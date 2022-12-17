С нами не соскучишься!

8 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    камуноидная власть целенаправленно спаивала народ - пополняя "пьяный"бюджет совка и вторично грабила народ уже в вытр...Медвытрезвители в...
  • Ингерман Ланская
    были вытрезвители - были пьяницы, нет вытрезвителей - нет пьяницМедвытрезвители в...
  • novik_63 novik_63
    А мой Яшка обожал огурцы и дыни. Кушал с тем же азартом, что мясо и рыбу. И не дай бог попытаешься забрать. Воюет за ...Почему коты боятс...

Путешествие на остров Мальорка



Мальорка или Майорка в Средиземном море является самым крупным по площади островом Испании и самым большим из Балеарских островов. Красивые ландшафты, сочетающие величественные горы, изумрудные долины и обширные пляжи — все это остров Мальорка.

Путешествие на остров Мальорка

На мой взгляд — идеальное место для мотоциклистов, чтобы прилететь сюда на выходные, взять в прокат мотоцикл и отправиться колесить по северо-западной части острова. Дороги там проходят вдоль скалистого побережья, извиваясь вдоль крутых обрывов с живописными видами на Средиземное море. Мальорка с высоты:

Путешествие на остров Мальорка

Я был на Майорке всего сутки, но этого времени вполне достаточно, чтобы полюбить этот остров, особенно если сразу в аэропорту взять на прокат транспортное средство и отправиться в дорогу. Путешествие на остров Мальорка Где-то там вдалеке Испания...(Кликабельно, 1920×1080 px):

Путешествие на остров Мальорка

Площадь Мальорки составляет около 3 640 кв.км. Путешествие на остров Мальорка

Суровые северные пейзажи острова: Путешествие на остров Мальорка

Небольшой тихий городок, где я одиноко гулял ночью со штативом: Путешествие на остров Мальорка

Впечатляют углы наклона городских улиц: Путешествие на остров Мальорка

Похоже на улицы старой части Тбилиси: Путешествие на остров Мальорка

Только в Грузии бывает снег, а тут — нет: Путешествие на остров Мальорка

Маленькие городки приятны и уютны. Гулять — одно удовольствие: Путешествие на остров Мальорка

Ресторан: Путешествие на остров Мальорка

Север острова. Тут особенно красиво. (Кликабельно, 1920×1080 px): Путешествие на остров Мальорка

Мальорка была обитаема со времён палеолита, к этому периоду относятся найденные на острове захоронения и артефакты. Путешествие на остров Мальорка

Остров Мальорка принадлежал Карфагену, после падения которого стал пиратской базой. Путешествие на остров Мальорка

Путешествие на остров Мальорка

В отличии от северной части, юг острова представляет из себя плодородную равнину. Путешествие на остров Мальорка

С 1950-х годов бум туризма заметно преобразил остров, который стал важным туристическим центром с развитой инфраструктурой. Путешествие на остров Мальорка

Индустрия туризма на острове начала развиваться в 1920-х годах, когда здесь были построены первые отели, предназначавшиеся для самых богатых людей Европы. В 1960 году Мальорку посетили 500 000 человек, в 1997 году — более 6 500 000. В 2001 году более 19 000 000 прошло через аэропорт Son Sant Joan в Пальме-де-Мальорке, кроме них ещё 1.5 миллиона прибыли морем.

Путешествие на остров Мальорка

На Мальорке имеется два гористых района, каждый около 70 км в длину. Они занимают северо-западный и восточный районы острова. Путешествие на остров Мальорка

Немного инопланетных пейзажей: Путешествие на остров Мальорка

Смотровая площадка на краю скалы: Путешествие на остров Мальорка

На самом краю острова стоит одинокий маяк. Именно к нему и был проложен мой маршрут. (Кликабельно, 1920×1080 px): Путешествие на остров Мальорка

Путешествие на остров Мальорка

Богатая и насыщенная событиями история Мальорки началась еще в доисторические времена, что подтверждается отдельными находками остатков поселений первобытных людей. (Кликабельно, 1920×1080 px): Путешествие на остров Мальорка

Самые древние жители этих мест обитали у моря, в пещерах, найденных вдоль побережья Мальорки. Их возраст — более 6 000 лет. Путешествие на остров Мальорка Еще одним важным фактором, превратившим Мальорку в один из наиболее привлекательных уголков земного шара, является удивительно богатая и разнообразная природа острова. Путешествие на остров МальоркаПутешествие на остров Мальорка Майорка — компактный остров с живописными горными серпантинами, высокими обрывами и солнечными долинами. Путешествие на остров Мальорка

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Путешествие на остров Мальорка

И не забудьте:
Путешествие на остров МальоркаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх