«Козырные тузы»: для чего американцы во Вьетнаме носили на касках покерные карты

Просто талисман. |Фото: fishki.net.

Помимо карт на касках писали ругательства, отмечали убийства и считали дни до дембеля. |Фото: ya.ru.

По понятным причинам, солдаты бывают очень суеверны. |Фото: chert-poberi.ru.

Make War. Not love. ¦Фото: ya.ru.

Особой популярностью данный фетиш пользовался среди летчиков. |Фото: travelask.ru.

А вот уже в годы Второй мировой войны. ¦Фото: travelask.ru.