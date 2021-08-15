Отличные идеи для оформления гостиной: 16 ярких и интересных примеров

Мы предлагаем вам подборку интересных примеров того, как можно необычно обставить гостиную и показать свою индивидуальность в мелочах.







Гостиная оформлена в мягких нейтральных цветах.







Идея дизайна гостиной с впечатляющим стулом.







Невероятная гостиная с синим бархатным диваном.







Очаровательная светлая комната с притягательной мебелью, которая вдохновляет и завораживает.







Интересная гостиная с синими окнами, украшена картинами.







Уютная цветовая гамма в серo-зеленых тонах погрузит в специфическую и необыкновенную атмосферу.







Нейтральный домашний микс в декоре гостиной, которая оформлена в светлых тонах.







Гостиная в лимонных тонах, добавляющих теплых чувств в декор такого типа гостиной.







Гостиная с деревянными стенами.







Гостиная оформлена в приглушенных тонах с серыми элементами декора.







Интересный интерьер гостиной в сливочно-шоколадных тонах.







Белоснежная гостиная со старинным камином в викторианском стиле.







Интересное и яркое оформление гостиной с деревянными мотивами.







Богатое оформление гостиной с аристократическими нотками в дизайне интересной мебели.







Интересный интерьер с мебелью в стиле XIX века.







Смесь старой и новой мебели в гостиной – отличный вариант при оформлении гостиной.



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