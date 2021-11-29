Китайская девочка, удочеренная американской семьей, встретила своих настоящих родителей

Кэти встретилась со своими родителями в 22 года.

Сломанный мост в Ханчжоу.

Записка, которую Цянь и Сю оставили вместе со своей дочерью.

Сю держит газету, в которой рассказывается о том, что они ищут свою дочь. 2005 год.

Кэти со своей приемной семьей.

Кэти со своими приемными родителями и сводными братьями Стивеном и Джеффом в США.

Свадебная фотография Цянь и Сю в 1991 году.

Цчнь и Сю работают в магазине бытовой техники.

Сю показывает фотографию Кэти на своем мобильном телефоне, стоя на Сломанном мосту.

Сю и Цянь у себя дома рассказывают журналистом о поисках своей дочери.

Кэти узнала о судьбе своих настоящих родителей только в 21 год.

Встреча на Сломанном мосту.

Кэти приехала к своим родителям почти сразу, как только узнала о них.

Цянь, Кэти, Сю и Сяочень (сестра Кэти) на Сломанном мосту.