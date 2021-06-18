Зажигалка для обуви и скотч для пяток: 9 армейских лайфхаков, которые пригодятся не только на службе

Жизнь солдата непроста и наполнена неожиданностями, всё-таки они нередко оказываются в сложных условиях, выполняя свой долг. Поэтому имеют целый арсенал лайфхаков на все случаи жизни, которые передаются от одного поколения к другому. Но ведь накопленный армейский опыт можно использовать и при решении повседневных проблем. Вот 9 уловок от солдат, которым нам стоит у них поучиться.
1. Проблема тесной обуви
Тесная обувь для солдата не проблема. /Фото: golos.ua
Строевой шаг выглядит зрелищно, но, пожалуй, только солдаты знают, какими проблемами для их ног оборачивается марширование часами на плацу. Особенно тяжело, когда обувь тесная. На помощь армейцам обычно приходит простая вода. А вот в былые времена приходилось ещё сложнее - в условия недостатка воды солдатам для размягчения своих сапог приходилось использовать собственную мочу.
2. Долой мозоли и натоптыши
Гениально и просто. /Фото: mirtesen.ru
Другой эффективный способ, как избежать стирание ног в кровь, заключается в применении тривиального пластыря или хороших портянок. Но когда и это не спасает, в ход идёт изолента или скотч - ими перематывают пятки.
3. Шнуровка ботинок
Как зашнуровать обувь быстро и без усилий. /Фото: wordus.ru
Солдату важно быстро и качественно зашнуровать свою обувь, и для этого они зачастую ее подготавливают. Для того, чтобы шнурки были одинаковой длины с обеих сторон, посередине завязывается узелок. В это случае шнуровка проходит и быстро, и аккуратно.
4. Остановка кровотечения
Даже удивительно получать такие советы от солдат. /Фото: voenniy-bilet.ru
В условиях боя своевременная и качественная первая помощь при ранении может спасти жизнь. Поэтому для остановки кровотечения, а потеря крови - одна из главных опасностей, применяются необычный, но эффективные подручные средства. Удивительно, но солдаты нередко используют...женские прокладки. Они хорошо впитывают кровь и пот, поэтому их прижимают к ране закрепляют бинтом или скотчем.
5. Как утеплиться зимой
И теплые, и незаметные. /Фото: pandao.ru
Конечно, не всем везёт служить в климате с мягкой зимой, поэтому приходится искать способы, как утеплить форму. Сегодня популярность набирают комплекты термобелья, однако они не всегда доступны, к тому же цена на них порой кусается. В качестве замены можно смело использовать спортивные леггинсы - они достаточно хорошо сохраняют тепло, оставаясь при этом незаметными. Такая альтернатива старым подштанникам может использоваться каждым в холодное время года.
6. Разведение огня
Для розведения огня лучше не придумаешь. /Фото: g8ozd.ru
В полевых условиях не всегда можно найти достаточно по количеству или качеству материалов для растопки, однако солдаты и тут нашли способ. Для того, чтобы быстро и без серьезных затрат разжечь костер, они используют ватные шарики, пропитанные вазелином. Они быстро воспламеняются и горят несколько минут. Такой способ можно применять и на природе, просто положив шарики в мангал или на кострище.
7. Заправка постели
Постель без единой складочки. /Фото: g8ozd.ru
О том, как проходит заправка постели в армии, ходят едва ли не легенды. Однако как минимум один полезный и несложный лайфхак подсмотреть в казармах можно.
Если простыня слишком длинная, а хочется аккуратно натянуть ее на матрас и не оставить ни единой складочки, необходимо просто загнуть ее в направлении центра кровати, образуя треугольник, и в таком виде заправить под матрас.
8. Чистка обуви
Чистка обуви с огоньком. /Фото: milayaya.ru
Солдат с неотполированными сапогами свою службу несёт недобросовестно. Призывники и контрактники проводят немало времени за чисткой свой обуви. А для того,чтобы сапоги просто таки сверкали на солнце, прибегают к помощи... зажигалки. Нужно сначала отполировать обувь с большим количеством крема, дать подсохнуть, потом пройтись концом пламени от зажигалки по сапогу или ботинку и натереть в конце синтетической тканью.
9. Охлаждение воды
Солдаты холодильников с собой не носят, пришлось включать смекалку. /Фото: auto-onliner.by
Этот оригинальный способ охлаждать напитки был придуман армейцами, которые служили в тропическом климате. Для того, чтобы снизить температуру жидкости в бутылке и дольше сохранить прохладу, понадобится обычный носок. Его нужно намочить холодной водой, вложить в него бутылку, а затем подвесить его на ветку дерева или бельевую верёвку.
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