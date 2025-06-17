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Фото выпивших звезд

Считаете себя далеко не самым симпатичным в момент алкогольного опьянения? Взгляните на фото выпивших звезд и вы поймете, что все не так уж плохо.




Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Брэд Питт (Brad Pitt)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Мишель Родригес (Michelle Rodriguez)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Дэниэл Рэдклифф (Daniel Radcliffe)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Тейлор Момсен (Taylor Momsen)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Эмма Уотсон (Emma Watson)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Аврил Лавин (Avril Lavigne)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Миша Бартон (Mischa Barton)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Пэрис Хилтон (Paris Hilton)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Бритни Спирс (Britney Spears)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Кристина Агилера (Christina Aguilera)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Эд Ширан (Ed Sheeran)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Шон Картер (JAY Z)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Голди Хоун (Goldie Hawn)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото








Лил Уэйн (lil Wayne)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Тара Рид (Tara Reid)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Саймон Коуэлл (Simon Cowell)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Линдси Лохан (Lindsey Lohan) на заднем плане

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Кейт Мосс (Kate Moss)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Бен Аффлек (Ben Affleck)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Райан Филлипп (Ryan Phillippe)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото







Мел Гибсон (Mel Gibson)

Фото выпивших звезд звезды, пьяные, фото








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