Какие паранормальные вещи происходят в подземном храме на Мальте и другие исторические странности

По всему миру разбросаны десятки, если не тысячи загадок, над разгадкой которых до сих пор бьются именитые археологи. В этой статье мы расскажем о десятке самых популярных из них – от затерянных лабиринтов до гробниц, гигантских сфер и других причудливых строений и находок.
1. Затерянный «Лабиринт», Египет
Затерянный Лабиринт в Египте. \ Фото: secureservercdn.net.
Древнегреческий историк Геродот в своей «Истории», созданной в пятом веке до нашей эры, описывал это строение следующим образом: «Эта работа, которая предстала перед моими глазами, не может быть описана словами. Если бы кому-то пришло в голову собрать по всему миру греческие постройки – они по своей значимости и трудозатратам оказались бы куда меньшими, чем этот «Лабиринт». Даже пирамиды в сравнении с ним меркнут, несмотря на то, что каждая из них может быть равной выдающимся греческим творениям. Но он превосходит даже их».
Воссозданный макет Лабиринта. \ Фото: ugc.kn3.net.
Речь идёт про, как полагают историки, храм, что содержит в себе более трёх тысяч комнат, декорированных с помощью картин и египетских иероглифов. Прозвище «Лабиринт» ему дали сами греки, поскольку сложные хитросплетения коридоров внутри храма напоминали им лабиринт, спроектированный Дедалом для царя Миноса, который послужил местом жительства Минотавра.
Иллюстрация с изображением Лабиринта. \ Фото: bing.com.
Сегодня же от храма мало что осталось. Многие современные историки подвергали сомнению слова Геродота о том, что подобное строение имело место быть. Однако некоторые источники утверждают, что схожая постройка в действительности была, о чем говорят последние исследования. Их кульминацией стало определение возможного местоположения, которое было открыто в конце прошлого века. Для обнаружения храма отправили так называемую экспедицию Матаха, которая наткнулась на целую вереницу неожиданных препятствий, несмотря на то, что была вооружена современными технологиями. Сейчас судьба храма неизвестна, однако есть предположения, что в будущем можно будет узнать о нем больше, начав раскопки для его освоения.
2. Могила Александра Македонского
Мозаика с изображением Александра Македонского. \ Фото: i.ytimg.com.
Величайшей, не раскрытой до сегодня, загадкой считается утраченное место захоронения легендарного полководца. Диодор писал о том, что тело Македонского было превращено в мумию согласно египетским традициям, вложено в саркофаг из чистого золота, а затем в такой же золотой сундук, после чего его отправили на повозке к месту последнего захоронения. Историк утверждает, что им стал храм Амона в городе Сива.
Похоронная процессия Александра Македонского, Андре Бошан, 1940 год. \ Фото: livejournal.com.
Против этой версии говорят слова Птолемея, который был не только близок к самому Александру, но и управлял частью его армии. Он утверждал, будто бы встретил повозку с телом полководца по пути из Персии, после чего предложил захоронить его в Александрии. Поэтому точное местоположение его могилы (если она вообще существует) неизвестно и по сей день.
3. Линии Наска, Перу
Слева направо: Руки. \ Великан.
Мало кто не знаком с этими таинственными, гигантскими иероглифами, которые располагаются на сухой равнине в Перу, на юг от города Лимы. Величайшая загадка действительно является таковой хотя бы ввиду своего размера: линии покрывают территорию в более чем четыреста пятьдесят квадратных километров.
Дерево. \ Фото: kids.kiddle.co.
Археологи считают, что насканские узоры вполне могут претендовать на звание самого загадочного явления ввиду природы их происхождения, размеров, количества, а ещё – непрерывности. Геоглифы демонстрируют рисунки живых существ – зверей и растений, мифологических созданий, а также геометрические фигуры, которые простираются на многие километры.
Слева направо: Линии Наска, видимые со спутника SPOT. \ Спутниковый снимок области, содержащей линии: север находится справа (координаты: 14°43'S 75°08'W).
Главная особенность геоглифов состоит в том, что увидеть их полноценно, как и оценить, можно только с высоты птичьего полета, что ставит в тупик археологов, которые до сих пор не могут понять, каким образом они были созданы.
4. Подземная инфраструктура по всему миру
Подземный город Деринкую, Турция. \ Фото: embarquenaviagem.com.
Удивительность этой находки состоит в том, что она располагается не в конкретном городе и стране, а тянется по всему миру, где были обнаружены странные подземные коммуникации неизвестного значения. Наиболее популярный пример – подземный город Деринкую, который располагается в городе Каппадокия, в современной Турции. На сегодняшний день это самый большой подземный город из тех, что были обнаружены.
Эдинбургские хранилища, Эдинбург, Великобритания. \ Фото: cdn.generationvoyage.fr.
Деринкую состоит из восьми ярусов, которые тянутся вниз более чем на восемьдесят метров, а также имеет шесть сотен различных выходов на поверхность. Плато Гиза в Египте также имеет широко развитую систему подземных тоннелей, которая комбинирует искусственные пещеры, созданные людьми, а также проходы и протоки, сформированные подземными реками.
