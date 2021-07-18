6 главных романов в жизни блистательной Коко Шанель

Она страстно любила жизнь и старалась сделать её красивой. Она помогала женщинам становиться изящными и оригинальными, она разрушала стереотипы сама и призывала к этому других. Неподражаемая Коко Шанель умела получать удовольствие от всего, чем занималась, касалось ли это работы обычным продавцом, певицей в кабаре, создания новых моделей или отношений с мужчинами. Впрочем, мужчины всегда занимали особое место в её судьбе, ведь именно они заставляли её меняться.
Этьен Бальсан
Коко Шанель. / Фото: www.krot.info
Юная Габриэль Бонёр Шанель научилась шить у монахинь в приюте, куда попала вместе со своими братьями и сёстрами после смерти матери. Она не жаловалась на жизнь, стоя за прилавком магазина одежды, а вечерами услаждая слух посетителей исполнением песен в соседнем кабаре. Одна из её незатейливых песен подарила ей творческий псевдоним – Коко, под которым прославилась позже Шанель.
А однажды вечером с ней познакомился респектабельный господин, Этьен Бальсан. Бывший кавалерист к этому моменту стал настоящим экспертом в деле разведения лошадей, да к тому же увлечённым игроком в конное поло. И, что немаловажно, Этьен был наследником компании по производству текстиля. Руку и сердце своей юной возлюбленной он не предлагал, да и не собирался он ограничивать круг своего общения с представительницами прекрасного пола одной только Коко.
Этьен Бальсан. / Фото: www.wikipedia.org
Но юная Шанель была готова использовать любой шанс, чтобы вырваться из нищеты. Она перебралась в замок Руайо и всерьёз занялась собой. На пути к себе ей не могли помешать ни возлюбленные Этьена, время от времени навещавшие его, ни её собственное унизительное положение. Она училась ездить верхом, училась светскому этикету и со временем стала делать дамские шляпки, которые ей с удовольствием заказывали богатые жёны посетителей замка.
Этьен Бальсар не особенно верил в успех, но предоставил возлюбленной квартиру в Париже для шляпной мастерской и даже дал денег на развитие.
Артур Кэйпел
Артур Кэйпел. / Фото: www.wikipedia.org
Именно Этьен и познакомил свою юную подругу с Артуром Кэйпелом, интеллектуалом, олигархом, тоже увлекавшимся игрой в конное поло. Именно ему суждено было стать главным мужчиной в жизни несравненной Коко Шанель. В 1909 году начался их страстный роман. Без тени сомнения она переехала в квартиру Артура.
Если к Этьену она не испытывала ровно никаких чувств, как и он к ней, то Кэйпела, которого друзья называли Бой, Шанель по-настоящему полюбила и точно знала, что он отвечает ей тем же. Иначе чем можно было объяснить его верность возлюбленной, ради которой он оставил всех своих подруг?
Артур Кэйпел и Коко Шанель. / Фото: www.twimg.com
Бой щедро вкладывал деньги в её дело и вскоре Шанель уже открыла первый собственный шляпный магазин, а за ним и ателье. Артур всегда поддерживал возлюбленную, заменив ей, по сути, и отца, и братьев. Он воодушевлял и вдохновлял Шанель, благодаря ему в коллекциях дизайнера появились элементы мужского стиля.
Артур Кэйпел и Коко Шанель. / Фото: www.pinimg.com
Впрочем, Артур Кэйпел спустя несколько лет охладел к Коко и возобновил свои встречи с многочисленными любовницами. Но на все предложения приятельниц бросить Шанель отвечал просто: это невозможно. Женился Бой не на ней, но Габриэль и не думала упрекать его за это. Она оставалась верна Кэйпелу до самой его смерти в автокатастрофе в 1919 году.
По непроверенной информации, именно в память о возлюбленном она и придумала свои знаменитые маленькие чёрные платья.
Князь Дмитрий Романов
Князь Дмитрий Романов и Коко Шанель. / Фото: www.interesnoznat.com
Спустя почти год после гибели Кэйпела, Шанель, благодаря подруге Марте Давелли, в Биаррице знакомится с князем Дмитрием Романовым. Марта Диавелли в то время была возлюбленной князя, но уже охладела к нему и то ли в шутку, то ли всерьёз, великодушно предложила «уступить» его Коко.
Связь между ними продлилась недолго, но сыграла важную роль в судьбе Габриэль. Ведь это князь поспособствовал знакомству известного модельера с создателем легендарных духов «Chanel №5» парфюмером Эрнестом Бо. Даже после окончания отношений бывшие влюблённые дружили на протяжении многих лет.
Герцог Вестминстерский
Хью Ричард Артур Гросвенор и Коко Шанель. / Фото: www.edinstvennaya.ua
Они познакомились в Монте-Карло, и герцог мгновенно поддался обаянию Коко. Целых 14 лет длился их нежный роман, на протяжении которого Шанель не знала ни в чём нужды. Хью Ричард Артур Гросвенор и его возлюбленная много путешествовали, он дарил ей роскошные подарки и выполнял едва ли не каждый каприз очаровательной Габриэль. Благодаря герцогу у Коко появился дом в Лондоне и участок под виллу La Pausa на юге Франции.
Шанель готова была пожертвовать своей карьерой и посвятить себя любимому человеку. Однако её бесплодие стало препятствием на пути к браку: герцог, мечтавший о появлении на свет наследника, сделал предложение другой женщине.
Поль Ирибарнегаре
Коко Шанель. / Фото: www.buro247.ua
Она старательно скрывала ту боль, которую ей причинил брак герцога Вестминстерского, и попрощалась с прошлым, решив завести новые отношения, на этот раз с давним приятелем. Пол был личностью творческой, да ещё обладал крайне весёлым нравом. Правда, флиртуя с Ирибарнегаре, Шанель и предположить не могла, что лёгкая интрижка перерастёт в глубокое чувство. Он был женат, но ради Коко решился на развод. Но и в этот раз ей не довелось надеть подвенечное платье. Поль неожиданно потерял сознание во время теннисного матча и скончался на глазах у Габриэль ещё до приезда медиков.
Ганс Гюнтер фон Динклаге
Ганс Гюнтер фон Динклаге и Коко Шанель. / Фото: www.newstut.ru
Он помог Шанель освободить из плена её племянника, а потом на долгие годы завладел сердцем Коко. Он был младше возлюбленной на 13 лет, однако умело использовал женщину в своих шпионских играх. Из-за желания Шанель помочь своему возлюбленному её позже арестовали и обвинили в сотрудничестве с фашистами. В результате ей было велено покинуть Францию, и Габриэль перебралась к Гансу в Швейцарию. Но отношения между любовниками были уже испорчены: они ссорились, упрекали друг друга и в результате расстались.
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