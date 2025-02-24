Как быстро избавиться от неприятного запаха в кроссовках

Многие замечали, что в обуви появляется неприятный запах, интенсивность которого варьируется от едва уловимого «аромата» до едкого амбре, заставляющего морщить нос. Согласитесь, ситуация не из приятных, ведь мало кому хочется испытывать неловкость, ловя на себе косые взгляды.







Поэтому мы собрали одни из самых эффективных и рабочих методов по устранению запаха, а также рассказываем о том, что стало главной причиной его появления.

1. Главные причины появления неприятного запаха

2. Как ухаживать за кроссовками

3. Используйте кислородный отбеливатель

4. Используйте смесь соды с уксусом

5. Используйте соду

6. Используйте уксус

7. Используйте хлоргексидин

8. Используйте термическую обработку

9. Используйте эфирное масло

10. Используйте ультрафиолетовые сушилки

Чтобы устранить запах, нужно для начала установить причину его появления.Причин появления неприятного запаха в обуви может быть несколько:• Во-первых, это бактерии, вызванные скоплением пота.• Во-вторых, это влага. Если обувь не просушивается должным образом после каждого раза использования, то, в итоге, скапливается конденсат, приводящий к появлению сырого, заглохло запаха.• В-третьих, это материал. Чаще всего некачественная обувь, изготовленная из синтетики, грешит неприятным запахом, поскольку нога в таких изделиях не дышит. В итоге из-за плохой циркуляции воздуха, образуется застой «ароматов» и как правило, появляется тот ещё душок.• В-четвёртых, плохой уход. Если после занятия спортом, прогулки или выхода в магазин пару обуви тут же поставили в шкаф без какой-либо обработки и проветривания, зловоние не заставит себя долго ждать, поскольку застоявшиеся запахи и влага с каждым разом будут становиться более выраженными.• В-пятых, это грибок, который образуется при неправильном уходе, хранении, перепадах температуры и повышенной влажности.Чтобы обувь не воняла — за ней надо правильно ухаживать.Стоит помнить о том, что любая пара обуви требует надлежащего ухода, независимо от того, сколько она стоит. Поэтому важно придерживаться ряда элементарных правил, благодаря которым кроссовки прослужат верой и правдой не один год.• Во-первых, важно помнить о том, что не всю обувь можно стирать в машинке. Категорически запрещена стирка кожаных, замшевых, нубуковых, лакированных изделий, а также кроссовок из эко-кожи.• Во-вторых, не всегда разумно и эффективно использовать химические средства, поскольку они могут навредить изделию. Перед использованием надо провести тест на небольшом малозаметном участке.• В-третьих, прежде чем прибегать к дезодорирующим средствам, нужно как следует почистить обувь, приведя её в порядок. Иначе вы только усугубите ситуацию и неприятный запах станет в разы сильнее.• В-четвёртых, изделия из натуральной кожи, замши, нубука, лака, а также из эко-кожи ни в коем случае нельзя сушить возле обогревателей, батарей и под прямыми солнечными лучами. Поскольку всё этом может привести к растрескиванию материала и деформации обуви.• В-пятых, отбеливающие средства нужно использовать максимально осторожно, поскольку они подходят только для однотонных изделий и определённых материалов.Устранить неприятный запах поможет кислородный отбеливатель.Избавиться от неприятного запаха в кроссовках поможет кислородный отбеливатель, который подойдёт только для текстильных кроссовок. Для этого нужно взять подходящий по размеру таз или любую другую ёмкость, поставить на дно пару обуви. Затем в каждый кроссовок насыпать по две столовые ложки кислородного порошка и залить кипятком. Горячая вода вступит в химическую реакцию со средством и начнёт образовываться пена. Не трогайте ничего руками, а оставьте примирено на полчаса-сорок минут. По истечению указанного времени можно переходить к стирке и сушке кроссовок. Главный плюс этого средства заключается в том, что он не только убирает неприятный запах, а и устраняет его причину, препятствуя дальнейшему образованию бактерий.