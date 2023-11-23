Почему Элвис отказывался смотреть на свою жену без макияжа и другие странности короля рок-н-ролла

Красивая история любви

Элвис и Присцилла.

Поездка в Лас-Вегас была для Присциллы неожиданной.

Историческая женитьба

Свадьба короля рок-н-ролла была событием века.

Этим двоим было просто хорошо вместе.

Через девять месяцев в положенный срок появилась на свет дочь Лиза-Мария.

Счастливое семейство.

Присцилла не пожелала служить «живой куклой»

Присцилла Пресли.

Элвис всегда всё контролировал, у Присциллы не было права голоса.

Присцилла Пресли сегодня.

Лиза-Мария Пресли сегодня.

Присцилла Пресли с актёром Остином Батлером, который сыграл роль её покойного мужа в картине «Элвис» .