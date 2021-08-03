Знаменитые покорители женских сердец и их мамы

Эти роковые покорители сердец всю жизнь остаются преданны одной женщине — маме. Именно мамы когда-то поверили в успех Роналду и Джареда Лето, Леонардо Ди Каприо и Райана Гослинга. А мы благодарны этим женщинам за потрясающих сыновей.
Леонардо Ди Каприо
мама Ирмелин Инденбиркен
Почти на каждое официальное мероприятие и церемонию награждения Лео приходит со своей мамой Ирмелин.
«Мама — центр моей жизни. Она — настоящее сокровище, и именно такую, как она, женщину я и ищу!» — признается актер. Актер благодарен матери за то, что она приложила все усилия, чтобы помочь семье вырваться из бедности.
«Мы жили, как будто в фильме „Таксист“: на углу нашей улицы была „точка“ с проститутками, везде творились преступления и насилие», — вспоминает свое детство Лео. Мама будущей звезды трудилась на нескольких работах, чтобы помочь сыну вырваться из неблагополучного района в большую жизнь. Как мы знаем, ей это удалось. Именно мама поддерживала Ди Каприо в начале карьеры. Она уважительно отнеслась к его выбору профессии, никогда не теряла веры в его талант и сама приводила юного Леонардо на прослушивания. Через несколько лет она уже стала сопровождать сына на премьерах. По признанию самого актера, без нее он никогда бы не стал тем, кем является сейчас.
Криштиану Роналду
мама Мария Долореш душ Сантуш Авейру
Денег в семье будущего футболиста едва хватало, чтобы прокормить четверых детей: младшего Криштиану, его брата и двух сестер. Матери приходилось работать и днем, и ночью. Из игрушек у маленького Криштиану был только мяч, что и определило судьбу спортсмена.
Роналду утверждает, что огромное влияние на его выбор оказала мама. Каждый раз после профессиональных неудач Мария Долореш поддерживала сына и просила его не сдаваться.
Сейчас женщина живет вместе с Криштиану и помогает ему растить детей: новорожденных двойняшек и восьмилетнего Криштиану-младшего.
Брэдли Купер
мама Глория Кампано
Голливудские сплетники поговаривают, что первый брак актера с актрисой Дженнифер Эспозито распался всего за 4 месяца именно из-за Глории, которая не одобряла выбор сына. Так что Ирине Шейк повезло, что она смогла наладить отношения со свекровью.
Брэдли нередко говорит о своей маме и связи с ней: «Я не люблю говорить обо всех этих оскарах, о карьерных успехах. Единственный реальный успех — это наши отношения, наши связи. Значение имеет только то, что мы чувствуем друг к другу».
Три года назад Купер переехал к маме, чтобы ей было не так одиноко после смерти супруга и отца Брэдли. Актер не просто заботился о маме в стенах дома, но и выводил ее в свет, забыв про моделей и актрис в качестве спутниц. На красных дорожках Глория светилась от удовольствия и гордости за своего знаменитого сына.
Брэд Питт
мама Джейн Питт
Джейн всегда помогала своему сыну и поддерживала любые его решения, принимала всех его спутниц, даже если лично ей женщины Питта не нравились. Женщина старается быть как можно ближе к Питту и сейчас, после развода с Анджелиной Джоли, с которой актер прожил в браке 12 лет. «Она не может смотреть на то, как Брэд мучается», — говорят друзья семьи.
Дэвид Бекхэм
мама Сандра Джоржина Уэст
Дэвид — легенда футбола, секс-символ и примерный семьянин. Он любит делиться с поклонниками фотографиями из личного архива, и в кадре можно заметить не только жену Викторию и детей спортсмена. Дэвид нередко публикует фото со своей мамой. С матерью Бекхэм посещает турниры и светские мероприятия. Из-за плотного графика чете Бекхэм не удается часто встречаться с родителями, но как только у Дэвида выдается свободная минутка, он обязательно отдаст ее матери.
«Мне нужно за многое благодарить маму. Без нее я бы ничего не добился», — признается футболист.
Джаред Лето
мама Констанс Лето
Констанс — мировая женщина: вырастила двух невероятно талантливых сыновей Джареда и Шеннона.
Участники рок-группы 30 Seconds to Mars были одаренными детьми. Их тягу к актерству, музыке и искусству мама поощряла и поддерживала. Так, Констанс, прислушиваясь к желаниям своего сына, отказалась отправлять Джареда в военную школу, несмотря на уговоры остальных членов семьи. Джаред считает маму своим талисманом: «За все спасибо маме и брату Шеннону. Мама с детства ставила нам хорошие пластинки — Deep Purple, Kiss. А Шеннон постоянно барабанил, так что я находился в правильной атмосфере».
Мэттью МакКонахи
мама Мэри Кэтлин МакКонахи
Один из самых сексуальных мужчин Голливуда Мэттью МакКонахи — нежный и преданный сын. Дамы сердца менялись, но мама всегда оставалась верной спутницей звездного сына на важных церемониях.
Именно от матери Мэттью унаследовал характер и чувство юмора. В свои 82 года она веселится на модных тусовках вместе с сыном до самого утра.
«С каждой вечеринки я ухожу раньше, чем она, и ложусь спать, пока мама тусуется с бокалом в руке», — признается Мэттью.
Райан Гослинг
мама Донна Гослинг
Мама актера показывала сыну красивые фильмы, формируя его вкус и любовь к кино. За свое стремление стать актером Райан благодарен матери. Гослинг считает, что обязан ей всем, так как она посвятила свою жизнь его воспитанию, оставив работу.
Сейчас Донна помогает сыну с годовалой дочерью Амандой, разделяя обязанности бабушки с мамой Евы Мендес.
Джастин Тимберлейк
мама Линн Харлэсс
Джастин Тимберлейк всегда признавался, что главной женщиной в его жизни всегда остается мама. Когда певец был холост, на музыкальных премиях его сопровождала мама Линн. Джастин даже сделал татуировку с ее инициалами!
Именно Линн вложила огромные силы в будущее сына: привела его в Клуб юных талантов Диснея, а затем и в телешоу Star Search.
Джастин во многом прислушивается к матери. Ходили слухи, что именно она стала причиной разрыва музыканта с актрисой Кэмерон Диас.
«Я люблю тебя больше, чем это можно описать словами. То, какой я сейчас, только твоя заслуга!» — признается Джастин.
Майкл Фассбендер
мама Адель Фассбендер
В детстве Майкла редко наказывали за проступки — мама считала, что ребенка лучше поощрять и хвалить за заслуги. Так Адель стала для своего сына в первую очередь другом. Сейчас она часто выходит с ним в свет, смотрит все фильмы с его участием и гордится успешной карьерой сына.
«Я впервые разделся перед камерой ради своей мамы, — шутит Майкл. — Помню, она вечно жаловалась: „Это же чушь какая-то. Женщины ходят по экрану голыми, а на мужчинах вечно надеты какие-то штаны“. Поэтому, мама, имей в виду: это все для тебя».
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