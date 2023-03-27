10 трав и специй, которые способствуют потере веса

Травы и специи содержат большое количество антиоксидантов, минералов и витаминов, которые оказывают положительное воздействие на организм. Кроме того, некоторые из них помогают поддерживать нормальный вес.



Знаете ли вы, что травы и специи могут ускорить обмен веществ на целых 25 %, а блюда с ними приобретают совершенно новый вкус и запах.



Исследования показывают, что почти все травы и специи полезны, когда кто-то хочет расстаться с нежелательным весом. Объяснение очень простое — добавление ароматных ингредиентов помогает человеку чувствовать себя удовлетворенным даже при потреблении низкокалорийной пищи.



Однако есть некоторые специи, которые особенно полезны для снижения веса, они обладают противовоспалительными свойствами и запахом, который поможет ограничить общее потребление калорий.



1. Женьшень

2. Кайенский перец

3. Корица

4. Черный перец

5. Горчица

6. Куркума

7. Имбирь

8. Кардамон

9. Одуванчик

10. Зверобой