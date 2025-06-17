Фото выпивших звезд
Считаете себя далеко не самым симпатичным в момент алкогольного опьянения? Взгляните на фото выпивших звезд и вы поймете, что все не так уж плохо.
Мишель Родригес (Michelle Rodriguez)
Дэниэл Рэдклифф (Daniel Radcliffe)
Эмма Уотсон (Emma Watson)
Аврил Лавин (Avril Lavigne)
Миша Бартон (Mischa Barton)
Пэрис Хилтон (Paris Hilton)
Бритни Спирс (Britney Spears)
Кристина Агилера (Christina Aguilera)
Саймон Коуэлл (Simon Cowell)
Линдси Лохан (Lindsey Lohan) на заднем плане
Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake)
с
Райан Филлипп (Ryan Phillippe)
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