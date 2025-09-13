Секреты мировой элиты карманников

До тех пор, пока есть брюки с карманами, будут существовать люди, пытающиеся их опустошить. Они работают в каждом городе: острые навыки, проверенные методы, отточенное мастерство, возведенное в ранг науки. Они знают и умеют все, что нужно, чтобы оставить туристов без наличных. И единственный способ не дать им испортить ваше путешествие — превзойти их в их же собственной игре.
Быстрый праймер
Карманные кражи зачастую являются делом рук целой команды, известной как «свист толпы», у каждого члена которой есть определенное задание. «Бычок» выбирает жертву, «стойло» ее отвлекает, в то время как «тень» затуманивает процесс самого воровства, называемого «провал», который исполняется непосредственно «инструментом» или «механиком».
Вскоре после провала добычу передают бегуну или «герцогу». Таким образом, если даже «механика» поймают, денег у него не обнаружат. К слову, «пушка» является самостоятельным вором, обладающим такой наглостью и таким изяществом, что позволяет ему работать в одиночку.
Искусство карманника
Шаг 1: Все дело в местоположении.
Первое препятствие, которое должен преодолеть карманник — это личное пространство, поскольку большинство людей становятся весьма осторожны, когда кто-то подходит слишком близко. Вот почему воры часто работают в толпе: это отличное прикрытие для физического контакта. Они охотятся в метро, в автобусах, на концертах, в ночных клубах, на парадах и в прочих местах, где люди отвлечены каким-нибудь зрелищем.
Шаг 2: Оценить жертву.
Карманники, как правило, избегают конфронтации.
Шаг 3: Придумать отвлечение.
Элитные карманники знают, что простой вопрос, заданный жертве, может развеять бдительность и осторожность человека. Легкое давление на левый локоть отвлечет вас от руки незнакомца, который вытаскивает телефон из кармана вашего пиджака. Хитрость заключается не только в том, чтобы застать вас врасплох, но и в том, чтобы переориентировать ваше внимание.
Шаг 4: Использовать науку.
Настоящий мастер будет использовать ваши движения против вас. Например, стоя вместе с вами в лифте, вместо того, чтобы вытаскивать телефон из кармана, он дождется, пока вы, сделав шаг из лифта, просто оставите телефон у него в руке. Поскольку он практически не сделал лишних движений, приготовившись лишь в нужный момент вложить свою руку в ваш карман, вы, скорее всего, ничего не почувствуете.
Общие приемы карманника
1. Значок «Остерегайтесь карманников».
Как мы уже говорили, карманники должны понимать, где вы храните свои ценные вещи. Простой способ сделать это — расклеивать такие знаки в туристических районах. Подсознание работает таким образом, что человек, увидев этот знак, обязательно проверит сохранность своего кошелька и телефона.
2. «Столкнуться и затормозить».
Классическая схема, например, рядом с турникетами в метро и на эскалаторах с двумя задействованными ворами. Один человек впереди вас резко неожиданно останавливается, из-за чего вы врезаетесь в «стойло», второй — «механик» — стоя позади, обчищает ваши карманы.
3. «Картонный знак».
Любое зрелище и наличие толпы дает возможность ворам сделать свою работу. Но иногда им приходится придумывать собственные отвлекающие маневры. Самые распространенные схемы — вылить что-нибудь на вас, спросить дорогу, пофлиртовать, уронить что-нибудь и, конечно же, классика — цыганские дети, размахивающие кусками картона перед вашим лицом.
4. Согласно старой аналогии: Если вы находитесь в толпе, за которой гонится медведь, вам не нужно быть самым быстрым, чтобы выжить, главное — не быть самым медленным.
Воры-карманники ищут легкую добычу: растерянный турист с кучей пакетов в руках, девушка, сосредоточенная на переписке в социальных сетях. Не будьте одним из них! Или по крайней мере сделайте так, чтобы ваши ценные вещи было трудно украсть. Труднодоступные ценности — лучшая защита от большинства воров.
Парни, положите бумажник в передний карман, а не в задний и оберните его резинкой, чтобы он не скользил! Кроме того, можно оставить пустой бумажник-приманку в заднем кармане, чтобы внимание карманника было сосредоточено в неверном направлении.
Дамы, носите кошельки и сумочки перед собой, когда находитесь в толпе! Держите их закрытыми, не упускайте из поля зрения!
Храните ценные вещи — наличные, карты и документы — в разных местах! Если вы станете жертвой карманника, то хотя бы не лишитесь всего одновременно.
Самое главное — не выставляйте регулярно все свои ценности на всеобщее обозрение! Половина карманных краж происходит потому, что воры точно знают, что у вас есть и где вы это держите.
