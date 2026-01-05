Позабытые рождественские блюда, которые стоит попробовать снова

Мы тут посовещались и поняли, что праздничный стол (новогодний он или рождественский) у всех плюс-минус одинаковый… И решили это исправить, порывшись на просторах Интернета. Между прочим, до XIX века рождественский стол был устлан яствами.
Порой предполагалось до 12 смен блюд: по числу месяцев в году.
Салат «Оливье»Совсем не тот, к которому мы с вами привыкли.
Ингредиенты:
Остатки дичи (или домашней птицы) — 200-250 г.
Картофель отварной — 2 шт.
Огурец свежий — 1 шт.
Листья салата Ромен — 3-4 листа.
Имеретинский сыр — по желанию, 50-100 г.
Маринованные огурцы — 50-100 г.
Зелень (укроп, петрушка, кинза) — по вкусу.
Соус «Провансаль» — 3-4 ст. л.
Соя Кабуль (по желанию или если вдруг найдете) — 1 ч. л.
Приготовление:
Нарежьте дичь, картофель и свежий огурец тонкими ломтиками. Листья салата порежьте мелко. Смешайте все ингредиенты с соусом «Провансаль» и соей. Выложите салат горкой, украсьте зеленью и подавайте.
Скат заливнойПривычное заливное заиграет новыми красками.
Ингредиенты:
Скат — 1 шт. (очищенный, нарезанный на куски).
Вода — 1 л.
Лавровый лист, зелень, коренья, специи — по вкусу.
Лимон — 1 шт.
Корнишоны — 5-6 шт.
Приготовление:
Варите ската с зеленью, кореньями и специями до готовности. Выложите рыбу в форму, обложите лимоном и корнишонами. Залейте процеженным бульоном и поставьте застывать на 2-3 часа в холодильник или на балкон.
Гусь жареный с капустойЖирненький, но сытненький.
Ингредиенты:
Гусь — 2-3 кг.
Масло сливочное — 2-3 ст. л.
Вода или бульон — 100-150 мл.
Капуста белокочанная — 500 г.
Гусиное сало — 50-70 г.
Лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Соль, перец — по вкусу.
Лавровый лист — 1 шт.
Сахар — 1/2 ч. л.
Приготовление:
Натереть гуся солью снаружи и внутри. Смочить грудку холодной водой и смазать маслом. Запекать на противне при 180-200 °C около 1-1,5 ч, периодически поливая бульоном и убирая лишний жир. Пока гусь запекается, вы можете начать готовить тушеную капусту. Нарежьте капусту тонкой соломкой. Лук и морковь нарежьте мелко или натрите на терке. В глубокой сковороде или кастрюле растопите гусиное сало на среднем огне. Обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте капусту, лавровый лист, соль, перец и немного сахара.
Тушите под крышкой, периодически помешивая, около 30-40 мин, пока капуста не станет мягкой и слегка золотистой. При необходимости можно добавить 50 мл воды или бульона, чтобы капуста не пригорела. Подавайте гуся вместе с тушеной капустой.
ВинегретНовый вкус знакомого блюда.
Ингредиенты:
Остатки дичи или жаркого (телятина, баранина, говядина) — 200-300 г.
Отварной картофель — 2-3 шт.
Отварная свекла — 2 шт.
Свежие или соленые огурцы — 2-3 шт.
Моченые яблоки — 1-2 шт. (по желанию).
Вишни, сливы — 50-100 г.
Каперсы — 1 ст. л.
Обваренные грибы (шампиньоны, грузди, рыжики) — 100-150 г.
Вареные яйца — 2-3 шт.
Масло «Провансаль» — 3-4 ст. л.
Горчица — 1-2 ч. л.
Уксус — 1-2 ч. л.
Соль — по вкусу.
Приготовление:
Мясо отделите от костей и нарежьте небольшими кусочками. Картофель, свеклу и огурцы нарежьте тонкими кружочками или соломкой. Разложите ингредиенты на блюде рядами: мясо в центре или по кругу, сверху — овощи. Добавьте фрукты, каперсы, грибы и вареные яйца. Смешайте масло, горчицу, уксус и соль, взбейте и полейте готовый винегрет. Думаем, что этот салат точно станет вашим любимчиком.
Апельсины в кляреВместо десерта и 1000 слов.
Ингредиенты:
Апельсины — 4 шт.
Сахар — 2-3 ст. л.
Кляр (мука + яйцо + немного молока) — по необходимости.
Масло для фритюра — 500 мл.
Приготовление:
Очистите апельсины от кожуры и белой пленки, разделите на дольки. Обваляйте дольки в сахаре, окуните в кляр и обжарьте во фритюре при 170-180 °C до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Подавайте апельсины горячими к праздничному столу.
Гурьевская кашаДесерт, покоривший Александра III.
Ингредиенты:
Манная крупа — 200 г.
Молоко — 1 л.
Орехи (фундук, миндаль) — 150 г.
Варенье (клубничное или любое другое) — 100 г.
Сливки 33% — 300 мл.
Сахар — 120 г.
Кардамон — 1/2 ч. л.
Масло сливочное — 20-30 г.
Корица — для посыпки.
Приготовление:
Нагрейте молоко в широкой кастрюле до 80 °C. Каждые 5 минут снимайте образующуюся пенку — всего получится 8-10 пенок. Варите манную крупу на молоке до густоты, добавьте толченые орехи и кардамон. В глиняный горшок выкладывайте слоями: пенка — каша — варенье. Повторите 4-5 раз. Запекайте в духовке 15 минут при 180 °C. Перед подачей полейте растопленным сливочным маслом и посыпьте корицей.
Заливной поросенок с хреномСтаньте на шаг ближе к купеческой семье.
Ингредиенты:
Поросенок — 3-4 кг.
Желатин — 40 г.
Морковь — 2 шт.
Лук — 1 шт.
Корень петрушки — 1 шт.
Хрен тертый — 100 г.
Уксус винный — 50 мл.
Лавровый лист — 2-3 шт.
Перец горошком — 5-6 шт.
Сметана — для подачи.
Вода — 2-3 л.
Приготовление:
Подготовьте тушку поросенка: выпотрошите, промойте, отрежьте голову. Залейте холодной водой на 2 часа для отбеливания. Для бульона варите поросенка с луком, морковью, корнем петрушки, лавровым листом и перцем горошком около 1,5 часа. Процедите. Добавьте в бульон заранее размоченный желатин и перемешайте до полного растворения. Выложите поросенка на блюдо, украсьте вареными овощами. Залейте бульоном и оставьте застывать на 12 часов в холодильнике. Подавайте с хреном, разведенным уксусом и сметаной.
