Колорадо. Национальный парк Rocky Mountain

Роки Маунтин — национальный парк США, находится к северо-западу от Боулдер в Колорадо. Он известен своими видами на Скалистые горы, а также своей фауной и флорой.







Я рванул из солнечной Калифорнии в заснеженный штат Колорадо, и попал в новогоднюю сказку. После ночной пурги всё вокруг было засыпано пушистым снегом. Национальный парк Rocky Mountains расположен в районе самого крупного горного хребта Северной Америки, который тянется практически через весь континент.











В парке было безлюдно и тихо. Но буквально сразу нас окружили местные лесные жители — олени. Прямо вдоль гуляют целые непуганые стада животных. До сих пор поражаюсь и не могу привыкнуть к такому мирному соседству многочисленных животных и людей на территории США.











Все олени посчитаны и имеют специальные маячки, для отслеживания перемещения стада.







Несколько раз случалось, что в поисках лучшего ракурса мы нос к носу натыкались на оленей в кустах! В один из таких моментов мне посчастливилось заснять необычную сценку из жизни оленя и двух сорок.











Закончу блок с оленями этой фотографией. Совершенно никакой боязни близкого присутствия людей! Мало того, я почему-то не сделал кадр, когда стадо оленей спокойно разгуливало прямо по улицам ближайшего городка Estes Park.

В отношении пейзажей в это время года всё было не очень разнообразно. Пробыв в парке 3 неполных дня, погода не радовала красками, а многие дороги ещё были закрыты — слишком много снега.Кульминацией «приключений» в парке стал день, когда мы решили добраться до горных озёр, которые были в пешей доступности в это время года. На карте я отметил их красной меткой. Если нижнее озеро Bear Lake доступно для всех, то до Emerald Lake мне пришлось лезть через настоящие сугробы по импровизированной тропинке через лес, оставленной немногочисленными туристами.В это время года озёра, естественно, покрыты льдом… Но зато каким!Ещё одно из посещённых озёр , если не ошибаюсь, Sprague Lake. Вид на рассвете.Раньше, не имея опыта путешествий и просматривая подобные фото-отчёты, я каждый раз поражался смелости путешественников. В моём багаже знаний были лишь походы по диким Алтайским горам , и я не понимал, как люди добираются до этих мест. В Америке с этим всё просто…Вот так выглядит прогулочная зона вдоль озера.Так что даже самый неопытный и несмышлёный путешественник сможет потом похвастаться прекрасными видами на своём фотоаппарате.В последний день пребывания в парке мы сделали попытку пробиться в парк с другой стороны, чтобы посмотреть неохваченные точки. Но увы, дороги тут тоже были закрыты из-за снега. Не сезон! Учитывайте это при выборе маршрута.Мы направили свой взор в сторону штата Юта , где нас ждало самое интересное — национальные парки «Арки» и «Каньон Лэндз».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)