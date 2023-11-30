Какими лайфхаками пользовались моряки в прошлом, чтобы иметь запасы свежей воды

От несвежей воды моряки страдали и гибли даже больше, чем от битв и войн. /Фото: warspot.ru

Пираты к вопросу учёта количества воды подошли с особой ответственностью. /Фото: pikabu.ru







Бочки с водой дополнительно обеззараживали. /Фото: pulse.mail.ru

Лучший способ вовремя пополнять запасы воды - спланировать достаточно остановок. /Фото: bigpicture.ru

Оказывается, айсберг - отличный способ пополнить запасы воды. /Фото: livejournal.com