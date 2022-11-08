Зачем солдаты Ганнибала поливали скалы вином перед нападением на Рим

Ганнибал Барка – пожалуй, самый известный военачальник древнего Карфагена, активно воевавший с молодой Римской Республикой за господство на Средиземном море. В историю Ганнибал вошел уже только тем, что ему удалось совершить тяжелейший военный переход через Альпийские горы. Логистический и военный подвиг древних карфагенян, совершенный в III веке до нашей эры, будет повторен только русской армией под руководством Александра Васильевича Суворова в 1799 году в ходе итальянской кампании.
Ганнибал Барка, реконструкция. |Фото: sport.gazeta.ru.
Сегодня речь пойдет не обо всем Альпийском переходе Ганнибала, а лишь об отдельном весьма ярком эпизоде из этой истории. Тем не менее, стоит широкими мазками напомнить о том, что переход этот был совершен в рамках Второй Пунической войны между Римом и Карфагеном в 218-201 годах до нашей эры. Осуществлялся переход для того, чтобы выйти в глубину римской территории, добиться разгрома римской армии и максимально обескровить римскую экономику при помощи грабежа. Что же касается взятия самого Рима, то сегодня все чаще принято считать, что в действительности Барка даже не ставил перед собой такой задачи.
Переход был тяжелейшим. |Фото: steamcardexchange.net.
Во многом решение об альпийском переходе принималось под давлением недавнего серьезного поражения карфагенян на море в ходе Первой Пунической войны в битве при Эгатских островах. Когда именно начался легендарный переход, не известно. Однако, он был крайне сложным для карфагенской армии и стоил Ганнибалу многих жизней. Часто приходится слышать цифру в 13 тысяч погибших только в горах, однако скорее всего потери, как и само войско Карфагенян, были заметно меньше. О точном маршруте перехода ученые продолжают спорить по сей день.
Переход удался. |Фото: hak3.ru.
В ходе перехода был крайне драматический момент, когда путь армии Ганнибала Барки преградил оползень. Разведчики не смогли найти обходной путь и тогда в дело пошли инженеры. После появления новостей о том, что путь вперед преграждён в изможденной тяжелейшим маршем армии едва не началась сначала паника, а потом бунт. Тем не менее, карфагенские инженеры нашли решение проблемы: построить карниз над оползнем, проложив таким образом новую дорогу через ущелье. Работы шли множество дней до тех самых пор, пока на оказалось, что финальный участок пути преграждает массивная скала, принесенная сверху оползнем. Обогнуть скалу никак не получалось. С одной стороны была гора, а с другой – отвесная пропасть.
Повторить смогли только при Суворове. ¦Фото: sciencepop.ru.
Тогда карфагенские инженеры прибегли к хитрости. Они решили расколоть скалу при помощи химической реакции. Данный способ активно практиковался в античности при добыче и обработке камня для строительных работ. Однако, для его реализации требовались представительное количество уксуса. Тогда со всей карфагенской армии были собраны запасы кислого вина, значительная часть которого к тому моменту уже фактически испортилась. Затем инженеры разложили у скалы множество костров и на протяжении суток грели камень. После этого горячая поверхность камня обливалась вином. Происходила химическая реакция, которая приводила к образованию трещин. Далее инженеры брались за кирки. В результате за несколько дней кропотливой работы в скале-преграде удалось проделать проход размером с лошадь.
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