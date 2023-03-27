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10 трав и специй, которые способствуют потере веса

Травы и специи содержат большое количество антиоксидантов, минералов и витаминов, которые оказывают положительное воздействие на организм. Кроме того, некоторые из них помогают поддерживать нормальный вес.

Знаете ли вы, что травы и специи могут ускорить обмен веществ на целых 25 %, а блюда с ними приобретают совершенно новый вкус и запах.

Исследования показывают, что почти все травы и специи полезны, когда кто-то хочет расстаться с нежелательным весом. Объяснение очень простое — добавление ароматных ингредиентов помогает человеку чувствовать себя удовлетворенным даже при потреблении низкокалорийной пищи.

Однако есть некоторые специи, которые особенно полезны для снижения веса, они обладают противовоспалительными свойствами и запахом, который поможет ограничить общее потребление калорий.

1. Женьшень


10 трав и специй, которые способствуют потере веса

Женьшень обладает множеством целебных свойств. Корень этого растения ценится за то, что он повышает уровень энергии и ускоряет метаболизм. Были проведены исследования, которые указывает, что он способствует потере лишнего веса. Исследования показывают, что женьшень влияет на способность усваивать углеводы. Женьшень помогает нам чувствовать себя более энергичными и активными. Женьшень помогает регулировать обмен веществ, повышая уровень кислорода в организме, что в свою очередь способствует увеличению уровня энергии. Женьшень также может быть эффективен для подавления аппетита.

2. Кайенский перец


10 трав и специй, которые способствуют потере веса

Этот продукт содержит ингредиент, под названием капсаицин, благодаря которому можно предотвратить риск ожирения и сжечь лишние калории. Капсаицин понижает количество жиров в крови, а также ингибирует рост жировых клеток в организме. Одним из преимуществ капсаицина является то, что он улучшает термогенез тела, и влияет на сжигание жира. Исследования показывают, что приема продуктов с термогенным эффектом может ускорить метаболизм на 5% а сжигание жира на 16%.

3. Корица


10 трав и специй, которые способствуют потере веса

Корица – это еще одна специя, которая помогает успешно бороться с весом и подходит для устранения жира в брюшной полости. Ее можно употреблять с молоком и медом, и добавлять в мюсли. Эта специя, которая поможет ускорить ваш метаболизм и позволит регулировать уровень сахара в крови. В следствии чего эта специя рекомендуется диабетикам. Корица значительно снижает сахар, триглицериды и холестерин в крови. Согласно некоторым исследованиям она до 20 раз улучшает метаболизм глюкозы.

4. Черный перец


10 трав и специй, которые способствуют потере веса

Он содержит активный компонент пиперин, алкалоид, придающий пряный вкус специи, который не только отвечает за остроту вкуса, но и препятствует возникновению новых жировых отложений. Кроме того, он увеличивает биодоступность макро- и микроэлементами, доступных в других блюдах. Диетологи рассматривают черный перец в качестве диетического дополнения к каждодневному рациону, так как он нормализует метаболизм. Черный перец относят к термогенным растительным продуктам, это означает прямое действие на быстрое расщепление жиров при переваривании пищи в организме.

5. Горчица


10 трав и специй, которые способствуют потере веса

Горчица относится к семейству капустных. Семена горчицы улучшают обмен веществ на 25%, и поможет гораздо более действенно сжигать калории. Если вы хотите, чтобы сжечь 45 калорий, вы должны съесть 3 до 5 столовых ложек горчицы. Употребление горчицы в пищу позволяет ускорять метаболизм организма, в том числе и катализировать жиросжигающие процессы. Происходит не только «разогрев» организма, но и активируется и усиливается обмен веществ. Также полезность употребления горчицы заключается в ее составе, в который входят витамины В и РР в большом количестве, минеральные вещества, такие как марганец, селен, магний и цинк. Все это в целом только способствует вашей цели достичь оптимального веса, а это значит, что горчица все полезный продукт для похудения.

6. Куркума


10 трав и специй, которые способствуют потере веса

Если вы поклонник кари, то в полной мере можете использовать целебные свойства куркумы. Этот желто-оранжевая специя хорошо сочетается со многими блюдами. Куркумин является одним из наиболее изученных компонентов куркумы, он предотвращает образование жира. Куркума может также быть полезной даже при лечении заболеваний, связанных с ожирением.

7. Имбирь


10 трав и специй, которые способствуют потере веса

Корень имбиря часто используется в кулинарии, но ее он полезен в качестве добавки для снижения веса. Имбирь является еще одним продуктом с согревающим эффектом, который оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие на пищеварительную систему. Исследования показывают, что имбирь является термогенным продуктом и улучшает обмен веществ. Он также успокаивает повышенный аппетит и позволяет поддерживать нормальный вес. Во многих проведенных исследованиях ученые доказывают, что этот корень может подавлять аппетит и улучшить детоксикацию организма, что ускорит потерю килограммов.

8. Кардамон


10 трав и специй, которые способствуют потере веса

Кардамон имеет очень ароматный запах и сладко-пряный аромат. Он также обладает термогенным эффектом, и может увеличить метаболизм в организме и ускорить сжигание жира. Кардамон ускоряет процесс пищеварения и улучшает работу всего пищеварительного тракта, что при похудении очень важно. В результате пища переваривается быстрее и качественней, а для насыщения требуются меньшие порции, чем обычно. Способствуют пряные семена и очищению организма: при их введении в рацион шлаки, токсины и прочие залежи выводятся более активно, собственно, как и лишняя жидкость. А все это, как известно, тоже влияет на наш вес, фигуру и самочувствие.

9. Одуванчик


10 трав и специй, которые способствуют потере веса

Одуванчик действует как мочегонное — поможет очищению организма от токсинов. Чаще всего для похудения применяют корни одуванчика. В кулинарии используются не только корни но и листья этого растения. Одуванчик содержит витамины А, В, С и Е и полезные минералы такие как кальция, магний и фосфор. И листья, и стебли одинаково полезны, ведь содержат целебную горечь. Летом удобнее и умнее принимать свежие зеленые побеги, зимой – сушеные корни. Если вы завариваете чай из свежих листьев, подержите их 20 минут в соленой воде – это слегка понизит горький вкус, который, порой, делает напиток из одуванчика невыносимым.

10. Зверобой


10 трав и специй, которые способствуют потере веса

Как правило, это растение используется в качестве антидепрессанта, и рекомендуется людям, страдающим от депрессии. Однако мало кому известно, что зверобой можно использовать в качестве средства для подавления аппетита. Зверобой снижает аппетит, снимает стресс и успокаивает, предположительно через пару часов после его употребления.

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