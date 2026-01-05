Позабытые рождественские блюда, которые стоит попробовать снова

Мы тут посовещались и поняли, что праздничный стол (новогодний он или рождественский) у всех плюс-минус одинаковый… И решили это исправить, порывшись на просторах Интернета. Между прочим, до XIX века рождественский стол был устлан яствами.







Порой предполагалось до 12 смен блюд: по числу месяцев в году.

Салат «Оливье»

Скат заливной

Гусь жареный с капустой

Винегрет

Апельсины в кляре

Гурьевская каша

Заливной поросенок с хреном

Считалось, что так в предстоящем году будет сопутствовать достаток. Двенадцать блюд мы вам не обещаем, но вот 7 самых интересных на наш взгляд — собрали.Совсем не тот, к которому мы с вами привыкли.Остатки дичи (или домашней птицы) — 200-250 г.Картофель отварной — 2 шт.Огурец свежий — 1 шт.Листья салата Ромен — 3-4 листа.Имеретинский сыр — по желанию, 50-100 г.Маринованные огурцы — 50-100 г.Зелень (укроп, петрушка, кинза) — по вкусу.Соус «Провансаль» — 3-4 ст. л.Соя Кабуль (по желанию или если вдруг найдете) — 1 ч. л.Нарежьте дичь, картофель и свежий огурец тонкими ломтиками. Листья салата порежьте мелко. Смешайте все ингредиенты с соусом «Провансаль» и соей. Выложите салат горкой, украсьте зеленью и подавайте.Привычное заливное заиграет новыми красками.Скат — 1 шт. (очищенный, нарезанный на куски).Вода — 1 л.Лавровый лист, зелень, коренья, специи — по вкусу.Лимон — 1 шт.Корнишоны — 5-6 шт.Варите ската с зеленью, кореньями и специями до готовности. Выложите рыбу в форму, обложите лимоном и корнишонами. Залейте процеженным бульоном и поставьте застывать на 2-3 часа в холодильник или на балкон.Заливное из ската можно подавать вместе с хреном или горчицей.Жирненький, но сытненький.Гусь — 2-3 кг.Масло сливочное — 2-3 ст. л.Вода или бульон — 100-150 мл.Капуста белокочанная — 500 г.Гусиное сало — 50-70 г.Лук — 1 шт.Морковь — 1 шт.Соль, перец — по вкусу.Лавровый лист — 1 шт.Сахар — 1/2 ч. л.Натереть гуся солью снаружи и внутри. Смочить грудку холодной водой и смазать маслом. Запекать на противне при 180-200 °C около 1-1,5 ч, периодически поливая бульоном и убирая лишний жир. Пока гусь запекается, вы можете начать готовить тушеную капусту. Нарежьте капусту тонкой соломкой. Лук и морковь нарежьте мелко или натрите на терке. В глубокой сковороде или кастрюле растопите гусиное сало на среднем огне. Обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте капусту, лавровый лист, соль, перец и немного сахара.Тушите под крышкой, периодически помешивая, около 30-40 мин, пока капуста не станет мягкой и слегка золотистой. При необходимости можно добавить 50 мл воды или бульона, чтобы капуста не пригорела. Подавайте гуся вместе с тушеной капустой.Новый вкус знакомого блюда.Остатки дичи или жаркого (телятина, баранина, говядина) — 200-300 г.Отварной картофель — 2-3 шт.Отварная свекла — 2 шт.Свежие или соленые огурцы — 2-3 шт.Моченые яблоки — 1-2 шт. (по желанию).Вишни, сливы — 50-100 г.Каперсы — 1 ст. л.Обваренные грибы (шампиньоны, грузди, рыжики) — 100-150 г.Вареные яйца — 2-3 шт.Масло «Провансаль» — 3-4 ст. л.Горчица — 1-2 ч. л.Уксус — 1-2 ч. л.Соль — по вкусу.Мясо отделите от костей и нарежьте небольшими кусочками. Картофель, свеклу и огурцы нарежьте тонкими кружочками или соломкой. Разложите ингредиенты на блюде рядами: мясо в центре или по кругу, сверху — овощи. Добавьте фрукты, каперсы, грибы и вареные яйца. Смешайте масло, горчицу, уксус и соль, взбейте и полейте готовый винегрет. Думаем, что этот салат точно станет вашим любимчиком.Вместо десерта и 1000 слов.Апельсины — 4 шт.Сахар — 2-3 ст. л.Кляр (мука + яйцо + немного молока) — по необходимости.Масло для фритюра — 500 мл.Очистите апельсины от кожуры и белой пленки, разделите на дольки. Обваляйте дольки в сахаре, окуните в кляр и обжарьте во фритюре при 170-180 °C до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Подавайте апельсины горячими к праздничному столу.Десерт, покоривший Александра III.Манная крупа — 200 г.Молоко — 1 л.Орехи (фундук, миндаль) — 150 г.Варенье (клубничное или любое другое) — 100 г.Сливки 33% — 300 мл.Сахар — 120 г.Кардамон — 1/2 ч. л.Масло сливочное — 20-30 г.Корица — для посыпки.Нагрейте молоко в широкой кастрюле до 80 °C. Каждые 5 минут снимайте образующуюся пенку — всего получится 8-10 пенок. Варите манную крупу на молоке до густоты, добавьте толченые орехи и кардамон. В глиняный горшок выкладывайте слоями: пенка — каша — варенье. Повторите 4-5 раз. Запекайте в духовке 15 минут при 180 °C. Перед подачей полейте растопленным сливочным маслом и посыпьте корицей.Станьте на шаг ближе к купеческой семье.Поросенок — 3-4 кг.Желатин — 40 г.Морковь — 2 шт.Лук — 1 шт.Корень петрушки — 1 шт.Хрен тертый — 100 г.Уксус винный — 50 мл.Лавровый лист — 2-3 шт.Перец горошком — 5-6 шт.Сметана — для подачи.Вода — 2-3 л.Подготовьте тушку поросенка: выпотрошите, промойте, отрежьте голову. Залейте холодной водой на 2 часа для отбеливания. Для бульона варите поросенка с луком, морковью, корнем петрушки, лавровым листом и перцем горошком около 1,5 часа. Процедите. Добавьте в бульон заранее размоченный желатин и перемешайте до полного растворения. Выложите поросенка на блюдо, украсьте вареными овощами. Залейте бульоном и оставьте застывать на 12 часов в холодильнике. Подавайте с хреном, разведенным уксусом и сметаной.