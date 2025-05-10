Как сэкономить на ремонте, чтобы даже бюджетный интерьер выглядел как с обложки

Решиться на ремонт в квартире всегда сложно, потому что это дорого, а сам процесс отнимает много времени, сил и нервов. Однако оставить жилье без него – тоже не вариант, ведь хочется, чтобы дом стал уютным гнездышком, куда хочется возвращаться. Сегодня мы расскажем, как сэкономить на ремонте без ущерба качеству и кошельку.

Лайфхак 1: Как сэкономить на мебели?

Лайфхак 2: Как сэкономить на покупке кухни?

Лайфхак 3: Что делать, если понравившаяся вещь не по карману?

Лайфхак 4: Как заставить бюджетный интерьер выглядеть дорого?

Лайфхак 5: Как сэкономить на доставке?

Лайфхак 6: Зачем обращать внимание на материал?

Лайфхак 7: Как сэкономить на услугах?

Найдите мебель, которая понравилась в магазине, на сайте производителя.После того, как в квартире закончили с отделкой, можно приступать к поиску мебели. Одни предпочитают делать это на маркетплейсах или в интернет-магазинах, потому что дешевле, а другие хотят вживую видеть предметы интерьера, на которые собираются потратить деньги. Мы предлагаем совместить оба эти варианта, и ощутимо сэкономить.Итак, для начала стоит пройтись по магазинам и определиться с той мебелью, которая вам понравилась. Далее узнайте у продавца либо прочитайте на этикетке, кто является производителем. Как правило, у каждой фабрики есть свой сайт, и почти все они торгуют своей продукцией не только оптом, но и в розницу. Зачастую производители не указывают цены на сайте, а отправляют прайс по запросу, поэтому если вас заинтересует какая-то конкретная вещь, нужно будет позвонить или написать на почту.Если вы будете покупать мебель напрямую у производителя, то сможете это сделать без наценки магазина. Даже с учетом доставки стоимость будет гораздо ниже. А чтобы не пришлось долго ждать и платить баснословные деньги за то, чтобы вам привезли диван с другого уголка страны, выбирайте производителей, которые находятся рядом с вами.Соберите кухонный гарнитур своими руками.А как давно вы узнавали стоимость кухонь на заказ? Сказать, что гарнитуры дорогие – это ничего не сказать. Даже если вы хотите обычные шкафчики без изысков с обычной фурнитурой и стандартной планировкой, придется очень долго на них копить. Конечно, можно присмотреть более дешевые варианты, но обычно они выглядят совсем непрезентабельно. К счастью, из любой ситуации есть выход, и из этой в том числе.Чтобы вписаться в заданный бюджет, достаточно всего лишь закупать разные элементы кухни в разных магазинах и самостоятельно собирать ее. Например, в одном мебельном салоне можно заказать столешницу, в другом – раковину и смеситель, в третьем – фартук, в четвертом – ящики и фасады. Так готовая кухня обойдется гораздо дешевле, чем если бы вы заказывали ее у одного производителя.Понятно, что такое решение потребует от вас серьезных затрат в плане времени и сил: нужно будет поездить по разным магазинам, оценить их ассортимент, нанять людей, которые смогут собрать гарнитур (если муж и другие члены семьи в этом не сильны). Однако, если речь идет о существенной экономии, можно и пожертвовать парой-тройкой выходных.Цены на плитку могут изменитьсяПредставьте ситуацию: вы ходите по магазину и тут вам на глаза попадается плитка вашей мечты. Именно такую вы хотели использовать для отделки ванной, и вот она перед вами, только и ждет, пока вы ее купите. Однако есть одна проблема – высокая цена. Есть несколько вариантов решения проблемы:• поискать подобную плитку в других магазинах или на маркетплейсах;• купить материал по указанной цене, но сэкономить на мебели или сантехнике для ванной;• подождать.Мы предлагаем остановиться на последнем варианте. Не стоит сразу покупать понравившуюся вещь, иногда есть смысл забыть о ней на пару недель. К чему мы ведем? В мебельных магазинах часто проводят выгодные акции. Обычно цены снижают на остатки товаров и продукцию, которая вышла из моды, но иногда скидки распространяются и на вполне себе актуальные вещи.Конечно, нет никакой гарантии, что через месяц, когда руководство магазина будет обновлять список товаров по акции, в эту категорию попадет именно та плитка, которую вы хотите. Но вдруг вам повезет и получится сэкономить на отделочном материале?Даже бюджетная сканди кухня будет выглядеть стильно и дорого, в отличие от классикиЕсли вы понимаете, что можете сделать в квартире только бюджетный ремонт, не стоит замахиваться на ультрамодные дизайнерские приемы, замысловатую мебель и декор. Лучше возьмите за основу простые и классические решения. Так, например, дешевый шкаф с вензелями на изогнутых ножках или с вычурными ручками будет выглядеть гораздо хуже, чем, например, минималистичный обеденный стол круглой или прямоугольной формы. По виду лаконичной мебели редко можно угадать, сколько она стоит, и это играет вам на руку.Что касается стилей интерьера, то отдавать предпочтение следует минимализму, сканди, джапанди и прочим направлениям, которые отличают природные материалы, натуральная цветовая гамма, простые формы, минималистичный декор. А вот про классику, ампир, прованс, шебби-шик и прочие вычурные стили лучше забыть – чтобы они смотрелись действительно красиво и актуально, нужно потратить внушительную сумму денег.Небольшие товары можно отвезти домой на своей машине.Если у вас есть своя машина или друзья, которые могут вам помочь привезти товары из магазина, пользуйтесь этим. Как показывает практика, даже небольшой автомобиль способен вместить в себя ощутимое количество мебели и строительных материалов. Таким образом, вам придется оформлять доставку только на крупные товары, например, диван или холодильник. А все остальное вы вполне сможете забрать самостоятельно со склада.Также старайтесь покупать крупные вещи в одном месте, чтобы не приходилось платить за доставку несколько раз. Дело в том, что магазины определяют стоимость в зависимости от расстояния, которое им нужно преодолеть, а не от количества или веса доставляемых товаров. Это еще один вариант экономии.Деревянный комод даже через 5 лет будет выглядеть идеальноЗачастую при выборе мебели или декора мы обращаем больше внимания на ее дизайн, чем качество материала. И очень зря. Внешний вид – это, безусловно, важно, но именно от используемого материала будет зависеть срок службы предмета интерьера. Например, изделия из дерева более прочные и долговечные, чем из ЛДСП или МДФ. Да, они дороже, но при этом вам не придется менять их через пару лет.Также советуем не спешить избавляться от старой мебели – возможно, вы сможете ее отреставрировать, чтобы она прослужила вам еще много лет. Сейчас очень актуальна тенденция давать новую жизнь старым вещам, так почему бы не последовать ей? Тот же советский шкаф или комод можно покрасить в новый цвет, заменить ручки и ножки, чтобы он приобрел совершенно иной внешний вид, и вписался в современный интерьер.Найдите сборщика мебели на сайте услуг.Обычно магазины предлагают не только покупку товара, но и дополнительные услуги: доставку, подъем на этаж, сборку, установку и прочее. Соблазн решить все эти вопросы на месте очень велик, ведь потом вам не придется тратить время на поиск мастера или установку своими силами. Однако такое решение обойдется вам в кругленькую сумму.Гораздо лучше найти работника на специализированном сайте – его услуги обойдутся гораздо дешевле. Сантехник, сборщик мебели, установщик дверей и окон – вы без проблем сможете нанять любого мастера, который вам нужен. Единственный нюанс – у него может не быть «окошек» на ближайшее время, и придется подождать, пока он освободится.