», Китай).
Поскольку этот вид ремесла, длительное время господствовавший в этом районе, уже давно исчез, многим будет интересно узнать, как это происходило. Естественно, демонстрационная площадка и балкон, откуда посетители могут смотреть на работу мастеров, максимально защищены от падения камней, а также укреплены все зоны, где могут находиться люди. Стоит отметить, что этот карьер имеет только три закрытых стороны, что позволяет зрителям наблюдать не только за представлением, но и любоваться открывающимися пейзажами.
