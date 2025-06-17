Считаете себя далеко не самым симпатичным в момент алкогольного опьянения? Взгляните на фото выпивших звезд и вы поймете, что все не так уж плохо.









Брэд Питт (Brad Pitt)







Брэд Питт (Brad Pitt)









Мишель Родригес (Michelle Rodriguez)







Мишель Родригес (Michelle Rodriguez)









Дэниэл Рэдклифф (Daniel Radcliffe)







Дэниэл Рэдклифф (Daniel Radcliffe)









Эмма Уотсон (Emma Watson)







Эмма Уотсон (Emma Watson)









Аврил Лавин (Avril Lavigne)







Аврил Лавин (Avril Lavigne)









Миша Бартон (Mischa Barton)







Миша Бартон (Mischa Barton)









Пэрис Хилтон (Paris Hilton)







Пэрис Хилтон (Paris Hilton)









Бритни Спирс (Britney Spears)







Бритни Спирс (Britney Spears)









Кристина Агилера (Christina Aguilera)







Кристина Агилера (Christina Aguilera)









Эд Ширан (Ed Sheeran)







Эд Ширан (Ed Sheeran)









Шон Картер (JAY Z)







Шон Картер (JAY Z)









Голди Хоун (Goldie Hawn)







Голди Хоун (Goldie Hawn)









Лил Уэйн (lil Wayne)







Лил Уэйн (lil Wayne)









Тара Рид (Tara Reid)







Тара Рид (Tara Reid)









Саймон Коуэлл (Simon Cowell)







Саймон Коуэлл (Simon Cowell)









Линдси Лохан (Lindsey Lohan) на заднем плане







Линдси Лохан (Lindsey Lohan) на заднем плане









Кейт Мосс (Kate Moss)







Кейт Мосс (Kate Moss)









Бен Аффлек (Ben Affleck)







Бен Аффлек (Ben Affleck)









Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake)







Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake)









Райан Филлипп (Ryan Phillippe)







Райан Филлипп (Ryan Phillippe)









Мел Гибсон (Mel Gibson)







Мел Гибсон (Mel Gibson)







