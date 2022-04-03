«Тобари»: фрагмент из нашумевшей постановки японского танца Буто.
Японский коллектив «Санкай Дзюку» - одна из самых известных трупп традиционного японского танца Буто, а точнее его современной вариации – «Аноку Буто», что переводится как «Танец Тьмы». Этот стиль японского балета появился в середине прошлого века как художественный отклик на последствия атомных бомбардировок японских городов.
Основатель «Санкай Дзюку» - японский балетмейстер Усио Амагацу. Его постановку «Тобари – в бесконечном потоке» видели на разных сценах мира, и везде она производила настоящий фурор. Амагацу манипулирует чувствами зрителя, погружая его в мир пластичного танца и атмосферных декораций, позволяя ощутить себя то центром Вселенной, то сторонним наблюдателем, который не властен что-либо контролировать.
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