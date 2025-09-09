Китайская архитектурная студия превращает заброшенные карьеры в культурные пространства

На протяжении сотен лет горнодобывающая деятельность людей превратила северную часть округа Цзиньюнь в крупномасштабные руины (Китай). | Фото: designandarchitecture.ne.

Пилотный проект по реконструкции заброшенных карьеров направлен на привлечение туристов в «Каменный город» («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: roadster.hu.

Теперь свое мастерство камнетесы могут показывать публике во время представлений («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: chinese-architects.com.

Причудливые формы гротов и карьеров вдохновили на создание особенных культурных пространств («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: designandarchitecture.ne.

Реконструкция заброшенных каменоломен призвана создать многофункциональные пространства для привлечения туристов («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: roadster.hu.

Каждый карьер имеет свое предназначение и неповторимый вид («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: designboom.com.

Благодаря начавшейся реновации заброшенные объекты будут трансформированы в туристические достопримечательности («Карьеры Цзиньюнь», Китай).

Зона релакса у бассейна в многофункциональном карьере под названием «Сценическое пространство» («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: chinese-architects.com.

В каждом уголке карьеров и гротов авторы проекта старались подчеркнуть природную красоту камня («Карьеры Цзиньюнь», Китай).

Между карьерами созданы пешеходные дорожки и переходы со смотровыми площадками («Карьеры Цзиньюнь», Китай).

Авторы проекта использовали подсветку, чтобы добиться более впечатляющего эффекта («Карьеры Цзиньюнь», Китай).

Красный цвет природного камня преобладает в карьере под номером 10 («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: designandarchitecture.ne.

Смешанная добыча камня поспособствовала созданию особенной формы карьера, в котором получилась превосходная акустика («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: designandarchitecture.ne.

«Сценическое пространство» карьера №9 – идеальное место для проведения концертов и театральных представлений («Карьеры Цзиньюнь», Китай).

Карьер №8 превратили в библиотеку под открытым небом («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: designboom.com.

Лестницы, площадки и переходы можно использовать в качестве дополнительных мест для чтения («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: designboom.com.

Группа камнетесов будет демонстрировать процесс рубки камня, который использовали предки не одну сотню лет («Карьеры Цзиньюнь», Китай). | Фото: designandarchitecture.ne.

Смотровая и демонстрационная площадки Карьера №10 («Карьеры Цзиньюнь», Китай).