Древние подземные пещеры Орвието. \ Фото: bing.com.
В городе Тикаль, что в Гватемале, под пирамидами, принадлежавшими майя, также были обнаружены подобные тоннели. После их исследования и составления карты, стало очевидно, что тянутся они на целых восемьсот километров. В конце девяностых в Китае археологи нашли двадцать четыре пещеры, которые были созданы людьми. Их главная особенность заключалась в тщательности, а ещё – в качестве работы. Для того, чтобы их сотворить, людям пришлось выкопать более тридцати шести тысяч метров камня в кубе.
Подземная инфраструктура. \ Фото: img.welt.de.
Археологи и по сей день открывают подземные тоннели, которые тянутся вдоль всей Европы, что и поставило их в тупик касательно назначения подобных конструкций. Широко распространились легенды и истории о том, что подземные города должны были уберечь жителей от чего-то, что должно было произойти на поверхности, стать своеобразным убежищем. Подобные мифологические отсылки были найдены в древних текстах не только в Европе, но и в Азии, а ещё в Америке, но насколько они правдивы – пока неизвестно.
5. Звуковые эффекты подземного храма Хал-Сафлиени, Мальта
Гипогей (подземный храм) на Мальте.
Гипогей (подземный храм) на Мальте сегодня относится к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО и известен как один из самых больших подземных храмов во всем мире. Его раскопки были покрыты мрачными тайнами, начиная от найденных, слишком длинных, для человеческих, черепов и заканчивая паранормальными явлениями. Однако причиной, которая привлекает в храм множество исследователей со всего мира, является акустическое свойство гипогея.
Камера Оракула, подземный храм Хал-Сафлиени, Мальта.
Археологи склонны полагать, что он использовался в качестве святилища, и, как вариант, для оракула. Из-за этой теории камера, созданная человеческим трудом и вырезанная из известняка, и получила второе название «Камера Оракула». По словам Уильяма Гриффитса, создавшего книгу о Мальте и храмах, обнаруженных на её территории, слова, которые произносятся в гипогее, усиливаются стократно и слышны в любой точке подземного комплекса. Он также утверждает, что находиться в храме – то же самое, что стоять внутри гигантского колокола.
Гипогей относится к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На определенном уровне высоты звук превращается в вибрацию, которая отдается не только в мягких тканях, но и даже в костях. Археологи и по сей день задаются вопросом, был ли такой эффект создан намеренно, а если да – то зачем и почему?
6. Пума-Пунку, Боливия
Каменная кладка в Пума-Пунку отличается необычайной точностью.
Во всем мире было найдено множество примеров обработки камней с помощью инструментов и техник, не характерных для древнего мира. При этом они были выполнены настолько точно, что с лёгкостью могли бы потягаться с современными, выполненными при помощи технологичного оборудования. Самым, пожалуй, впечатляющим примером каменной обработки считается Пума-Пунку, что представляет собой древний памятник, расположившийся на территории Боливии.
Изображение Виракочи на Солнечных воротах в Тиуанако. \ Фото: live.staticflickr.com.
Историки отмечают, что его возраст может составлять более семнадцати тысяч лет. Но при этом главная его особенность заключается не в древности, а именно в методике обработки камней. Каменная кладка, из которой состоит памятник, настолько идеальна, что, если присмотреться поближе, можно подумать, будто её вырезали с помощью алмазного инструмента. Глыбы, средний вес которых составляет почти восемьсот тонн, имеют идеальные, прямые края, которые соединяются друг с другом, и при этом не имеют на своей поверхности характерных фрагментов, говорящих о работе долотом. Некоторые исследователи даже пробовали воспроизвести подобную каменную обработку, но потерпели неудачу, а потому археологи и по сей день не могут объяснить, как рабочим удалось добиться такой точности без передовых технологий.
7. Долина кувшинов, Лаос
Долина кувшинов, Лаос. \ Фото: bing.com.
Долина располагается на территории лаосской провинции Сиангкхуанг, и считается одним из самых загадочных мест на Земле. Археологи и ученые были очарованы этим необычным местом, которое представляет собой хаотично разбросанные мегалитические кувшины из камня, уже с 1930-х годов, которые долина была впервые обнаружена. Примечательно, что только в горах Лаоса было обнаружено несколько сотен таких находок.
Кувшин с крышкой. \ Фото: i.pinimg.com.
Долина кувшинов, согласно исследованиям, была создана примерно в Железном веке, и состоит из более чем трёх тысяч кувшинов, высеченных из камня, которые имеют высоту более трех метров и весят несколько тонн. Археологам удалось выяснить, что некоторые из них были созданы из песчаника, а другие – из более плотных пород в виде известняка или гранита. Это позволило им предположить, что кувшины были сделаны с точным знанием того, какой материал используется и как правильно его обрабатывать. Также предполагается, что для изготовления кувшинов применялся стандартный инструмент в виде долота, но на сегодняшний день нет подтверждений этой теории, как и ответа на вопрос, для чего они были созданы.
