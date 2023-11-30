Какими лайфхаками пользовались моряки в прошлом, чтобы иметь запасы свежей воды

Каждому человеку совершенно очевидно, что для нормального функционирования нужен постоянный доступ к качественной свежей пресной воде. Само собой, эта необходимость была особенно актуальна для моряков, которые проводили недели, месяцы и даже годы посреди солёных морей и океанов. И возможности иметь и пополнять постоянный запас свежей воды у них часто не было, особенно это касается тех, кто бороздил водные просторы в XVI-XIX столетиях. Именно поэтому они придумывали целый ряд самых разных лайфхаков, которые помогали им решать эту насущную проблему, а в ход шли любые методы - от айсбергов до...черепах.
От несвежей воды моряки страдали и гибли даже больше, чем от битв и войн. /Фото: warspot.ru
К вопросу необходимости иметь достаточный запас воды и продовольствия, само собой, моряки подходили ещё задолго до того, как плавание начиналось. Поэтому нет ничего удивительного в том, что корабль первоначально полностью загружали бочками с нужной провизией. Без этого запаса судно никогда бы не отправилось в дальнее плавание. К тому же, на борту зачастую был человек, в обязанности которого входил учёт продовольствия, а у пиратов и вовсе была практика должности «охранника продуктов», чтобы предотвратить случаи воровства пищи и запасов воды.
Пираты к вопросу учёта количества воды подошли с особой ответственностью. /Фото: pikabu.ru
Столь строгий учёт объяснялся, прежде всего, тем, что объём жидкости, который брали на корабль чётко зависел от количества членов экипажа, которые выходили в плавание. Например, по данным редакции Novate.ru, на команду из 3 тысяч человек приходилось примерно 145 тысяч литров воды. Вот только главной проблемой воды в бочках был относительно малый срок годности. В чистом виде она хранилась всего несколько дней. Поэтому морякам приходилось выдумывать самые разные варианты, как продлить этот период.
Бочки с водой дополнительно обеззараживали. /Фото: pulse.mail.ru
Одним из самых распространённых способов в какой-то момент было смешивание воды с уксусной кислотой. Такой лайфхак позволял продлить срок хранения воды приблизительно на две недели. Однако в условиях длительного плавания на протяжении нескольких месяцев этого количества времени, самой собой, катастрофически не хватало. Тогда в ход пошёл алкоголь - один из самых древних способов очистить воду от болезнетворных бактерий, которым пользовались ещё в античные времена. Именно такой своеобразный антисептик отлично помогал морякам сохранить воду подольше во время экспедиций.
Лучший способ вовремя пополнять запасы воды - спланировать достаточно остановок. /Фото: bigpicture.ru
Однако к таким радикальным мерам прибегали только в тех случаях, когда в маршруте корабля не было достаточного количества остановок на берегу. Поэтому капитаны старались разработать свои плавания так, чтобы судно имело возможность остановиться, чтобы при необходимости пополнить запасы воды. А вот в условиях открытого моря проблема добычи жидкости заставляла моряков прибегать к использованию дождевой воды, а в других случаях – и вовсе к кипячению морской воды.
Оказывается, айсберг - отличный способ пополнить запасы воды. /Фото: livejournal.com
Довольно действенный способ, как именно достать жидкость в определённых районах мирового океана, открыл в 1773 году знаменитый мореплаватель Джеймс Кук. Так, он понял, что внутри айсбергов находится пресная вода, поэтому моряки стали откалывать куски от огромной ледяной глыбы, а затем просто давали растаять ему на корабле. Куда более кровожадный лайфхак придумали пираты: неплохо разбираясь в морской фауне, они отлавливали черепах, в организме которых содержится специальный водяной пузырь. Таким способом они решали сразу две проблемы, пополняя не только запасы воды, но и продовольствия за счёт свежего черепашьего мяса.
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