Избавиться от неприятного запаха можно с помощью смеси соды с уксусом.Ещё один способ избавиться от запаха в кроссовках – сода с уксусом. Как и в первом случае, пару обуви ставят в таз или ёмкость подходящего размера. Затем берут соду и обильно посыпают стельку, а также под ней, если она снимается. Затем вливают столовый уксус. Как только н вступит в реакцию, обувь оставляют «шипеть и пениться» на двадцать-тридцать минут. После стоит провести качественную чистку или стирку, а также как следует просушить.Содовые мешочки отлично поглощают запах.С помощью соды запросто можно убрать неприятный запах из кроссовок в том случае, если их нельзя стирать. Для этого понадобится пара чистых однотонных носков, в каждый из которых насыпается по пачке соды. Носочки плотно завязываются и отправляются в кроссовки в качестве абсорбирующего средства, которое оставляется на пару суток.Уксус также поможет избавиться от неприятного запаха в кроссовках.Чтобы избавиться от неприятного запаха в кроссовках, для начала нужно устранить первоисточник. Поможет в этом деле обычный столовый уксус, которым обильно смачивает марлевый отрез или кусочек однотонной светлой ткани. Затем как следует протирают стельку и всю внутреннюю часть кроссовок, уделяя особое внимание труднодоступным местам. После пару обуви хорошенько высушивают и проветривают на открытом воздухе (балкон, улица и т.д.). Важно! Уксус не должен попадать на верхнюю часть изделия, поскольку может обесцветить её или привести к пересыханию и образованию трещин, заломов.Хлоргексидин — эффективное средство в борьбе с неприятным запахом.Хлоргексидин – эффективный антисептик, который борется с обширным рядом бактерий и микробов. Поэтому его запросто можно использовать для обработки внутренней поверхности кроссовок, чтобы избавиться не только от неприятного запаха, а и от микроорганизмов, которые способствуют его появлению. Смочите тканевый или марлевый отрез дезинфицирующим средством и хорошенько пройдись по всей внутренней части кроссовок, уделяя особое внимание стелькам и труднодоступным местам. Затем просушите и проветрите обувь.А вы знали, что кроссовки можно заморозить, чтобы избавиться от неприятного запаха?Холод – ещё один способ устранить неприятный аромат, исходящий из пары обуви. Но, прежде чем отправить кроссовки в морозильную камеру их нужно как следует вымыть, просушить, проветрить и только потом, поместив в герметичный пакет, класть в морозилку, оставив примерно на сутки. После обувь достают из пакета и дают нагреться при комнатной температуре.Также кроссовки можно хорошенько выжарить на солнце.Тепло – также достаточно эффективный метод борьбы с неприятными ароматами. Процесс обработки такой же, как и в случае с холодом, только вместо морозильной камеры – прямые солнечные лучи или обогреватель. Важно! Этот метод подходит исключительно для текстильных или синтетических изделий.Хотите избавиться от запаха? Используйте эфирные масла.Эфирные масла также отлично справляются с неприятными запахи. Лучше всего выбирать с гвоздикой, кедром, чайным деревом или апельсином, поскольку каждое из них обладает не только ярким насыщенным ароматом, а и эффективными антибактериальными свойствами. Пару ватных дисков смачивают эфирным маслом, затем тщательно, но при этом аккуратно протирают стельки и всю внутреннюю часть кроссовок. Затем берут чистый сухой ватный диск и наносят на него ещё пару капель масла, оставляя его в кроссовках примерно на сутки. После пару обуви хорошенько просушивают и проветривают.Ультрафиолетовые сушилки — отличный гаджет.Ультрафиолет не только борется с вредоносными бактериями и микробами, а и препятствует их дальнейшему появлению. Поэтому, если кроссовки источают неприятный запах, пришло время воспользоваться специальной ультрафиолетовой сушилкой для обуви. Но, прежде чем перейти к процедуре, необходимо хорошенько обработать кроссовки антисептиком или любым другим средством. Затем вставьте сушилки в кроссовки и оставьте на строго указанное на упаковке время. Как результат – сухая и полностью обеззараженная обувь.