Знаменитые покорители женских сердец и их мамы

Эти роковые покорители сердец всю жизнь остаются преданны одной женщине — маме. Именно мамы когда-то поверили в успех Роналду и Джареда Лето, Леонардо Ди Каприо и Райана Гослинга. А мы благодарны этим женщинам за потрясающих сыновей.









Леонардо Ди Каприо

Криштиану Роналду

Брэдли Купер

Брэд Питт

Дэвид Бекхэм

Джаред Лето

Мэттью МакКонахи

Райан Гослинг

Джастин Тимберлейк

Майкл Фассбендер