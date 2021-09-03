Жутковатая японская деревня, где живут одни статуи

Японский фотограф Кен Оки, который работает под псевдонимом Юкисон (Yukison), путешествовал по префектуре Тояма, когда вдруг наткнулся на жуткое зрелище: собрание человеческих статуй, расставленных вокруг деревни Фуреаи-Секибуцу-но-Сато, что означает «деревня, где можно встретить буддистские статуи».



«Я почувствовал себя так, словно случайно нашел какую-то запретную зону. Невероятно», — написал Кен в твиттере. На самом деле он обнаружил парк с 800 различными скульптурами в виде буддистских божеств и знакомых основателя парка Муцуо Фурукавы. Его замысел состоял в том, чтобы превратить парк в популярную туристическую достопримечательность, куда люди приезжали бы, чтобы расслабиться. Конечно, это классная идея. Но время шло, статуи теряли свои расслабляющие свойства и теперь скорее вызывают тревожное чувство.



Просто представьте, что вы один и вдруг обнаружили нечто подобное. Ночью. Когда нет никого поблизости и некого позвать на помощь. Да уж, очень расслабляет…





























































источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





