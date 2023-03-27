10 трав и специй, которые способствуют потере веса

Травы и специи содержат большое количество антиоксидантов, минералов и витаминов, которые оказывают положительное воздействие на организм. Кроме того, некоторые из них помогают поддерживать нормальный вес.
Знаете ли вы, что травы и специи могут ускорить обмен веществ на целых 25 %, а блюда с ними приобретают совершенно новый вкус и запах.
Исследования показывают, что почти все травы и специи полезны, когда кто-то хочет расстаться с нежелательным весом. Объяснение очень простое — добавление ароматных ингредиентов помогает человеку чувствовать себя удовлетворенным даже при потреблении низкокалорийной пищи.
Однако есть некоторые специи, которые особенно полезны для снижения веса, они обладают противовоспалительными свойствами и запахом, который поможет ограничить общее потребление калорий.
1. Женьшень
Женьшень обладает множеством целебных свойств. Корень этого растения ценится за то, что он повышает уровень энергии и ускоряет метаболизм. Были проведены исследования, которые указывает, что он способствует потере лишнего веса. Исследования показывают, что женьшень влияет на способность усваивать углеводы. Женьшень помогает нам чувствовать себя более энергичными и активными. Женьшень помогает регулировать обмен веществ, повышая уровень кислорода в организме, что в свою очередь способствует увеличению уровня энергии. Женьшень также может быть эффективен для подавления аппетита.
2. Кайенский перец
Этот продукт содержит ингредиент, под названием капсаицин, благодаря которому можно предотвратить риск ожирения и сжечь лишние калории. Капсаицин понижает количество жиров в крови, а также ингибирует рост жировых клеток в организме. Одним из преимуществ капсаицина является то, что он улучшает термогенез тела, и влияет на сжигание жира. Исследования показывают, что приема продуктов с термогенным эффектом может ускорить метаболизм на 5% а сжигание жира на 16%.
3. Корица
Корица – это еще одна специя, которая помогает успешно бороться с весом и подходит для устранения жира в брюшной полости. Ее можно употреблять с молоком и медом, и добавлять в мюсли. Эта специя, которая поможет ускорить ваш метаболизм и позволит регулировать уровень сахара в крови. В следствии чего эта специя рекомендуется диабетикам. Корица значительно снижает сахар, триглицериды и холестерин в крови. Согласно некоторым исследованиям она до 20 раз улучшает метаболизм глюкозы.
4. Черный перец
Он содержит активный компонент пиперин, алкалоид, придающий пряный вкус специи, который не только отвечает за остроту вкуса, но и препятствует возникновению новых жировых отложений. Кроме того, он увеличивает биодоступность макро- и микроэлементами, доступных в других блюдах. Диетологи рассматривают черный перец в качестве диетического дополнения к каждодневному рациону, так как он нормализует метаболизм. Черный перец относят к термогенным растительным продуктам, это означает прямое действие на быстрое расщепление жиров при переваривании пищи в организме.
5. Горчица
Горчица относится к семейству капустных. Семена горчицы улучшают обмен веществ на 25%, и поможет гораздо более действенно сжигать калории. Если вы хотите, чтобы сжечь 45 калорий, вы должны съесть 3 до 5 столовых ложек горчицы. Употребление горчицы в пищу позволяет ускорять метаболизм организма, в том числе и катализировать жиросжигающие процессы. Происходит не только «разогрев» организма, но и активируется и усиливается обмен веществ. Также полезность употребления горчицы заключается в ее составе, в который входят витамины В и РР в большом количестве, минеральные вещества, такие как марганец, селен, магний и цинк. Все это в целом только способствует вашей цели достичь оптимального веса, а это значит, что горчица все полезный продукт для похудения.
6. Куркума
Если вы поклонник кари, то в полной мере можете использовать целебные свойства куркумы. Этот желто-оранжевая специя хорошо сочетается со многими блюдами. Куркумин является одним из наиболее изученных компонентов куркумы, он предотвращает образование жира. Куркума может также быть полезной даже при лечении заболеваний, связанных с ожирением.
7. Имбирь
Корень имбиря часто используется в кулинарии, но ее он полезен в качестве добавки для снижения веса. Имбирь является еще одним продуктом с согревающим эффектом, который оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие на пищеварительную систему. Исследования показывают, что имбирь является термогенным продуктом и улучшает обмен веществ. Он также успокаивает повышенный аппетит и позволяет поддерживать нормальный вес. Во многих проведенных исследованиях ученые доказывают, что этот корень может подавлять аппетит и улучшить детоксикацию организма, что ускорит потерю килограммов.
8. Кардамон
Кардамон имеет очень ароматный запах и сладко-пряный аромат. Он также обладает термогенным эффектом, и может увеличить метаболизм в организме и ускорить сжигание жира. Кардамон ускоряет процесс пищеварения и улучшает работу всего пищеварительного тракта, что при похудении очень важно. В результате пища переваривается быстрее и качественней, а для насыщения требуются меньшие порции, чем обычно. Способствуют пряные семена и очищению организма: при их введении в рацион шлаки, токсины и прочие залежи выводятся более активно, собственно, как и лишняя жидкость. А все это, как известно, тоже влияет на наш вес, фигуру и самочувствие.
9. Одуванчик
Одуванчик действует как мочегонное — поможет очищению организма от токсинов. Чаще всего для похудения применяют корни одуванчика. В кулинарии используются не только корни но и листья этого растения. Одуванчик содержит витамины А, В, С и Е и полезные минералы такие как кальция, магний и фосфор. И листья, и стебли одинаково полезны, ведь содержат целебную горечь. Летом удобнее и умнее принимать свежие зеленые побеги, зимой – сушеные корни. Если вы завариваете чай из свежих листьев, подержите их 20 минут в соленой воде – это слегка понизит горький вкус, который, порой, делает напиток из одуванчика невыносимым.
10. Зверобой
Как правило, это растение используется в качестве антидепрессанта, и рекомендуется людям, страдающим от депрессии. Однако мало кому известно, что зверобой можно использовать в качестве средства для подавления аппетита. Зверобой снижает аппетит, снимает стресс и успокаивает, предположительно через пару часов после его употребления.
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