8. Каменные шары, Коста-Рика
Каменные сферы Дикис на археологическом объекте Finca 6. \ Фото: i.pinimg.com.
Поклонники фильма об Индиане Джонсе точно помнят сцену, в которой их любимого героя едва не раздавил огромный, каменный шар. Несмотря на то, что фильм является полностью художественным произведением и выдумкой сценариста, подобное сооружение в виде каменной сферы существует в реальности.
В 1940 году во время зачистки джунглей для их освоения и создания плантации из бананов, в дельте реки Дикис, которая течет в Коста-Рике, сотрудники фруктовой компании нашли множество сфер, выполненных из камня, которые были частично вкопаны в землю. На сегодняшний день было найдено более трех сотен подобных шаров, которые имеют разные габариты. Так, самая большая сфера весит более шестнадцати тонн и в диаметре составляет более восьми футов. Самая маленькая же имеет размер, не превышающий габариты баскетбольного мяча.
Каменная сфера In situ на археологическом объекте Finca 6. \ Фото: live.staticflickr.com.
Большая часть сфер создана из плотного камня магматического происхождения – гранодиорита. С даты их открытия прошел не один десяток лет, однако археологи и по сей день не могут дать ответ на вопрос, для чего они применялись. Выдвигалось несколько теорий. К примеру, некоторые считали, что шары могли быть реликвиями, что использовались в составе древней навигационной системы. Кто-то также утверждал, что камни могут быть связаны с другой археологической тайной в виде Стоунхенджа. Среди наиболее невероятных теорий отмечалось инопланетное происхождение сооружений.
Каменные шары, Коста-Рика. \ Фото: geoengineer.org.
Самым большим секретом, касающимся этих сфер, стало их производство. Идеальная поверхность камней была создана с помощью неизвестных инструментов, которые имели высокую точность и тщательность обработки. Многие считают, что материал для их производства добывался в карьере, который располагался в более чем пятидесяти милях от местонахождения реликвий.
Загадкой остается и назначение сфер. Ни жители Коста-Рики, ни исследователи не смогли дать точного ответа на этот вопрос, поскольку во время раскопок не было найдено никаких упоминаний или письменных свидетельств от их создателей о назначении шаров. Не существует ни мифов, ни легенд, ни каких-то других источников информации, которые помогли бы разгадать эту невероятную тайну.
9. Линии Сахама, Боливия
Линии Сахама, Боливия. \ Фото: bing.com.
На территории западной части Боливии были найдены тысячи линий, высеченных на земле, которые представляют собой захватывающее зрелище. Линии создавались местными жителями, живущими поблизости вулкана Сахама, на протяжении целых трёх тысяч лет. До сих пор точно неизвестно, как и для чего они были созданы, поскольку археологам трудно осознать, как нечто подобного масштаба было сотворено без применения современных технологий.
Сахамские линии тянутся на целых двадцать две тысячи километров в квадрате. Самые длинные из них имеют длину до двадцати километров. При этом, несмотря на пересеченную местность и препятствия, созданные природой, линии имеют удивительную прямоту, и, сплетаясь между собой, создают нечто вроде паутины. Кто-то предполагает, что линии могли использоваться при паломничествах к священным местам коренными жителями этого региона. Однако весомых доказательств в пользу этой теории не было найдено.
10. Венеры палеолита
Коллекция фигурок в виде женщин.
Статуэтки Венеры представляют собой целую коллекцию фигурок в виде женщин, которые были созданы в один и тот же период европейского палеолита. В основном они были обнаружены на территории Европы, но имеются данные о находке подобных статуэток даже в Сибири.
На сегодняшний день было найдено более чем двести фигурок, которые имеют общие черты и особенности. Среди таких – пышная фигура, большая грудь, бедра и ягодицы. Нижняя часть тела статуэток обычно сужена, уменьшается пропорционально широкой средней части и крошечной голове. Последняя чаще всего имеет маленький размер, на ней отсутствуют какие-либо дополнительные детали. Часть статуэток также лишена верхних и нижних конечностей. Некоторые из них могут изображать беременных женщин, в то время как другие не имеют настолько ярко выраженных признаков.
Венеры палеолита. \ Фото: th.bing.com.
Существует множество интерпретаций и теорий касательно этих декоративных изделий. Сам по себе термин «статуэтки Венеры» достаточно спорный, потому что он основан на предположении, что все реликвии были созданы в качестве поклонения древнегреческой богине любви Венере. Это может быть как правдивой, так и не очень версией.
Палеоантропологическая литература предлагает несколько основных теорий, для чего и почему были созданы эти крошечные артефакты. Среди наиболее популярных – символы плодородия, женские автопортреты, куклы для детей, изображения реальных женщин, древнее понимание женской красоты, иконы или элемент сексуальных, порнографических реликвий.
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