Зажигалка для обуви и скотч для пяток: 9 армейских лайфхаков, которые пригодятся не только на службе

1. Проблема тесной обуви

Тесная обувь для солдата не проблема. /Фото: golos.ua

2. Долой мозоли и натоптыши

Гениально и просто. /Фото: mirtesen.ru

3. Шнуровка ботинок

ru Как зашнуровать обувь быстро и без усилий. /Фото: wordus.ru

4. Остановка кровотечения

Даже удивительно получать такие советы от солдат. /Фото: voenniy-bilet.ru

5. Как утеплиться зимой

И теплые, и незаметные. /Фото: pandao.ru

6. Разведение огня

Для розведения огня лучше не придумаешь. /Фото: g8ozd.ru

7. Заправка постели

Постель без единой складочки. /Фото: g8ozd.ru

8. Чистка обуви

Чистка обуви с огоньком. /Фото: milayaya.ru

9. Охлаждение воды

Солдаты холодильников с собой не носят, пришлось включать смекалку. /Фото: auto-onliner.by