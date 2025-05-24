История картофельных чипсов - снека, который появился благодаря привередливости одного человека

Каприз одного человека подарил миру самый популярный нынче снек. /Фото: doktorpozvonkov.ru

Судя по всему, чипсы придумали в США. \Фото: mykaleidoscope.ru

Повар Джордж Крам с супругой. /Фото: zagge.ru

Жареная картошка стала камнем преткновения между клиентом и шефом. /Фото: ne-dieta.ru

Корнелиус Вандербильт - человек, каприз которого помог придумать чипсы. /Фото: wikipedia.org

Гениальное в своей простоте блюдо покорило привередливого богача. /Фото: grandgames.net

Как только бывший деликатес додумались продавать на улице, он стал мировой закуской. /Фото: 24tv.ua