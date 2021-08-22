15 креативных идей, которые помогут сделать функциональную прихожую

Пожалуй, все мечтают, чтобы дома была просторная и уютная прихожая.

На самом деле совсем необязательно иметь большую площадь квартиры, чтобы обеспечить это.

Даже в маленькой «хрущевке» можно сделать функциональную прихожую, если следовать следующим советам.

Смотрим.

1. Крючки вместо вешалок

Вешалка - это банально, а крючок - актуально.

В большинстве шкафов для одежды есть натяжные стержни, на которые цепляют вешалки. Если одежды немного, стоит задуматься над тем, чтобы выбросить шкаф из прихожей и установить вместо него одежные крючки. Крючки более прочные для подвешивания тяжелых пальто, и на них намного быстрее и удобнее вешать одежду, чем на вешалки.

2. Встроенный шкаф полузакрытого типа

Почти идеальный шкаф для прихожей.

Чтобы сделать свою прихожую как можно более привлекательной, можно сочетать открытые полки-«кубики» с закрытыми шкафами. Все «неприглядные» предметы можно будет хранить внутри закрытых секций, чтобы избавиться от беспорядка в помещении.

3. Держатель для ключей

Держатель для ключей своими руками.

Тем, кто перед выходом из квартиры постоянно ищет куда-то запропастившиеся ключи, стоит задуматься над тем, чтобы сделать самодельный настенный держатель для ключей.

4. Превратить комод в одежный шкаф

По сути, его можно изготовить из чего угодно.

Превратить комод в одежный шкаф.

Если в квартире очень небольшая прихожая, можно попробовать использовать комод для хранения обуви и аксессуаров. В нем можно выделить по персональному ящику для каждого человека из семьи или вынуть ящики и поместите в комод вместо них корзины. На противоположной стене можно закрепить крючки для одежды.

5. Удобное место для сидения

В прихожей всегда должно быть место, чтобы присесть.

Прихожая полностью преобразится, если в ней есть место, где можно присесть, чтобы обуться или снять обувь. Если кто-то выберет открытую скамью, под нее можно установить корзинки для хранения или коврик для обуви. Также можно использовать оттоманку с местом для хранения внутри нее.

6. Преобразовать шкаф в открытый

Открытый шкаф - тренд сезона.

Если кто-то живет в старой квартире, скорее всего, у него есть шкаф для одежды в прихожей. Можно снять двери в этом шкафу, установить внутри скамеечку, а затем добавить крючки. Поскольку шкаф будет открытым, стоит убедиться, что в нем не будет беспорядка.

7. Повесить почтовый «ящик»

Ящик для писем и не только.

Интересной идеей будет создать в прихожей место, где можно будет обрабатывать входящую почту. В такой ящичек можно будет сбрасывать ненужные рекламные буклеты и прочий спам, после чего перед выходом из дома забирать с собой скопившуюся лишнюю почту, чтобы выбросить ее.

8. Крючки для детей

С заботой о детях.

Если дома есть дети школьного возраста, можно прикрепить на стене в прихожей дополнительный набор крючки достаточно низко, чтобы дети могли до него добраться. Там они смогут вешать свою одежду и рюкзаки по приходу домой.

9. Пространство для хранения верхней одежды

Для куртки всегда должно быть место в прихожей.

Не стоит недооценивать стеллажи под потолком в прихожей. На них можно хранить предметы, которые не нужны каждый день, например, сезонную одежду. Эти полки также можно использовать, чтобы добавить на них какой-то декор, который поможет создать интерьер прихожей.

10. Пространство для каждого домочадца

У каждого должно быть личное пространство.

Нелишним будет, чтобы в семье, в которой больше двух человек, было выделено место для каждого ее члена. Можно даже сделать надписи маркером на шкафчиках и корзинах, чтобы члены семьи привыкли складывать вещи на свое место. Это также упростит поиски нужных вещей.

11. И даже в маленькой квартире стоит найти место для прихожей

Прихожая всегда уместна.

Иногда в особо маленьких прихожих может не хватать места даже для комода. Если кто-то столкнулся именно с таким случаем, можно использовать пространство, прилегающее к входной двери. Там можно установить узкую полку и крючки, чтобы была возможность держать куртки, ключи и кошельки возле входа.

12. Корзины на открытых полках для хранения мелочей

Стильные плетенные корзины ля хранения.

Если нет возможности для хранения вещей, таких как обувь и перчатки, в закрытом шкафу, для этого можно использовать симпатичные корзины. Лучше всего будет подписать их, чтобы складывать определенные предметы упорядоченно.

13. Книжные полки Ikea для прихожей

Книжные полки Ikea для прихожей.

Установка стеллажей Ikea в прихожей послужит двум целям. Ящики возле пола отлично подходят для хранения обуви и других предметов, а полки также могут функционировать как скамейка. Просто стоит использовать достаточно прочный стеллаж и прикрепить его к стене.

14. Прихожая под лестницей

Прихожую можно оборудовать и под лестницей.

Если кто-то является обладателем двухъярусной квартиры, и лестница на второй этаж находится рядом с входной дверью, стоит подумать над тем, чтобы переосмыслить это пространство для хранения вещей. Эта идея потребует немного большего количества времени для реализации, но это умный способ использовать неиспользуемое пространство. Если же нет доступа к пространству под лестницей, можно повесить на стену вешалку и добавить под ней скамейку.

15. Превратить прихожую в органайзер

Прихожая-органайзер.

Наличие домашнего «органайзера» с календарем, списками дел, списками покупок и другими предметами планирования времени - отличный способ никогда не забывать о встрече или важном собрании. Чтобы создать подобное пространство в прихожей, можно использовать министолик, часы и доски для заметок.

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