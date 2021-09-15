Десять признаков того, что вы – лидер, даже если вы об этом не подозреваете

Часто люди, оказывающие на нас наибольшее влияние, даже не осознают этого.







Обычно люди считают, что лидером надо родиться или упорным трудом добиться лидирующей позиции. Но редко кто бывает лидером от рождения. Если бы мы хотели понять, под влиянием каких факторов человек становится лидером, то, скорее всего, это оказалась бы комбинация упорства и удачного стечения обстоятельств.



Однако среди нас находится множество скрытых лидеров, влияющих на поведение других людей, порой даже не осознавая этого. Вполне может случиться, что вы один из них! Мы собрали здесь десять признаков, по которым можно отличить лидера.





Вы непредвзяты и всегда готовы выслушать чужое мнение

Вы всегда готовы дать дельный совет

Люди рассчитывают на вас

Вы хороший слушатель и люди доверяют вам свои секреты

Другие следуют вашему примеру

Вы добиваетесь совершенства

Вы имеете положительный настрой

Вы относитесь к людям с уважением

Вы искренне заботитесь о других

Вы уверены в себе и полны энтузиазма