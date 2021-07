«Козырные тузы»: для чего американцы во Вьетнаме носили на касках покерные карты

Просто талисман. |Фото: fishki.net.

Помимо карт на касках писали ругательства, отмечали убийства и считали дни до дембеля. |Фото: ya.ru.

По понятным причинам, солдаты бывают очень суеверны. |Фото: chert-poberi.ru.

Make War. Not love. ¦Фото: ya.ru.

Особой популярностью данный фетиш пользовался среди летчиков. |Фото: travelask.ru.

А вот уже в годы Второй мировой войны. ¦Фото: travelask.ru.

Если посмотреть фотографии американских солдат во время Вьетнамской войны, то на касках некоторых бойцов (реже на других элементах снаряжения) можно заметить вставленные игральные карты. Чаще всего эти туз пик, хотя попадаются и другие масти . Данная особенность внешнего вида бойцов достаточно часто попадает во всевозможные художественные фильмы. Самое время узнать, зачем это нужно было солдатам.Пристрастие американских солдат к приклеиванию игральных карт на каски и прочие элементы снаряжения, можно вкратце охарактеризовать словами из песни группы «Гражданская оборона» - «Про дурачка»: «…не бывает атеистов в окопах под огнем». Делая небольшой отскок в сторону, следует подчеркнуть, что данный афоризм на самом деле очень старый и его авторство доподлинно не известно, однако встречается он и в английском языке: «There are no atheists in foxholes», по меньшей мере со времен Второй мировой войны.Это «намек» на то, что в сложных жизненных ситуациях, стрессовых ситуациях и уж тем более при наличии непосредственной перманентной угрозы жизнью и здоровью, многие люди склонны становиться на редкость суеверными. Простые американские парни, оказавшиеся в горниле вьетнамского конфликта, не были исключением.Игра в карты неразрывно отождествляется с удачей, а потому бойцы начали делать своеобразные талисманы из игральных колод. Особой популярностью пользовался туз пик.В годы войны во Вьетнаме среди американских солдат даже бытовала легенда, что «Чарли» (так называли вьетнамцев -коммунистов) крайне суеверны (кто бы говорил) и очень боятся игральных карт, считая, что туз пик – это символ смерти. На самом деле со стороны вьетнамских солдат ничего подобного не было. Напротив, партизаны сильно удивлялись тому, когда американцы пытались разбрасывать над местностью тузы пик в качестве психологического оружия.Справедливости ради , стоит отметить, что американцы были далеко не первыми, кто делал из игральных карт талисманы. Подобная практика наблюдалась еще и в Первую мировую войну. Чаще всего символы карточных мастей наносились на самолеты. Причем, распространена данная практика была по обе стороны фронта. Наибольшую популярность рисование мастей и использование карт в качестве талисманов приобрело в стране немецких и французских военных.Возвращаясь к Вьетнаму, остается добавить, что командование США не стало противиться низовой инициативе подчиненных. Более того, осознав, что такие талисманы худо-бедно повышают боевой дух бойцов (который с середины кампании был, мягко говоря, не на самом высоком уровне), командование стало само закупать и даже печатать на местных типографиях тематические солдатские карты. В том числе и откровенно неприличные с ругательными словами и распутными женщинами.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: