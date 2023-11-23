Почему Элвис отказывался смотреть на свою жену без макияжа и другие странности короля рок-н-ролла

В прессе часто публиковали красивые фотографии Элвиса и его жены Присциллы. На них они выглядели безупречно прекрасной и бесконечно счастливой парой. Никто и никогда даже не смел подумать, что за этим великолепным фасадом может скрываться что-то не очень привлекательное. Бесподобно красивая вывеска была насквозь обманчивой. После смерти Короля Присцилла сделала много шокирующих откровений об их отношениях. Одним из странных аспектов их причудливого брака было то, что Элвис наотрез отказывался даже смотреть на свою супругу, пока она не накрасится...
Красивая история любви
Историческое знакомство произошло 13 сентября 1959 года. Элвис служил в то время в армии США и их часть находилась в Германии. Присцилле тогда было всего 14 лет. Молодые люди мгновенно увлеклись друг другом и проводили вместе почти всё свободное время. Так пролетело полгода. Потом Король рок-н-ролла вернулся в Штаты, а Присцилла осталась. В течение двух лет они поддерживали отношения на расстоянии.
Элвис и Присцилла.
Пришло время и родители разрешили влюблённой дочери навестить возлюбленного при условии, что он ни на минуту не оставит её одну, а она будет писать домой каждый день. Оба с радостью согласились и поездка состоялась. Когда Король встретил Присциллу, то сразу огорошил тем, что они уезжают в Лас-Вегас, а его сотрудник будет от её имени посылать письма её родителям из Лос-Анджелеса. Так прошло первое путешествие. Потом родители одобрили окончательный переезд дочери в Америку, понимая, что свадьба не за горами.
Поездка в Лас-Вегас была для Присциллы неожиданной.
Историческая женитьба
Свадьба короля рок-н-ролла была событием века.
Грандиозное событие века состоялось 1 мая 1967 года в отеле «Аладдин» в Лас-Вегасе. Свадьба была очень нетипичной. Церемония не продлилась и десяти минут. После этого Элвис и Присцилла сразу отправились на пресс-конференцию, за которой последовал пышный приём. Сами молодожёны особого желания заключать брак не испытывали, им было просто хорошо вместе. По меркам того времени такое, конечно же, было недопустимо.
Этим двоим было просто хорошо вместе.
Смешно, что настоял на этом менеджер Элвиса — полковник Паркер. В контракте со звукозаписывающей компанией был чётко прописан пункт о соблюдении морали. Всего девять месяцев спустя после свадьбы Присцилла родила дочь Лизу-Марию.
Через девять месяцев в положенный срок появилась на свет дочь Лиза-Мария.
Счастливое семейство.
Присцилла не пожелала служить «живой куклой»
Присцилла Пресли.
Лишь в 2016 году Присцилла смогла откровенно рассказать обо всех подробностях их отношений с Элвисом. Она призналась, что он никогда не видел её ненакрашенной. Певец отказывался даже смотреть, как она одевается. Его интересовал только конечный результат. Более того, муж всегда сопровождал её по магазинам, лично выбирая каждый наряд. Это началось ещё с их первой совместной поездки в Лас-Вегас. Тогда он хотел подобрать одежду и макияж для слишком юной девушки, которой она была, чтобы она выглядела более зрелой.
Элвис всегда всё контролировал, у Присциллы не было права голоса.
Присцилла Пресли сегодня.
Лиза-Мария Пресли сегодня.
Со временем всё зашло так далеко, что Присцилла сказала, что она чувствует себя «живой куклой». От неё требовали, чтобы Элвис был счастлив, но никто никогда не думал, каково ей самой. Постоянные измены Пресли, ссоры, завышенные требования... Несмотря на всю свою любовь к мужу, она решилась подать на развод. Даже сегодня бывшая супруга покойного ныне Короля рок-н-ролла говорит, что всё ещё любит его и будет любить вечно.
Присцилла Пресли с актёром Остином Батлером, который сыграл роль её покойного мужа в картине «Элвис».
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